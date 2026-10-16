¿Cuánto cuesta llegar a la F1 Academy? Las barreras económicas que enfrentan las mujeres en el automovilismo

El financiamiento, los patrocinios y la falta de oportunidades representan algunas de las principales barreras para las mujeres en el automovilismo

El costo que enfrentan las mujeres que sueñan con llegar a la F1 | Claro Sports

El talento no es suficiente para llegar a las categorías profesionales del automovilismo. Para las jóvenes que sueñan con competir en la F1 Academy y avanzar hacia la Fórmula 1, el financiamiento, los patrocinios y las oportunidades de desarrollo representan algunos de los principales obstáculos en su camino.

Convertirse en piloto profesional requiere velocidad, disciplina, preparación física y capacidad para competir bajo presión. Sin embargo, existe otro factor determinante que puede definir el futuro de una carrera deportiva antes de que una piloto llegue a la parrilla: el dinero.

De acuerdo con estimaciones de Bloomberg, formar a una piloto de la F1 Academy durante una temporada tiene un costo aproximado de 631 mil dólares, de los cuales cada competidora debe aportar alrededor de 113 mil 700 dólares, principalmente a través de patrocinios o recursos familiares.

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La cifra permite dimensionar la inversión necesaria para competir en una categoría que busca desarrollar a nuevas generaciones de mujeres en el automovilismo y prepararlas para avanzar hacia campeonatos de mayor nivel.

Los gastos, además, no se limitan a las carreras oficiales. Un solo día de entrenamiento puede alcanzar los 20 mil dólares al considerar conceptos como el alquiler de las instalaciones, los seguros, el combustible y el personal técnico. Esto significa que la preparación previa a una competencia también representa un esfuerzo económico considerable.

Competir en la F1 Academy implica una importante inversión. Claro Sports

En un deporte donde acumular kilómetros, probar el monoplaza y trabajar con los ingenieros resulta fundamental para mejorar el rendimiento, la capacidad de financiar esas actividades puede marcar diferencias importantes entre quienes consiguen avanzar y quienes deben detener su trayectoria.

F1 Academy: una plataforma para llegar a las categorías superiores

La F1 Academy nació en 2023 como una iniciativa impulsada por la Fórmula 1 para desarrollar a jóvenes pilotos y facilitar su progresión hacia categorías como la Fórmula 3 y la Fórmula 2, dentro del camino que conduce a la máxima categoría del automovilismo.

De acuerdo con la información oficial del campeonato, el programa ofrece experiencia en pista, oportunidades de competición y pruebas, además de preparación técnica, física y mental. Su estructura también busca proporcionar una plataforma de visibilidad para las competidoras durante los fines de semana de Fórmula 1.

La categoría cuenta con respaldo financiero de la propia Fórmula 1, así como con el apoyo de equipos y patrocinadores. Este modelo busca reducir parte de la carga económica que representa competir en los campeonatos de formación. Sin embargo, la existencia de estos apoyos no elimina todos los gastos ni garantiza que una piloto tenga asegurado el financiamiento para continuar su carrera en categorías superiores.

La importancia de este acompañamiento radica en que avanzar dentro del automovilismo implica nuevas inversiones en cada etapa. Conseguir un asiento competitivo es apenas una parte del proceso; mantenerlo y reunir los recursos para seguir progresando también forma parte del desafío.

La F1 Academy busca desarrollar a jóvenes pilotos. Claro Sports

El dinero, una de las principales barreras para las mujeres

La dificultad para conseguir financiamiento no es exclusiva de las mujeres, pues el automovilismo es una disciplina costosa para cualquier aspirante. No obstante, ampliar las oportunidades de participación femenina exige prestar atención a las barreras adicionales que pueden limitar su acceso y desarrollo.

Una de ellas es la búsqueda de patrocinadores. Para muchas jóvenes, conseguir empresas dispuestas a respaldar su trayectoria puede ser determinante para acceder a mejores equipos y contar con los recursos necesarios para continuar su formación.

La visibilidad también desempeña un papel importante. Una piloto necesita demostrar sus capacidades deportivas, pero contar con exposición ante equipos, patrocinadores y aficionados puede ayudarle a generar nuevas oportunidades profesionales.

En declaraciones publicadas por la propia F1 Academy, su directora, Susie Wolff, ha señalado que la barrera financiera es una realidad dentro del automovilismo y ha destacado la importancia de dar visibilidad a las pilotos para impulsar sus carreras.

Por ello, el desarrollo de campeonatos femeninos y la presencia de las competidoras durante los fines de semana de Fórmula 1 buscan ampliar sus oportunidades de contacto con equipos, patrocinadores y otros sectores de la industria.

Los estereotipos y la falta de oportunidades también pesan

Además del dinero, las mujeres han tenido que abrirse paso en una disciplina históricamente dominada por hombres. Los estereotipos de género y la percepción de que el automovilismo es un deporte masculino pueden influir en la forma en que se reconoce su talento y en las oportunidades que encuentran para desarrollarse.

El desafío no termina al conseguir un asiento en una categoría. Las pilotos necesitan acceso a entrenamiento de calidad, equipos competitivos, preparación técnica y física, así como oportunidades para demostrar sus capacidades frente a quienes toman decisiones dentro de la industria.

También resulta fundamental contar con una ruta deportiva que permita avanzar desde el karting hasta los monoplazas. Si una competidora no puede financiar una temporada o acceder a suficientes pruebas, su progresión puede verse comprometida, independientemente de su potencial.

Los obstáculos que enfrentan las mujeres en su camino a la Fórmula 1. Claro Sports

En ese contexto, iniciativas como F1 Academy buscan ofrecer una plataforma especializada para identificar y desarrollar talento femenino, además de acercar a las pilotos a una estructura profesional dentro del automovilismo.

¿Qué necesita cambiar para que más mujeres lleguen a la Fórmula 1?

El crecimiento de la participación femenina requiere mucho más que abrir espacios en una parrilla. Es necesario ampliar los apoyos económicos, facilitar el acceso a entrenamientos y competiciones, fortalecer las oportunidades de patrocinio y construir caminos deportivos sostenibles entre las distintas categorías.

Aun así, el reto consiste en conseguir que las oportunidades no se limiten a una sola temporada, sino que permitan a las competidoras continuar avanzando hacia campeonatos de mayor exigencia.

Los 631 mil dólares estimados para formar a una piloto durante una temporada y los casi 114 mil dólares que debe aportar individualmente ilustran la dimensión económica de este desafío.

El talento sigue siendo indispensable para triunfar en el automovilismo, pero no siempre basta con ser la más rápida. Para muchas jóvenes, el primer gran obstáculo no está en una curva, una frenada o una batalla en pista, sino en reunir los recursos necesarios para subir al auto y demostrar de qué están hechas.