¿Quién es el deportista centroamericano mejor pagado en 2026?

El ranking de Forbes Centroamérica revela cómo el béisbol y el fútbol se reparten los primeros lugares entre las estrellas de la región

Navas ya no es el líder de dicho listado / Foto por ALFREDO ESTRELLA / AFP

El deporte centroamericano tiene un nuevo protagonista cuando se habla de dinero. En 2026, el atleta de la región con mayores ingresos no juega fútbol, sino béisbol, y su contrato en las Grandes Ligas lo coloca por encima de figuras como Keylor Navas y Michael Amir Murillo.

El ranking publicado por Forbes Centroamérica muestra el poder económico que han alcanzado los deportistas de la región en las principales ligas de EE.UU. y Europa. Aunque el fútbol mantiene a varias de sus estrellas entre los mejor pagados, un beisbolista hondureño se quedó con el primer lugar y marca una diferencia importante frente a sus perseguidores.

Mauricio Dubón lidera el ranking

El hondureño Mauricio Dubón, jugador de los Atlanta Braves, encabeza el listado con ingresos estimados en 6,1 millones de dólares para 2026. La cifra lo convierte en el deportista centroamericano mejor pagado de este año y confirma el enorme peso económico que tiene la MLB para los atletas de la región.

El segundo lugar corresponde al panameño Edmundo Sosa, de los Philadelphia Phillies, cuyo acuerdo para esta temporada alcanza los 4,4 millones de dólares. Después aparece otro panameño, Michael Amir Murillo, con ingresos anuales estimados entre 3 millones y 3,5 millones de dólares.

La posición de Murillo resulta especialmente llamativa porque Keylor Navas ya no es el futbolista centroamericano con mayores ingresos. El histórico arquero costarricense, actualmente en Pumas UNAM, ocupa el cuarto lugar general con aproximadamente 2,5 millones de dólares al año.

El top cinco lo completa José Caballero, también de Panamá, con unos 2 millones. De esta manera, tres beisbolistas ocupan los primeros cinco puestos del ranking y dejan claro que las Grandes Ligas son actualmente una de las principales fuentes de grandes contratos para los deportistas centroamericanos.

El fútbol mantiene presencia entre los mejor pagados

En el fútbol, Murillo lidera la representación gracias al salto contractual conseguido tras su recorrido por San Francisco FC, New York Red Bulls, Anderlecht y Olympique de Marsella. Su llegada al Beşiktaş de Turquía elevó su valor económico y le permitió superar a Navas en la clasificación.

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El costarricense, por su parte, conserva un lugar destacado pese a estar lejos de las cifras que manejó durante su etapa más lucrativa en Europa. Según Forbes Centroamérica, Navas llegó a superar los 12 millones de euros anuales durante su etapa en el Paris Saint-Germain.

El listado también incluye a otros tres futbolistas. Manfred Ugalde, delantero costarricense del Spartak de Moscú, aparece séptimo con ingresos estimados en 1,1 millones dólares. Alonso Martínez, de Costa Rica y New York City FC, figura noveno con un salario fijo de 850 mil dólares y un valor contractual estimado en 1,4 millones.

El décimo puesto es para Adalberto Carrasquilla, mediocampista panameño de Pumas UNAM, con ingresos anuales calculados en alrededor de 1,4 millones.

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