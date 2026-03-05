Michael Amir Murillo revive su carrera en el Besiktas y hace soñar a Panamá

Se ganó la titularidad en semanas y llega encendido al Mundial 2026 con Panamá.

Michael Amir Murillo brilla en Besiktas | HAKAN AKGUN / ANADOLU VIA AFP

A menos de 100 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Michael Amir Murillo atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El defensor panameño se ha adaptado rápidamente al fútbol turco y empieza a convertirse en una pieza importante del Besiktas, equipo con el que ha mostrado un rendimiento destacado desde su llegada.

El lateral derecho volvió a brillar en la Copa de Turquía, donde anotó uno de los goles en la contundente victoria 4-1 frente al Rizespor. Murillo abrió el marcador al minuto 27 con un potente disparo de media distancia, tras una jugada en la que condujo el balón desde campo propio antes de sorprender al portero rival.

Este fue el segundo gol del panameño con la camiseta de las “Águilas”, como se conoce al Besiktas. Lo más llamativo es que el defensor apenas acumula 372 minutos desde su arribo al club turco hace menos de un mes, tiempo suficiente para ganarse la confianza del cuerpo técnico y consolidarse rápidamente como titular.

Desde su debut el pasado 8 de febrero, Murillo ha participado en los cinco partidos del equipo. En cuatro de ellos fue titular y completó los 90 minutos, mientras que en su estreno ingresó desde el banco ante el Alanyaspor al minuto 78. Su capacidad para incorporarse al ataque y su despliegue físico han encajado perfectamente en el sistema táctico del equipo.

El esquema del Besiktas favorece el estilo de juego del defensor canalero, quien suele moverse hacia el interior mientras los extremos ocupan las bandas. Esto le permite aparecer con frecuencia cerca del área rival y convertirse en una opción ofensiva adicional, como ya lo ha demostrado con sus recientes actuaciones. El próximo gran desafío para Murillo llegará este sábado 7 de marzo, cuando el Besiktas reciba al Galatasaray en uno de los clásicos más intensos del fútbol turco. El rival llega en un gran momento tras sorprender en la UEFA Champions League al eliminar a la Juventus en la fase de play-offs.

Mientras tanto, la Selección de Panamá también mira con ilusión el crecimiento de su lateral. La selección canalera disputará el Mundial 2026 y quedó ubicada en el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana. Con Murillo en gran nivel en Europa, el combinado panameño sueña con competir de tú a tú en su segunda participación en una Copa del Mundo.

