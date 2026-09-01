Antoine Griezmann conquista a los jóvenes de Orlando City con algo más que goles

El francés llegó como una estrella mundial, pero su cercanía y personalidad ya lo convirtieron en una figura especial del vestidor

Antoine Griezmann ya es ídolo en Orlando City | A. Menendez | Getty Images vía AFP

La llegada de Antoine Griezmann a Orlando City no solo ha cambiado el panorama deportivo del club; el delantero francés también ha comenzado a ganarse un lugar especial entre los jóvenes del vestidor gracias a una personalidad que contrasta con la enorme trayectoria que lo acompaña.

Para futbolistas como Justin Ellis, compartir cancha con el campeón del mundo de 2018 representa cumplir un sueño que comenzó mucho antes de vestir la misma camiseta con la que Griezmann se alzó como el Jugador de la Jornada 22 de la MLS.

Ellis, canterano de Orlando City, creció siguiendo las actuaciones de Griezmann con Francia y el Atlético de Madrid. Verlo ahora como compañero de equipo tiene un significado distinto, pero la admiración no ha desaparecido.

De hecho, parece haber aumentado después de una anécdota que ambos protagonizaron durante el debut del francés en la MLS.

Griezmann convirtió una predicción en un recuerdo inolvidable

Antes del partido contra San Jose Earthquakes, Griezmann se acercó a Ellis durante un entrenamiento y le planteó una escena que parecía difícil de imaginar: si el joven le daba una asistencia, celebrarían juntos con el famoso baile inspirado en Hotline Bling. Lo curioso es que eso terminó ocurriendo.

En aquella goleada por 4-0, Ellis asistió a Griezmann y ambos cumplieron la promesa frente a los aficionados. Para el canterano, el momento tuvo un valor especial porque no se trataba simplemente de participar en una celebración. Era hacerlo junto al jugador que había admirado desde niño.

La reacción de Ellis lo resume bien: sintió que Griezmann prácticamente había predicho el futuro.

La escena también ayudó a explicar lo que estaba sucediendo puertas adentro. El francés no necesitó semanas para comenzar a relacionarse con sus compañeros. Su integración fue rápida y natural, incluso cuando su llegada estaba rodeada de expectativas enormes.

En el vestidor, esa conexión se hizo visible de distintas maneras. Robin Jansson y Maxime Crépeau incluso se sumaron a los bailes que identifican algunas celebraciones del equipo, mientras Griezmann recibía el balón del partido después de su actuación.

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El ambiente alrededor de Orlando refleja algo que va más allá del rendimiento individual: el atacante está disfrutando su nueva etapa y sus compañeros parecen disfrutar tenerlo cerca.

Una estrella mundial que se comporta como uno más

Quizá la parte más llamativa de esta historia no esté en los goles, sino en la forma en que Griezmann ha conseguido relacionarse con el grupo.

Griffin Dorsey destacó precisamente esa faceta. Para el lateral, resulta sencillo olvidar por momentos que están frente a un jugador que disputó semifinales de la Champions League, ganó una Copa del Mundo y lleva años compitiendo en la élite.

Esa naturalidad tiene un efecto importante, especialmente entre los futbolistas más jóvenes. La diferencia entre admirar a una figura desde lejos y convivir diariamente con ella puede ser enorme. En el caso de Griezmann, esa distancia parece haberse reducido rápidamente.

Ellis también lo describió como una persona sencilla y de buen corazón. Y ahí puede estar una de las claves de su rápida adaptación: no intenta imponer su condición de estrella, sino integrarse al grupo.

Para Orlando City, tener a Griezmann significa contar con experiencia, talento y jerarquía. Para los jóvenes del plantel, además, representa la oportunidad de aprender de alguien que llegó a la cima del fútbol mundial sin dejar de mostrarse cercano.

Su impacto, por ahora, ya se siente dentro y fuera de la cancha. Y apenas comienza su historia con los Lions.

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