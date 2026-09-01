Las ligas de EE.UU. con mayor presencia hispana y el deporte donde dominan

El talento de República Dominicana, Venezuela, México y otros países impulsa el deporte profesional y abre nuevas oportunidades en el país

Además de lo profesional, también están las ligas universitarias / Claro

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El deporte profesional en EE.UU. tiene un marcado acento hispano. Desde los estadios de béisbol hasta las canchas de fútbol y baloncesto, atletas provenientes de Latinoamérica han ganado espacio y convertido su talento en una vía de movilidad social.

La MLB, la MLS, la NBA y la NFL son algunas de las principales ligas donde esta presencia puede verse con mayor claridad. Sin embargo, el peso de los jugadores hispanos no es igual en todas: el béisbol mantiene una ventaja histórica, mientras el fútbol vive una expansión acelerada.

MLB, el gran bastión hispano

La MLB es el principal puente entre América Latina y el deporte profesional estadounidense. República Dominicana, Venezuela, Cuba, México y Puerto Rico han producido generaciones de jugadores que llegaron a EE.UU., después de formarse en academias y sistemas de desarrollo especializados.

En 2025, casi el 30% de los jugadores de MLB eran de origen hispano, principalmente dominicanos, venezolanos y cubanos. Detrás de esas cifras existe una estructura de scouting internacional que detecta talento desde edades tempranas y puede terminar en contratos profesionales capaces de transformar la economía de una familia.

La MLS acelera el crecimiento

El soccer también ha encontrado en la comunidad hispana uno de sus principales motores. La MLS ha incrementado su presencia entre los aficionados hispanos y se ha convertido en un destino tanto para futbolistas latinoamericanos como para jugadores latinos formados en EE.UU.

Clubes como Inter Miami, LAFC y Philadelphia Union concentran parte de esa atención. La llegada de figuras internacionales, entre ellas Lionel Messi, también ha reforzado el vínculo entre los equipos de la MLS y las comunidades de habla hispana.

La diferencia con el béisbol es clara: mientras MLB tiene décadas de conexión con América Latina, la MLS representa una historia de crecimiento. Su expansión ha convertido al fútbol en otra plataforma de integración cultural y de oportunidades para nuevos talentos.

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NBA y NFL: menos jugadores, más influencia

La presencia hispana es menor en la NBA y la NFL, pero ambas ligas han comenzado a reforzar su vínculo con una comunidad que representa una audiencia cada vez más importante. En el básquetbol, jugadores de ascendencia latinoamericana han ayudado a visibilizar el talento procedente de países como Argentina, México y República Dominicana.

En la NFL, el fenómeno se aprecia especialmente entre los aficionados. Los hispanos representan más de 39 millones de seguidores y la liga ha impulsado diversas iniciativas para conectar con este público.

La influencia, por tanto, no se mide únicamente por cuántos jugadores están en la cancha. También cuenta quién llena las gradas, consume transmisiones, compra productos oficiales y convierte a una liga estadounidense en parte de su identidad cultural.

Del sueño deportivo a la movilidad social

Para muchos jóvenes hispanos, llegar a una liga estadounidense comienza mucho antes de un contrato profesional. Academias, torneos juveniles y sistemas de reclutamiento funcionan como puertas de entrada, mientras las universidades ofrecen otra ruta mediante becas deportivas.

Estas oportunidades pueden cubrir matrícula, alojamiento y alimentación, además de facilitar el acceso a redes profesionales. Para familias hispanas con recursos limitados, una beca puede significar mucho más que competir: puede representar una oportunidad educativa y un cambio económico entre generaciones.

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