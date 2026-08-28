Más problemas para Dodgers: Roki Sasaki cae a la lista de lesionados en plena recta final de la temporada

Una ampolla frena a Roki Sasaki y lo manda a la lista de lesionados y obliga a los Dodgers a demostrar por qué tienen una rotación de lujo

Sasaki sale de la rotación por una ampolla | TODD KIRKLAND / GETTY IMAGES VIA AFP

Los Angeles Dodgers perdieron a uno de los brazos más importantes de su rotación, el japonés Roki Sasaki. El derecho tuvo que abandonar el juego de este miércoles en la serie ante los Bravos de Atlanta por una ampolla en el dedo medio de su mano derecha. Una molestia pequeña a simple vista, pero enorme para un jugador de su posición, especialmente por tratarse de su mano de lanzar.

Sasaki solo pudo trabajar por labor de 3.1 entradas en el Truist Park, donde permitió 4 carreras limpias, 6 hits y otorgó 2 bases por bolas antes de salir del montículo en la cuarta entrada. La ampolla le impedía agarrar bien la pelota y eso, para un pitcher de élite, es un problema serio.

BREAKING: Roki Sasaki is heading to the IL after leaving his start early with a blister, Dave Roberts said after tonight’s loss.



Eric Lauer will take his spot in the rotation. pic.twitter.com/agFvNyeWoI — Dodgers Nation (@DodgersNation) August 27, 2026

Por este motivo el equipo decidió enviarlo a la lista de lesionados, pues la lesión afecta directamente su comando sobre los envíos. Desde los Dodgers han dicho que no tienen certeza de cuánto tiempo de recuperación necesitará para volver al montículo. Aun así, no todo son malas noticias en Los Ángeles, porque la franquicia acaba de recuperar a Blake Snell y Tyler Glasnow, sueña con el regreso de Shohei Ohtani y presume una rotación que completan Tarik Skubal y Yoshinobu Yamamoto.

MÁS INFORMACIÓN: Roki Sasaki revela la verdadera razón que le hizo elegir a los Dodgers como su nuevo equipo

¿Quién ocupará el lugar del japonés?

Los Dodgers anunciaron que el puesto de Sasaki en la rotación será ocupado, de forma provisional, por el zurdo Eric Lauer quien llegó al equipo procedente de los Blue Jays en mayo. Lauer ya tiene experiencia ocupando múltiples roles durante el transcurso de la temporada pues ya ha sido abridor y relevista.

Lauer tiene registro de 8-6 en 21 juegos con una efectividad de 4.78. Su última actuación, previo al compromiso de este miércoles frente a Atlanta, fue ante los Colorado Rockies. En ese compromiso lanzó 5 innings y permitió 6 hits y 1 jonrón para un total de 4 carreras limpias.

Como parte de los movimientos en el roster Dodgers elevó al derecho Seth Halvorsen para dar oxígeno al bullpen mientras el japonés se recupera.

Snell, Glasnow y Ohtani refuerzan la rotación

No todo son malas noticias para los Dodgers pues Blake Snell y Tyler Glasnow ya están de vuelta tras sus pasos por la lista de lesionados. Glasnow incluso abrió esta misma semana en Atlanta, su primera apertura desde mayo, mientras Snell retomó su lugar tras superar sus molestias físicas con varias salidas de rehabilitación.

A esto se suma que Shohei Ohtani podría volver al montículo en los próximos días, con la próxima estadía en casa como escenario más probable. Eso sí, el plan es darle poca carga de trabajo, con salidas cortas de una o dos entradas, para no forzar su bíceps derecho ni su rodilla izquierda, las dos zonas que le han impedido estar al 100% físicamente y lo han tenido fuera desde el 3 de julio, cuando acumulaba un récord de 8-2 y una efectividad de 1.79.

Con el recién adquirido Tarik Skubal, bicampeón del Cy Young de la Liga Americana que llegó desde Detroit a cambio de tres prospectos, y un Yoshinobu Yamamoto que sigue firme, los Dodgers cierran una rotación de lujo incluso sin Sasaki.

Cuáles son los próximos juegos de los Dodgers

La agenda no da tregua para Los Angeles Dodgers que tienen un calendario un tanto complicado. Este jueves 27 de agosto los Dodgers cierran la serie en Atlanta con el cuarto juego ante los Bravos en el Truist Park, y de ahí viajan directo a Detroit para una serie de fin de semana en el Comerica Park del 28 al 30 de agosto. Esa visita tendrá un condimento especial, porque será el reencuentro de Tarik Skubal con su antigua casa, el estadio que lo vio ganar dos Cy Young antes de su traspaso a Los Ángeles.

Tras esta serie está previsto el regreso al Dodgers Stadium donde el martes 1 de septiembre iniciará una serie ante los Saint Louis Cardinals, que se extenderá hasta el jueves 3. El foco en esta serie es que podría marcar el regreso a la lomita de Ohtani ante Michael McGreevy, algo que la afición viene esperando desde hace semanas.

Los próximos juegos en Atlanta, Detroit y de vuelta en casa serán la prueba perfecta para que los Dodgers demuestren por qué se dice que cuentan con una de las rotaciones más profundas de toda la liga con brazos experimentados y de calidad.

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