Dodgers en el trade deadline 2026: refuerzos para el tricampeonato

Con Skubal en la rotación y Ohtani por volver, nadie en MLB tiene un pitcheo como el de los Dodgers.

Dodgers tiene el mejor bullpen de MLB | MICHAEL REAVES / GETTY IMAGES VIA AFP

Los Dodgers de Los Ángeles volvieron a demostrar que están un paso por delante del resto cuando se trata de la fecha límite de cambios. Con la temporada 2026 avanzando y el objetivo puesto en un histórico tricampeonato, la franquicia angelina no se guardó absolutamente nada en el mercado y salió a buscar cada pieza que le faltaba para blindar su roster.

El golpe más grande llegó con la llegada de Tarik Skubal, el dos veces ganador del Cy Young que se convirtió en el nombre más codiciado de todo el mercado de cambios. Los Dodgers se lo arrebataron a los Tigres de Detroit a cambio del jardinero Zyhir Hope y los derechos River Ryan y Brady Smith. Con esta incorporación, la rotación angelina simplemente no tiene rival en las Grandes Ligas, y no es exagerar decirlo así de plano: Los Ángeles cuenta ahora con la mejor selección de lanzadores de toda la liga sin duda alguna. Y ojo, todavía falta la cereza del pastel, porque Shohei Ohtani sigue en plan de recuperación de su rodilla izquierda y su regreso a la lomita es solo cuestión de tiempo, lo que añadiría otro brazo de élite a una rotación que ya asusta.

El bullpen y la receptoría también se fortalecen

Más allá del bombazo con Skubal,el front office dirigido por Andrew Friedman se movió con inteligencia en otras posiciones clave. Los Dodgers sumaron al zurdo Kris Bubic, procedente de los Reales de Kansas City, a cambio del derecho Carlos Duran, un movimiento que le da a Dave Roberts otra opción confiable saliendo del bullpen o como abridor de repuesto.

En la receptoría, el equipo apostó por la nostalgia y la funcionalidad al mismo tiempo. Llega Ben Rortvedt desde los Mets de Nueva York a cambio del derecho Chayce McDermott, y horas más tarde se sumó también Hunter Feduccia, adquirido desde los Rays de Tampa Bay junto al derecho prospecto Jacob Kmatz, a cambio del jardinero de ligas menores Jack Suwinski y dinero del fondo internacional. Lo curioso es que ambos catchers ya habían pasado por la organización angelina, así que más que refuerzos son un verdadero regreso a casa.

Un diferencial de carreras que asusta a toda la liga

Con este roster reforzado, pensar en ver otra vez a los Dodgers levantando el trofeo de la Serie Mundial no es nada difícil. Hay un dato que respalda esta ilusión y es que Los Ángeles tiene el mejor diferencial de carreras anotadas y permitidas de todas las Grandes Ligas, con +145, una barbaridad que confirma que este equipo no solo gana partidos, los aplasta.

La combinación de una rotación con Skubal, la eventual vuelta de Ohtani como lanzador, un bullpen fortalecido con Bubic y una receptoría renovada con Rortvedt y Feduccia deja a los Dodgers con prácticamente cero puntos débiles de cara a octubre. La postemporada todavía está lejos, pero en Chavez Ravine ya sueñan en grande, y con estas piezas sobre la mesa, ese sueño luce cada vez más cercano a hacerse realidad.

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