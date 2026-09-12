Ryan García, de Tijuana a Las Vegas: el campeón que no tiene que elegir bandera

Ryan García nació en California, pero debutó como profesional en Tijuana. Diez años después, defenderá el título wélter del CMB ante Conor Benn en Las Vegas, con una historia marcada por sus raíces mexicanas.

García vs. Benn | ROB KIM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Ryan García tendrá una de las noches más importantes de su carrera este sábado 12 de septiembre. El campeón wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) expondrá su cinturón ante el británico Conor Benn en la T-Mobile Arena de Las Vegas, el mismo recinto donde conquistó el título mundial frente a Mario Barrios en febrero pasado.

La pelea será una nueva prueba para uno de los nombres más mediáticos del boxeo actual, pero también cierra un recorrido que comenzó lejos de las grandes arenas.

García debutó como profesional en Tijuana, México, cuando tenía 17 años. Diez años más tarde, volverá a Las Vegas como campeón mundial.

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¿Cuándo es la pelea Ryan García vs Conor Benn?

Ryan García enfrentará a Conor Benn el sábado 12 de septiembre de 2026 en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

El combate está pactado a 12 rounds por el campeonato mundial wélter del CMB. Será la primera defensa del cinturón para García, quien lo ganó el pasado 21 de febrero al imponerse por decisión unánime sobre Mario Barrios.

Benn llega como retador y con la oportunidad de conquistar el primer título mundial de su carrera. El británico, hijo del excampeón Nigel Benn, presenta marca de 25 victorias, una derrota y 14 nocauts.

Ryan García debutó como profesional en Tijuana

Antes de las funciones de pago por evento, las grandes bolsas y los cinturones mundiales, Ryan García inició su camino profesional en un escenario mucho más modesto.

El 9 de junio de 2016, García enfrentó a Édgar Meza en el Rancho Grande Bar de Tijuana, Baja California. Ganó por nocaut técnico en el primer asalto, en una pelea pactada a cuatro episodios. Las estadísticas del combate sitúan aquel triunfo como el comienzo oficial de su carrera profesional.

Tijuana no fue una escala anecdótica. Fue el sitio donde un adolescente de 17 años convirtió una carrera amateur destacada en una apuesta profesional. Desde ahí, García pasó por los escenarios de California, Las Vegas y Nueva York hasta convertirse en campeón mundial.

¿Por qué Ryan García se identifica con México?

García nació el 8 de agosto de 1998 en Victorville, California. Es estadounidense, creció en Estados Unidos y desarrolló ahí toda su carrera deportiva. Sin embargo, su vínculo con México tiene una historia familiar clara.

La familia de su padre, Henry García, tiene raíces en Anáhuac, Nuevo León. Por el lado de su madre, Lisa García, la familia ha explicado su relación histórica con Nuevo México, un territorio que perteneció a México antes de su anexión a Estados Unidos.

Por eso, las banderas de México y Estados Unidos han acompañado a García en distintos momentos de su carrera. En una entrevista con Interview Magazine, el boxeador explicó que conocer de dónde viene es importante para saber hacia dónde va.

Su identidad no necesita plantearse como una elección entre dos países. García representa una realidad habitual para millones de mexicoamericanos: nacer en Estados Unidos, hacer ahí la vida pública y conservar un vínculo familiar, cultural y emocional con México.

México volvió a aparecer durante el Mundial 2026

El vínculo de García con México volvió a ser visible durante el Mundial de 2026. El campeón apareció entrenando con la camiseta de la Selección Mexicana.

El contexto cobró más atención porque Conor Benn utilizó la eliminación de México ante Inglaterra para provocar a García en redes sociales. El británico mezcló fútbol y boxeo en la promoción de su pelea.

La respuesta de García no ha sido separar una identidad de la otra. Su historia deportiva comenzó en México, aunque su carrera y su nacionalidad sean estadounidenses. Esa doble condición es, precisamente, el centro de su relato.

¿Cómo ganó Ryan García el título wélter del CMB?

García conquistó el campeonato mundial al vencer a Mario Barrios el 21 de febrero de 2026 en la T-Mobile Arena. Derribó al entonces campeón en el primer round y se impuso por decisión unánime con tarjetas de 120-107, 119-108 y 118-109.

La actuación fue una de las más sólidas de su carrera. Según los números de la pelea, García conectó 185 golpes, contra 106 de Barrios, y tuvo ventaja de 103 a 43 en golpes de poder.

Con esa victoria, el californiano elevó su récord a 25 victorias, dos derrotas y 20 nocauts. También consiguió el primer campeonato mundial absoluto de una trayectoria que antes había tenido como punto más alto el título interino ligero del CMB ante Luke Campbell, en 2021.

La pelea con Barrios representó una respuesta dentro del ring después de una etapa irregular y de escándalos, marcada por la derrota ante Gervonta Davis, la victoria anulada ante Devin Haney y el revés frente a Rolando Romero. Ahora, García tendrá la oportunidad de demostrar que su campeonato puede sostenerse en una defensa de alto nivel.

Ryan García vs Conor Benn: los números de la pelea

Ryan García

Récord: 25-2

Nocauts: 20

Edad: 28 años

Campeón mundial wélter del CMB

Primera defensa del título

Conor Benn

Récord: 25-1

Nocauts: 14

Edad: 29 años

Retador al título mundial wélter del CMB

Hijo del excampeón mundial Nigel Benn

¿Dónde ver en vivo la pelea Ryan García vs Conor Benn?

La cartelera será transmitida en exclusiva en Estados Unidos por Paramount+, sin pago adicional por evento para los suscriptores de la plataforma.

Las preliminares comenzarán a las 5:00 p.m. ET, 4:00 p.m. CT, 3:00 p.m. MT y 2:00 p.m. PT. La cartelera principal está anunciada para las 8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CT, 6:00 p.m. MT y 5:00 p.m. PT.

La hora exacta en la que García y Benn subirán al ring dependerá de la duración de las peleas previas.

De Tijuana a Las Vegas hay diez años de distancia y una carrera que pasó de un bar fronterizo a una defensa de campeonato mundial. También hay dos banderas que García no ha presentado como una contradicción: una cuenta dónde nació; la otra, de dónde viene parte de su historia.

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