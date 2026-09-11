¿Qué pasa si Scaloni no renueva? Fecha de fin de contrato y nombres que podrían reemplazarlo en la selección argentina

Tras la final del Mundial, la renovación de Scaloni es la gran incógnita y estos son 3 de los nombres que podrían reemplazarlo

La continuidad de Scaloni está en duda | Rich Storry / Getty Images via AFP

Tras la final de la Copa del Mundo, disputada en Nueva Jersey ante España, una pregunta centra el debate sobre el futuro de la selección argentina. No se trata ya de cómo se conformará el próximo ciclo o de qué futbolistas proyecta el cuerpo técnico, sino de una cuestión más inmediata y estructural. Lionel Scaloni continuará al frente del banquillo o cumplirá su contrato y dejará el cargo.

El vínculo del entrenador con la Asociación del Fútbol Argentino vence el 30 de diciembre de 2026 y, a poco más de tres meses de ese plazo, no existe confirmación pública sobre sus intenciones de renovar. El propio técnico declaró tras la final que cumpliría su contrato hasta fin de año y después definiría, mientras que personas cercanas al entorno directorio señalan que Scaloni transmitió en privado que no tiene previsto continuar.

🇦🇷 Son días de intensa planificación en el predio de Ezeiza. Con el presidente Claudio Tapia a la cabeza, la AFA no solo está terminando de definir los amistosos de la Selección Argentina para la fecha FIFA de septiembre y octubre, sino que en paralelo negocia algo mucho más… pic.twitter.com/MmfZ74NarA — TyC Sports (@TyCSports) September 10, 2026

Los escollos de la negociación no serían de índole económico sino de proyecto. La renovación del plantel, la intención de introducir cambios estructurales y el calendario político interno de la AFA configuran un escenario de incertidumbre que obliga a la dirigencia a trabajar ya sobre alternativas. En ese contexto, resulta pertinente evaluar qué nombres podrían hacerse cargo de la Selección mayor.

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3 Entrenadores que podrían convertirse en el nuevo técnico de Argentina

1. Diego Simeone y el contrato que lo ata al Atlético

El Cholo tiene vínculo vigente con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2027, rubricado en noviembre de 2023 como prolongación de un ciclo iniciado en diciembre de 2011. Su trascendencia en la institución colchonera, con casi mil partidos dirigidos, lo ubica como el entrenador argentino más representativo en el exterior.

Sin embargo, una salida al término de la presente temporada no está descartada, dado que la decisión dependería principalmente de la voluntad del propio Simeone, quien cuenta además con una cláusula de liberación que facilitaría una separación anticipada. Una eventual designación no requeriría una ruptura contractual particularmente compleja.

2. Pablo Aimar y la opción de la continuidad

Si la AFA decide priorizar no interrumpir el trabajo que viene realizando el cuerpo técnico pueden optar por firmar a alguien del equipo del propio Scaloni. En este escenario Aimar reúne los antecedentes más firmes. A los 46 años es el colaborador de mayor peso específico en el cuerpo técnico de Scaloni, con cuatro títulos internacionales en el banco entre 2021 y 2024 y una relación directa y sostenida con la plantilla.

Su trayectoria como entrenador incluye el mando de la Sub-20 en el título del Torneo de L’Alcudia 2018, la conducción de la Sub-17 campeona del Sudamericano 2019 y la dirección de la Sub-15 en 2023, además de un debut como estratega al frente de la Selección mayor en junio de 2024 por suspensión de Scaloni. Su figura ofrece una transición sin ruptura generacional.

3. Gabriel Heinze y la formación en la élite europea

Gabriel Heinze integra desde julio de 2025 el cuerpo técnico de Mikel Arteta en el Arsenal, función en la que contribuyó al título del club londinense en la Premier League después de 22 años, convirtiéndose en el único argentino campeón de aquella edición.

El Gringo ya ejerció como entrenador principal en Godoy Cruz, Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield y Newell’s Old Boys, y optó por una trayectoria poco frecuente al renunciar al protagonismo absoluto para formarse como asistente en la elite del fútbol inglés. Esa experiencia aporta antecedentes si se considera un perfil con desarrollo internacional reciente.

Además de estos tres nombres, el escenario contempla a Walter Samuel y Roberto Ayala, integrantes del cuerpo técnico campeón del mundo que conocen la dinámica del grupo desde el arranque del ciclo. La resolución deberá producirse antes del vencimiento del contrato en diciembre, enun calendario que ya obliga a la dirigencia a diagramar la etapa posterior.

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