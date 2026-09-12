Deportistas latinos mejor pagados de 2026 en Estados Unidos: ranking completo

Los equipos de Estados Unidos pagan fortunas por el talento latino. Repasamos los 10 deportistas que más dinero ganan en las ligas del país.

Towns encabeza la lista de mejor pagados | Nathaniel Butler / Getty Images via AFP

Los latinos se convirtieron en una pieza clave del deporte profesional de Estados Unidos, y las ligas lo pagan como corresponde. Lo que pasa dentro de la cancha ya se traduce en ingresos históricos fuera de ella. Los contratos de figuras como Juan Soto o Vladimir Guerrero Jr. reescribieron los libros financieros de las competencias más importantes del país, evidencia clara de que el talento latino ocupa hoy el centro del negocio deportivo estadounidense.

El béisbol sigue siendo el deporte donde mejor se le paga a un latino en suelo estadounidense, aunque la NBA ya coló a un dominicano en la élite salarial y el fútbol suma su propio fenómeno con la llegada de Lionel Messi a la MLS para ampliar el mapa de ingresos. Los acuerdos televisivos, el streaming y la publicidad han empujado los salarios a niveles que hace una década parecían imposibles.

Este ránking toma en cuenta a atletas activos con contrato vigente en un equipo o liga de Estados Unidos, y ordena a los deportistas según lo que perciben anualmente. Las cifras corresponden a salarios pactados, sin contar patrocinios ni negocios personales, aunque en algunos casos esos extras puedan multiplicar por varios órdenes de magnitud la nómina oficial.

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El top 10 de salarios latinos más altos en 2026

1. Karl-Anthony Towns

El centro de los New York Knicks, de raíces dominicanas, encabeza la lista con alrededor de $56 millones de dólares por temporada, producto del acuerdo de 224 millones por cuatro años que firmó en 2024. Cada partido suyo en el Madison Square Garden vale cerca de $682 mil dólares.

2. Juan Soto

El jardinero dominicano de los New York Mets firmó el contrato más grande en la historia del deporte profesional con $765 millones de dólares a 15 años, un promedio de 51 millones anuales que podría subir por encima de $800 millones si se activan sus cláusulas. Gana más de $314 mil dólares por juego.

3. Vladimir Guerrero Jr.

Otro dominicano en el podio. Su extensión de $500 millones de dólares por 14 años con Toronto Blue Jays, firmada antes de la temporada 2025, le deja unos $35.7 millones anuales y se convirtió en la mayor extensión contractual del béisbol.

4. Francisco Lindor

El campocorto puertorriqueño cobra $34.1 millones de dólares por año con los Mets, gracias al acuerdo de $341 millones firmado en 2022 y vigente hasta 2031.

5. Carlos Correa

El boricua mantiene un contrato de $200 millones por seis años, ahora bajo responsabilidad de Houston Astros, que le otorga unos $33.3 millones anuales.

6. Nolan Arenado

Nacido en Estados Unidos pero de raíces cubanas, el antesalista percibe 32.5 millones de dólares en 2026, último año de su acuerdo de 260 millones.

7. Manny Machado

“El Ministro de la Defensa” firmó con San Diego Padres $350 millones a 11 años, lo que se traduce en $31.8 millones de dólares por temporada hasta 2034.

8. Rafael Devers

Tras su cambio a San Francisco Giants en junio de 2025, el dominicano cobra $31.35 millones anuales del acuerdo original de $313.5 millones de dólares que firmó con Boston.

9. Fernando Tatis Jr.

El estelar de los Padres suma un promedio de $24.3 millones de dólares por año dentro de su extensión de $340 millones de dólares a 14 temporadas.

10. Julio Rodríguez

El dominicano de Seattle Mariners cierra la lista con un contrato complejo cuya base es de $120 millones por 7 años, aunque con bonificaciones y opciones podría dispararse hasta $470 millones.

Messi y Canelo Álvarez, dos casos especiales

Dos nombres gigantescos quedan fuera del ránking salarial pero merecen mención aparte. Lionel Messi, figura del Inter Miami, gana cerca de $20 millones de dólares anuales de salario en la MLS, aunque sus acuerdos con Apple, Adidas y patrocinadores llevan sus ingresos totales por encima de $130 millones al año, cifra que supera a casi todos los integrantes de este listado.

Saúl “Canelo” Álvarez tampoco aparece porque, aunque pelea con frecuencia en Estados Unidos, su acuerdo actual de transmisión está firmado con Arabia Saudita por unos $400 millones de dólares. El mexicano ingresa alrededor de $73 millones dólares anuales y es el boxeador mejor pagado del mundo, así que en cualquier conversación de dinero latino en Estados Unidos su nombre pesa demasiado como para ignorarlo.

Contratos cada vez más altos

La tendencia apunta a que esta lista seguirá renovándose. Los equipos pagan cada vez más por el talento latino, la conexión con la afición hispanohablante eleva el valor comercial de las ligas y los próximos agentes libres de renombre ya acechan con contratos históricos. Para el público latino de Estados Unidos, ver estos apellidos en la cima del dinero deportivo también cuenta una historia propia, la de una comunidad que dejó de ser invitada para convertirse en protagonista del espectáculo.

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