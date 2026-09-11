Landry Shamet, el campeón de la NBA que trabaja gratis como fotógrafo en el US Open

La USTA invitó por tercer año consecutivo a Landry Shamet, que ya fotografió las finales de Sabalenka y Alcaraz en el Arthur Ashe

Landry Shamet es amante de la fotografía | PAMELA COSTELLO / GETTY IMAGES VIA AFP

Las cámaras del Arthur Ashe suelen apuntar a las raquetas, pero este martes una de ellas estaba en manos de un campeón de la NBA. Landry Shamet, escolta de los New York Knicks, fue visto en el foso de fotógrafos del estadio más grande del tenis durante el partido de cuartos de final entre Jessica Pegula y Emma Navarro, captando imágenes al lado de los profesionales acreditados por el torneo.

Lo curioso del asunto es el currículum del fotógrafo en cuestión. Shamet viene de ganar el primer título de los Knicks en 53 años como pieza importante desde la banca, y apenas en julio hizo oficial un contrato de cuatro temporadas y $24 millones de dólares. Ni el anillo ni el dinero le quitaron las ganas de agacharse junto a la línea de fondo en Flushing Meadows.

Months after winning the NBA Finals and signing a $24 million contract, Landry Shamet is photographing the US Open.



The Knicks player has worked as an unpaid photographer at the tournament the last two years and is back again for a third.



📸 @nypost pic.twitter.com/YkzqbJd6xL — Front Office Sports (@FOS) September 9, 2026

Y no se trata de una aventura de una sola noche. El escolta trabaja como fotógrafo del US Open por tercer año consecutivo, siempre sin cobrar, por invitación de la Federación de Tenis de Estados Unidos. Su historia recuerda a la de otros deportistas que encontraron en el lente una segunda vida, con Randy Johnson, miembro del Salón de la Fama del béisbol, como el ejemplo más conocido.

Un contrato millonario tras ganar el anillo

El acuerdo entre Shamet y los Knicks se cerró el 29 de junio y se hizo oficial el 6 de julio, con un contrato cercano a los $24 millones de dólares y un salario inicial de $5.49 millones de dólares para la próxima temporada. Los últimos dos años están parcialmente garantizados y el cuarto incluye una opción de jugador.

El escolta de 29 años fue una pieza valiosa de la segunda unidad durante la temporada del campeonato y la directiva premió esa labor. Nueva York mantuvo a su núcleo campeón con Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, OG Anunoby, Mikal Bridges y Josh Hart, renovó a José Alvarado, Jordan Clarkson y Mohamed Diawara, y sumó al pívot Andre Drummond para cubrir la salida de Mitchell Robinson, que fichó por Boston.

Tres años fotografiando el US Open sin cobrar

La relación de Shamet con el US Open empezó en 2024, cuando cubrió la primera semana del torneo. Lo hizo tan bien que la USTA lo invitó de nuevo en 2025 para el fin de semana de las finales, donde retrató el título de Aryna Sabalenka ante Amanda Anisimova y la consagración de Carlos Alcaraz frente a Jannik Sinner.

Shamet se acercó a la fotografía hace unos cinco años y trabaja con una cámara Sony a7R V, según él mismo contó al publicar parte de su material en Instagram. Jen Pottheiser, fotógrafa de la USTA, describió sus imágenes de acción como realmente tremendas y lo definió como un estudiante de la fotografía.

“Desde que tomé la cámara no veo el día en que vaya a soltarla”, explicó Shamet a NBA.com sobre una afición que ya lo acompaña tanto como el baloncesto.

Randy Johnson y la tradición de deportistas fotógrafos

Shamet no es un caso único. Randy Johnson, el legendario Big Unit, colgó los spikes en 2010 después de 22 temporadas en MLB, cinco premios Cy Young y un título de Serie Mundial con Arizona, camino que terminó en el Salón de la Fama. Su segunda carrera arrancó mucho antes, pues estudió fotoperiodismo en la Universidad del Sur de California y tomaba fotos para el periódico universitario.

Ya retirado, Johnson se dedicó de lleno a la fotografía de conciertos de rock, con imágenes publicadas en Rolling Stone, Spin y Metal Hammer, además de proyectos de naturaleza que lo han llevado a retratar la gran migración de ñus en África y eventos deportivos como partidos de la NFL. Su estudio usa como logo un pájaro muerto, un guiño al momento más recordado de su carrera dentro y fuera del diamante.

Johnson contó a Front Office Sports que prepara cada viaje fotográfico igual que preparaba sus aperturas, investigando el destino con la misma disciplina con la que estudiaba a sus rivales. Shamet parece seguir esa misma ruta, y en unas semanas estará de vuelta con los Knicks para defender el título, con la cámara seguramente cerca.

Te puede interesar: