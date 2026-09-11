9/11: las conmemoraciones que el deporte dedicará a esta fecha

De Nueva York a Australia, el deporte rinde homenaje a las víctimas del 11-S a 25 años de los ataques que cambiaron a Estados Unidos

49ers y Rams conmemoraron el 9/11 desde Australia | MARTIN KEEP / AFP

Veinticinco años después, el deporte en Estados Unidos vuelve a hacer lo que mejor sabe hacer en las fechas que marcan a un país, reunir a miles de personas en un mismo lugar con un mismo propósito. Este viernes 11 de septiembre de 2026 el deporte se une para honrar a las casi 3,000 personas que perdieron la vida en los ataques terroristas de 2001, así como a los sobrevivientes, familiares y equipos de emergencia que quedaron marcados para siempre

Las grandes ligas prepararon una jornada cargada de gestos simbólicos. La MLB concentra sus tributos en Nueva York con el duelo entre Yankees y Mets, la NFL extiende sus homenajes por toda su Semana 1 e incluso hasta Australia, mientras la NHL, la NBA y la NASCAR se suman con iniciativas comunitarias y recordatorios en sus propios escenarios.

Today, on the 25th anniversary of the terrorist attacks of September 11, 2001, we remember the victims, their families and the heroic first responders.



We shall not forget. pic.twitter.com/uw0el3Sd6a — MLB (@MLB) September 11, 2026

La conexión entre el 9/11 y el deporte es profunda. En 2001, cuando Estados Unidos se paralizó, el mundo del deporte también se detuvo por completo, pero su regreso se convirtió en una vía de escape para millones de personas que buscaban un respiro en medio del duelo. Los estadios volvieron a llenarse, los partidos regresaron al calendario y el deporte ayudó a que el país empezara a levantarse. Un cuarto de siglo después, esa relación sigue intacta y cada 11 de septiembre lo confirma.

MLB y una Subway Series cargada de memoria

El Yankee Stadium es hoy el epicentro deportivo del homenaje. Antes del partido entre Yankees y Mets, serán reconocidos miembros del NYPD, el FDNY y la Policía de la Autoridad Portuaria, junto a las fundaciones Tunnel to Towers y Tuesday’s Promise. El primer lanzamiento estará a cargo de Brielle Saracini y su esposo Sean McGuire, quienes perdieron a sus padres en los atentados cuando ambos tenían diez años.

Los jugadores de los Yankees depositarán una ofrenda floral en el monumento del 11-S en Monument Park, con presencia de exjugadores del plantel de 2001. Además, todos los peloteros, managers y umpires de la liga usarán gorras especiales con el parche “We Shall Not Forget” (Nosotros no olvidaremos), y cada estadio guardará un minuto de silencio y entonará “God Bless America” en la séptima entrada.

En Citi Field, la MLB y los Mets encabezan un empaquetado de miles de comidas junto a la organización 9/11 Day, con figuras históricas como Mike Piazza, David Wright, John Franco y el dominicano Dellin Betances. Piazza, por cierto, es el protagonista de uno de los momentos más recordados de aquel 2001, cuando su jonrón de dos carreras el 21 de septiembre en el Shea Stadium dio el triunfo 3-2 a los Mets sobre Atlanta y se convirtió en un símbolo de esperanza para la ciudad.

La NFL lleva el “Never Forget” por todo el país

La liga y sus 32 equipos conmemoran el aniversario en todos los partidos de la Semana 1. Las diagonales lucirán el esténcil “Never Forget”, los árbitros usarán monedas especiales de tributo para el volado inicial, que luego se subastarán a beneficio de las organizaciones benéficas de la liga, y cada partido incluirá un minuto de silencio.

La NFL Foundation, junto a Giants, Jets y Commanders, realizará una donación conjunta de $1 millón de dólares al National September 11 Memorial & Museum, más una subvención adicional de $250,000 dólares para la organización 9/11 Day. En el Sunday Night Football entre Giants y Cowboys, jugadores y entrenadores llevarán gorras conmemorativas de los cuerpos de emergencia neoyorquinos.

Las conmemoraciones a esta fecha incluso se han dado incluso fuera de Estados Unidos. En el primer partido de temporada regular de la NFL en Australia, disputado entre 49ers y Rams en el Melbourne Cricket Ground, las ceremonias incluyeron una conmemoración a las víctimas ante un estadio repleto

Así vivió el deporte el 11 de septiembre de 2001

Aquella mañana, el deporte estadounidense se detuvo por completo. El entonces comisionado de la MLB, Bud Selig, canceló los 15 partidos programados ese día y extendió la suspensión hasta el 16 de septiembre, lo que dejó al béisbol una semana entera sin juego por primera vez en una situación de este tipo. Las asambleas de los equipos se volvieron puntos de encuentro para familias, y varios estadios sirvieron como centros de apoyo logístico y recolección de suministros para las labores de rescate.

El béisbol regresó el 17 de septiembre con seis partidos, y lo hizo transformado. Los equipos cosieron la bandera estadounidense en sus uniformes, y por petición de Selig todos los estadios comenzaron a interpretar “God Bless America” durante la séptima entrada, una tradición que los Yankees mantienen hasta hoy en cada partido como local. Cuatro días después, el 21 de septiembre, Nueva York vivió su primer evento deportivo masivo desde los ataques en el Shea Stadium, donde jugadores de Mets y Atlanta salieron al terreno con gorras del FDNY y el NYPD en señal de respeto. Esa noche llegó el jonrón de Mike Piazza que levantó a una ciudad.

La NFL enfrentó su propio momento decisivo. El comisionado Paul Tagliabue aplazó toda la Semana 2, una decisión sin precedentes por razones ajenas a una huelga, impulsada en parte por el arrepentimiento que su antecesor Pete Rozelle expresó toda su vida por haber jugado tras el asesinato de John F. Kennedy en 1963. La liga corrió esos partidos al final del calendario y regresó el 23 de septiembre, lo que empujó el Super Bowl a febrero por primera vez en la historia.

Por su parte NASCAR regresó a las pistas apenas doce días después de los ataques, en un fin de semana marcado por tributos a los rescatistas caídos y por la interpretación de “God Bless the U.S.A.” a cargo de Lee Greenwood. Y siete semanas más tarde el presidente George W. Bush hizo el lanzamiento inicial en el Yankee Stadium antes del Juego 3 de la Serie Mundial de 2001, ante un público que respondió coreando “USA”.

NHL, NBA y NASCAR suman sus propios gestos hoy

Aunque no disputan juegos este fin de semana, la NHL y la NBA participaron en la jornada de servicio más grande del país. Más de 50 empleados de la liga de hockey se sumaron a un voluntariado masivo en el Intrepid Museum de Nueva York, donde junto a la MLB, la NBA, la NFL y otras organizaciones ayudaron a empacar más de 250,000 comidas para bancos de alimentos.

NASCAR también recuerda la fecha dentro y fuera del óvalo. Este año el piloto Parker Retzlaff corrió en Pocono con un Chevrolet decorado por la FDNY Foundation para recaudar fondos destinados a bomberos y paramédicos de Nueva York, mientras iniciativas ligadas a la categoría organizaron colectas de sangre y visitas a hospitales durante esta semana.

Veinticinco años después, el mensaje se mantiene en los uniformes, en los estadios y en la comida empacada por voluntarios. El deporte estadounidense entendió en 2001 que también podía servir como punto de encuentro, y cada 11 de septiembre lo vuelve a demostrar.

Te puede interesar: