El Canelo trasladó su campamento de entrenamiento a España de cara a la pelea contra Christian Mbilli

El mexicano trasladó su campamento a Valencia para llegar en su mejor nivel a la pelea del 31 de octubre ante Christian Mbilli en Riad

Canelo entrenará en Valencia por varias semanas | Steve Marcus Getty Images vía AFP

Saúl “Canelo” Álvarez ya tiene la mirada puesta en el 31 de octubre. El tapatío continúa su preparación para enfrentar a Christian Mbilli por el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo en Riad, Arabia Saudita, y lo hace con un cambio importante en su rutina. Su campamento de entrenamiento cruzó el Atlántico y ahora tiene como casa a Gandía, una localidad de Valencia asomada al Mediterráneo.

Se trata de una nueva estrategia en la carrera del mexicano. Durante años, sus sitios de entrenamiento alternando entre Guadalajara, Lake Tahoe y San Diego, escenarios que lo acompañaron en sus noches más grandes. Esta vez la apuesta es distinta, con un gimnasio de prestigio internacional en el que suele trabajar Oleksandr Usyk, campeón de los pesos pesados.

Canelo Alvarez is ramping up his training camp at Oleksandr Usyk's gym in Spain, ahead of his showdown with Christian Mbilli 🔥#CaneloMbilli | Live on DAZN 📺 pic.twitter.com/qIrjhYtbNx — Ring Magazine (@ringmagazine) September 9, 2026

La idea detrás del movimiento es que Canelo pueda llegar lo mejor posible a una pelea que se perfila compleja y en la que deberá estar a su máximo nivel. Vuelve al ring tras más de un año de inactividad, lo hace como retador y enfrente tendrá a un campeón invicto con 29 victorias, un empate y 24 nocauts. El margen de error es mínimo.

¿Por qué el Canelo cambió su campamento a Valencia?

El cambio de sede responde a una lección aprendida. Después de su combate ante William Scull en mayo de 2025, el equipo del jalisciense detectó que la adaptación al horario de Medio Oriente se había convertido en un factor en contra.

Tiempo después el propio peleador lo reconoció, por lo que en esta oportunidad el plan será diferente. Esta vez planea viajar con ocho semanas de anticipación para que su cuerpo no vuelva a resentir el salto horario.

El plan arrancó en Los Ángeles y después cruzó el océano. Antes de instalarse en España, Canelo hizo una escala en Polonia, donde se sometió a evaluaciones físicas y pruebas de rendimiento en el centro AWF de Katowice. Canelo no quiere que nada quede librado al azar en la recta final hacia Riad.

Una hora de diferencia, la gran ventaja de entrenar en España

Entre todos los argumentos que inclinaron la balanza hacia Valencia, hay uno que pesa más que el resto. La diferencia horaria entre la ciudad española y Arabia Saudita es de tan solo una hora, algo que permite una adaptación progresiva al huso en el que se disputará la pelea.

En sus presentaciones anteriores en territorio saudí, los horarios pensados para la televisión americana terminaron alterando el descanso del equipo. Ahora, con cerca de dos meses de trabajo en la costa valenciana, el reloj biológico del Canelo llegará sincronizado con lo que encontrará en el ANB Arena de Riad.

Un campamento con refuerzos de lujo y la mira puesta en Mbilli

El campamento español también trajo novedades en el entorno del tapatío. El gimnasio elegido acumula historia reciente de primer nivel, pues Oleksandr Usyk lo ha utilizado en varios de sus campamentos y fue el propio ucraniano quien extendió la invitación para que Canelo trabajara en Gandía.

Eddy Reynoso mantiene la dirección de la preparación, en una logística que arrancó dividida. El entrenador supervisó primero en Los Ángeles el trabajo de Jaime Munguía y Rafael “Divino” Espinoza, ambos programados para la misma velada, antes de integrarse de lleno con su máxima figura. Ya en Valencia, el mexicano mostró en redes sus primeras sesiones, con cuerda, sombra y trabajo en la pera.

Esta pelea resulta clave para Canelo que busca dejar atrás la derrota ante Terence Crawford de septiembre de 2025. El tapatío sabe que el 31 de octubre en Riad tiene la oportunidad de cerrar ese capítulo y reencontrarse con un cinturón mundial después de más de un año sin subir al ring.

Te puede interesar: