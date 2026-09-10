¿Messi o Las Leonas? La comparación que encendió la polémica en Argentina

La discusión puso bajo la lupa los logros de Las Leonas, sus grandes referentes y el lugar que ocupa el hockey femenino frente al fútbol argentino

Messi felicitó a las Leonas y eso desató el caos/ Kamil Krzaczynski / AFP

La frase de Victoria Granatto sobre Lionel Messi desató una fuerte polémica en Argentina después del tercer título mundial de Las Leonas. Lo que comenzó como un comentario sobre la atención que recibió una publicación de ‘La Pulga’, terminó convertido en un debate sobre reconocimiento, referentes y el lugar que ocupa el hockey femenino en el país.

La polémica comenzó después de que Messi felicitara a Las Leonas por la conquista de su tercer Mundial de hockey femenino. El jugador del Inter Miami publicó un mensaje en redes para celebrar el logro del equipo, un gesto que rápidamente recibió elogios y comentarios en redes sociales. Sin embargo, la repercusión de esa felicitación terminó generando una reacción inesperada de Granatto.

“A mí me molesta. Todo bien con la selección de fútbol, pero como que todas querían que las saludara Messi”, afirmó Granatto en una entrevista para un canal de televisión argentino. Sin embargo, la parte que más repercusión tuvo fue una frase que quedó recortada cuando comenzó a mencionar a las grandes figuras históricas del hockey argentino.

Granatto puso sobre la mesa los nombres de Luciana Aymar, Mercedes Margalot, Cecilia Rognoni y Magui Aicega, referentes que ayudaron a construir la identidad de Las Leonas. El fragmento viral llevó a muchos usuarios a interpretar que la jugadora estaba comparando los logros del seleccionado femenino con los de Messi y la selección de fútbol argentina, algo que ella misma rechazó posteriormente.

¿Cuántos títulos mundiales tienen Las Leonas?

Las Leonas cuentan con tres títulos de la Copa del Mundo de hockey sobre césped. Argentina conquistó su primer Mundial en 2002, como local en Perth, Australia; volvió a ganar el torneo en 2010, en Rosario, y consiguió su tercera corona en 2026, consolidándose entre las grandes potencias históricas de este deporte.

A esos campeonatos se suma una colección de medallas olímpicas que explica buena parte del peso de Las Leonas en el deporte argentino. El seleccionado ganó plata en Sydney 2000, Londres 2012 y Tokio 2020, además de bronce en Atenas 2004, Beijing 2008 y París 2024. También acumula numerosos títulos en competencias continentales, incluidos los Juegos Panamericanos y la Copa Panamericana.

Esto puede ayudar a dimensionar el por qué Granatto habló de una historia deportiva que considera enorme. Las Leonas no solamente ganaron títulos: durante más de dos décadas se transformaron en un símbolo del deporte femenino argentino y en una referencia para miles de niñas que comenzaron a jugar hockey inspiradas por sus figuras.

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La aclaración de Vicky Granatto

Después de la repercusión, Granatto explicó que sus palabras habían sido sacadas de contexto. Según la jugadora, su intención era reivindicar a las históricas referentes del hockey y destacar el impacto que tuvieron sobre varias generaciones, no establecer una competencia entre Las Leonas y Messi.

La polémica también alcanzó a su hermana María José Granatto, capitana del seleccionado argentino, quien publicó contenido relacionado con Messi, incluida una imagen con la copa y el mate que hacía referencia a una de las fotografías más recordadas del futbolista después del Mundial de Qatar 2022.

Más allá de las críticas, el hecho abrió una discusión que va más allá de una declaración que se hizo viral. Messi representa una dimensión extraordinaria del deporte argentino, pero Las Leonas también construyeron una historia propia llena de títulos, medallas y referentes. Por eso, el verdadero debate no parece ser quién está por encima de quién, sino por qué el éxito de las grandes figuras del deporte femenino, tanto en Argentina como a nivel mundial, tienen que disputarse un espacio para recibir los mismos reflectores.

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