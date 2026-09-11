Seis curiosidades que dejó el 49ers vs. Rams, el histórico primer partido de la NFL en Australia

El duelo en Melbourne dejó récord de asistencia, una batalla contra el jet lag, un avión de lujo y varios datos inéditos para la NFL

Con este juego, la NFL sigue abriéndose caminos en otras plazas / Martin Keep / AFP

El 49ers vs. Rams en Australia ya forma parte de la historia de la NFL, pero el triunfo de San Francisco por 27-7 fue apenas una parte de lo que dejó el histórico encuentro.

El partido disputado en el Melbourne Cricket Ground estuvo rodeado de decisiones logísticas poco habituales, marcas de asistencia y situaciones que difícilmente se repetirán en cualquier jornada de la temporada.

Para llegar hasta Melbourne, los equipos siguieron caminos completamente diferentes; un avión se convirtió en “dormitorio”, hubo un estadio abarrotado y el partido que, dependiendo del lugar desde donde se siguiera, se jugó en “fechas distintas”. Estas y otras cosas son lo que convirtieron al 49ers vs Rams de esta temporada en algo único y especial.

Las curiosidades que dejó el histórico partido en Melbourne de la NFL

Más de 100 mil personas acudieron al juego

El Melbourne Cricket Ground (MCG) recibió a 100,021 espectadores, una asistencia que colocó al histórico debut australiano entre los partidos de temporada regular con mayor público en la historia de la NFL. El escenario, acostumbrado al cricket y al fútbol australiano, se convirtió por una jornada en territorio del fútbol americano.

El MCG es uno de los recintos deportivos más reconocidos de aquel país, y su capacidad permitió que el primer partido oficial de la temporada regular de la NFL en suelo australiano tuviera una magnitud difícil de ignorar. Las tribunas llenas ofrecieron una de las imágenes más llamativas de una jornada que buscaba demostrar que el fútbol americano puede conquistar nuevos públicos a miles de kilómetros de EE.UU.

El encuentro ocurrió en dos días diferentes

En la costa oeste de EE.UU. eran las 5:35 p.m. (PT) del jueves 10 de septiembre cuando comenzó el partido. En Melbourne, en cambio, ya eran las 10:35 a.m. del viernes 11. Para los aficionados estadounidenses fue un duelo de jueves por la noche; para los australianos, un partido matutino de viernes.

La diferencia de 17 horas entre California y Melbourne convirtió al encuentro en una rareza incluso antes de que comenzara. Mientras los seguidores de los 49ers y Rams en EE.UU. se preparaban para una noche de fútbol, los aficionados que acudieron al MCG lo hicieron durante la mañana.

Australia se convirtió en el octavo país anfitrión de un partido internacional de temporada regular de la NFL

El choque entre San Francisco y Los Ángeles abrió oficialmente una nueva puerta para la liga en Oceanía y formó parte de una temporada con un récord de nueve partidos internacionales.

La NFL continúa expandiendo su calendario fuera de EE.UU. y Australia se sumó a una lista de países que ya han recibido encuentros de temporada regular. Para la liga, llevar un partido hasta el otro extremo del planeta supone también poner a prueba la respuesta de los aficionados, la logística de los equipos y la capacidad de convertir una cita deportiva en un acontecimiento internacional.

Los 49ers y los Rams tuvieron planes completamente opuestos

San Francisco llegó a Melbourne el 4 de septiembre, prácticamente una semana antes del juego, para permitir que sus jugadores se adaptaran progresivamente al cambio de horario. Los Rams llegaron apenas entre 24 y 30 horas antes del kickoff, convencidos de que una estancia corta podía ayudarles a conservar el ritmo biológico de California.

Para afrontar las aproximadamente 15 horas de vuelo, los Rams rentaron un Airbus A380 de Qantas acondicionado para ofrecer camas individuales completamente planas a los integrantes de su roster. El objetivo era que los jugadores pudieran descansar durante el trayecto y llegar en las mejores condiciones posibles pese a la distancia.

El enfoque de los 49ers siguió la lógica tradicional de la medicina del sueño y la adaptación circadiana. Al cruzar tantas zonas horarias, el reloj biológico necesita tiempo para ajustarse al nuevo ciclo circadiano. Por eso, San Francisco prefirió instalarse con anticipación, entrenar en los horarios de Melbourne y exponerse a la luz natural del lugar. La idea era llegar al partido con el menor desfase posible, aunque eso significara pasar varios días en Australia.

Los Rams, en cambio, apostaron por una estrategia mucho más arriesgada. El razonamiento de Sean McVay era que permanecer demasiado tiempo en Australia podía obligar al organismo a adaptarse al nuevo horario y, posteriormente, volver a enfrentarse al reloj de California al regresar. Al llegar prácticamente sobre la hora, buscaban que sus jugadores conservaran durante más tiempo sus rutinas de la costa oeste. Además, el horario del partido jugaba a su favor: el kickoff de las 10:35 a.m. en Melbourne equivalía a las 5:35 p.m. del día anterior en California, una franja que podía resultar familiar para el organismo de los jugadores.

Sin embargo, la estrategia terminó bajo los reflectores después del partido. San Francisco se impuso con autoridad y lució especialmente fuerte conforme avanzaron los minutos, alimentando así el debate sobre si la aclimatación previa terminó dándole una ventaja a los 49ers.

Purdy, Samuel y una ofensiva que hizo la diferencia

Brock Purdy tuvo una noche histórica. El quarterback de San Francisco completó 25 de 34 pases para 205 yardas, con tres touchdowns y una intercepción. Mike Evans, Demarcus Robinson y Deebo Samuel fueron los receptores de sus tres envíos de anotación.

Robinson, además, tuvo un ingrediente especial en su touchdown de 39 yardas: se lo marcó precisamente a su antiguo equipo. Evans también celebró en su debut con San Francisco, mientras Samuel volvió a aparecer como una de las piezas más peligrosas de la ofensiva.

La defensa y el juego terrestre terminaron de inclinar la balanza

Los 49ers acumularon 379 yardas totales contra 290 de los Rams y consiguieron 174 por tierra. Christian McCaffrey aportó 88 yardas desde la línea de golpeo, mientras la defensa de San Francisco dejó a Los Ángeles con apenas dos conversiones en nueve intentos de tercera oportunidad. Con el resultado prácticamente definido, Matthew Stafford fue retirado en los minutos finales y Stetson Bennett ingresó para tomar los controles. Stafford terminó con 155 yardas, sin pases de touchdown y con una intercepción.

Más allá de las estadísticas, la jugada que puede quedar como una de las postales de esta primera visita de la NFL a Australia fue una ofensiva de 99 yardas que terminó con un touchdown de Deebo Samuel. San Francisco puso así el 24-7 y apagó cualquier intento de reacción de los Rams.

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