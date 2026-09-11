MLS: ¿Qué equipo se reforzó mejor para el cierre del torneo?

Jack Harrison, Matt Turner y Dániel Gazdag le dieron a New England un equilibrio que puede marcar diferencias rumbo a los playoffs

New England Revolution se reforzó mejor | T. Pearson | Getty Images vía AFP

La MLS entró en su tramo decisivo con equipos peleando por boletos a playoffs y, entre contrataciones de estrellas internacionales y movimientos de menor impacto mediático, New England Revolution aparece como el equipo que mejor se reforzó para el cierre del torneo.

La llegada de Jack Harrison, la continuidad de Matt Turner y la incorporación de Dániel Gazdag no solo elevaron el talento disponible: atendieron necesidades concretas de una plantilla que ya competía en la parte alta del Este.

El mercado de verano de la MLS estuvo marcado por nombres capaces de cambiar la conversación alrededor de sus clubes. Antoine Griezmann llegó a Orlando City, mientras que Breel Embolo aterrizó en Atlanta United y otros equipos apostaron por figuras de gran recorrido internacional. Sin embargo, reforzar un plantel no consiste únicamente en sumar una estrella.

En una liga con reglas salariales particulares, cada movimiento debe encajar también en la estructura deportiva y financiera. Ese es precisamente el argumento que favorece a New England.

Harrison cambió la dimensión ofensiva de New England

La incorporación de Jack Harrison representa el movimiento más visible de los Revs. El atacante regresó a la MLS procedente del Leeds United y rápidamente comenzó a producir. De acuerdo con los números de la MLS, acumula seis asistencias en sus primeros cinco partidos, convirtiéndose además, en el jugador que más rápido alcanzó cinco pases de gol en la historia del club.

Su presencia tiene un valor que va más allá de las estadísticas. New England ya contaba con Carles Gil como principal generador de fútbol, pero Harrison ofrece desborde, velocidad y una alternativa constante por las bandas. Eso obliga a las defensas rivales a repartir mejor sus marcas y evita que toda la responsabilidad creativa recaiga sobre el español.

El movimiento también tuvo una consecuencia importante en la construcción de la plantilla. Harrison ocupa una plaza de Jugador Franquicia, pero New England consiguió liberar ese espacio al cambiar el estatus de Matt Turner.

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El arquero estadounidense, cuyo préstamo desde Olympique Lyonnais fue extendido, dejó de ocupar una plaza de Jugador Franquicia y pasó al esquema TAM. Así, el equipo conservó a un portero de primer nivel y ganó flexibilidad para reforzarse en otras posiciones.

Gazdag completa un mercado pensado para competir

La llegada de Dániel Gazdag terminó de darle sentido al proyecto. El mediocampista húngaro llegó como agente libre, sin costo de transferencia y sin consumir una plaza de Jugador Franquicia.

El resultado es una plantilla con más recursos para afrontar partidos cerrados. Carles Gil puede encontrar espacios con mayor libertad, Harrison amenaza desde el costado y Gazdag agrega presencia entre líneas y capacidad de llegada.

La diferencia con otros movimientos importantes del verano está ahí. Orlando consiguió un impacto inmediato con Griezmann, quien sumó cuatro goles y tres asistencias en sus primeras apariciones, pero el equipo seguía mostrando problemas defensivos. Atlanta, por su parte, incorporó a Embolo y reforzó otras zonas, aunque llegó al mercado con una situación mucho más comprometida en la tabla.

En una postemporada donde un error defensivo o una oportunidad desperdiciada puede cambiar una serie, New England llega con algo que no siempre compra el dinero: equilibrio entre talento, profundidad y funcionamiento colectivo.

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