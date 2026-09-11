Inter Miami vs Nashville y los duelos que pueden cambiar la MLS este fin de semana

La semana 26 pone en juego el liderato del Este, los boletos a playoffs y la supervivencia de varios equipos de la MLS

Messi e Inter Miami reciben a Nashville en la MLS | K. Krzaczynski | AFP

La MLS 2026 entra en una de sus jornadas más importantes con la semana 26, encabezada por el duelo entre Inter Miami y Nashville SC, un partido que puede modificar la pelea por el liderato del Este y acercar o alejar a Lionel Messi de la cima de la conferencia.

En este momento de la competencia, la lucha no solo se centra en los equipos que están en peligro de no llegar a los playoffs, también hay que considerar los partidos en las alturas de ambas conferencias.

El calendario del fin de semana también incluye enfrentamientos directos por puestos de playoffs, duelos entre equipos en zona de Wild Card y partidos que pueden complicar todavía más el panorama para clubes como LA Galaxy que espera el despertar de jugadores como Hiving Lozano o Sergi Roberto y Seattle Sounders.

Miami vs. Nashville, el partido que todos quieren ver

El sábado por la noche, el Nu Stadium será el escenario del encuentro más atractivo de la jornada. Nashville llega como líder del Este con 53 puntos, nueve más que Inter Miami, que ocupa la segunda posición con 44 unidades. La diferencia explica por qué el resultado puede tener un peso enorme en la recta final.

Miami llega después de empatar 1-1 con Chicago Fire y con apenas una victoria en sus últimos seis partidos. Además, ha recibido 44 goles durante la temporada, una cifra que contrasta con los apenas 19 permitidos por Nashville. El conjunto de B.J. Callaghan perdió entre semana ante Toronto, pero conserva una ventaja considerable gracias a su regularidad.

Para las Garzas, ganar significaría reducir la distancia a seis puntos con diez jornadas todavía por disputar. Una derrota, en cambio, llevaría la diferencia a 12 unidades y convertiría el liderato de Nashville en una posición mucho más difícil de alcanzar.

Pero no será el único partido con consecuencias importantes. Chicago Fire y New England Revolution protagonizarán el domingo una batalla directa por los primeros lugares del Este, mientras Charlotte FC visitará a Cincinnati en otro encuentro que puede modificar la zona de clasificación.

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En el Oeste, LA Galaxy y Seattle Sounders disputarán uno de los partidos más delicados. Ambos llegan fuera de los puestos de playoffs y necesitan sumar para evitar que la distancia con la zona de clasificación se vuelva definitiva.

También habrá atención sobre Philadelphia Union, que visita a San Diego FC. Los dos llegan con 30 puntos, pero atraviesan momentos muy distintos: Philadelphia acumula nueve partidos sin perder desde el receso mundialista y tiene en Cavan Sullivan una de sus principales armas ofensivas.

Todos los horarios de la semana 26 de la MLS

Sábado 12 de septiembre

Columbus Crew vs. New York Red Bulls – 7:30 p.m. ET | 6:30 p.m. CT | 4:30 p.m. PT

– 7:30 p.m. ET | 6:30 p.m. CT | 4:30 p.m. PT D.C. United vs. Atlanta United – 7:30 p.m. ET | 6:30 p.m. CT | 4:30 p.m. PT

– 7:30 p.m. ET | 6:30 p.m. CT | 4:30 p.m. PT FC Cincinnati vs. Charlotte FC – 7:30 p.m. ET | 6:30 p.m. CT | 4:30 p.m. PT

– 7:30 p.m. ET | 6:30 p.m. CT | 4:30 p.m. PT Inter Miami vs. Nashville SC – 7:30 p.m. ET | 6:30 p.m. CT | 4:30 p.m. PT

– 7:30 p.m. ET | 6:30 p.m. CT | 4:30 p.m. PT Orlando City vs. Toronto FC – 7:30 p.m. ET | 6:30 p.m. CT | 4:30 p.m. PT

– 7:30 p.m. ET | 6:30 p.m. CT | 4:30 p.m. PT FC Dallas vs. Portland Timbers – 8:30 p.m. ET | 7:30 p.m. CT | 5:30 p.m. PT

– 8:30 p.m. ET | 7:30 p.m. CT | 5:30 p.m. PT Sporting Kansas City vs. Los Angeles FC – 8:30 p.m. ET | 7:30 p.m. CT | 5:30 p.m. PT

– 8:30 p.m. ET | 7:30 p.m. CT | 5:30 p.m. PT St. Louis City SC vs. Minnesota United – 8:30 p.m. ET | 7:30 p.m. CT | 5:30 p.m. PT

– 8:30 p.m. ET | 7:30 p.m. CT | 5:30 p.m. PT Colorado Rapids vs. CF Montréal – 9:30 p.m. ET | 8:30 p.m. CT | 6:30 p.m. PT

– 9:30 p.m. ET | 8:30 p.m. CT | 6:30 p.m. PT Real Salt Lake vs. New York City FC – 9:30 p.m. ET | 8:30 p.m. CT | 6:30 p.m. PT

– 9:30 p.m. ET | 8:30 p.m. CT | 6:30 p.m. PT LA Galaxy vs. Seattle Sounders – 10:30 p.m. ET | 9:30 p.m. CT | 7:30 p.m. PT

– 10:30 p.m. ET | 9:30 p.m. CT | 7:30 p.m. PT San Jose Earthquakes vs. Houston Dynamo – 10:30 p.m. ET | 9:30 p.m. CT | 7:30 p.m. PT

Domingo 13 de septiembre

Chicago Fire vs. New England Revolution – 5:30 p.m. ET | 4:30 p.m. CT | 2:30 p.m. PT

– 5:30 p.m. ET | 4:30 p.m. CT | 2:30 p.m. PT Vancouver Whitecaps vs. Austin FC – 6:30 p.m. ET | 5:30 p.m. CT | 3:30 p.m. PT

– 6:30 p.m. ET | 5:30 p.m. CT | 3:30 p.m. PT San Diego FC vs. Philadelphia Union – 9:00 p.m. ET | 8:00 p.m. CT | 6:00 p.m. PT

Con el tramo decisivo de la temporada cada vez más cerca, esta semana 26 puede dejar mucho más que tres puntos. Para Inter Miami, Nashville, Philadelphia, Chicago, LA Galaxy y Seattle, entre otros, el fin de semana representa una oportunidad para cambiar el rumbo de su temporada o complicarlo todavía más. La MLS entra en su recta final y, esta vez, prácticamente ningún resultado será menor.

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