Lesiones que deja la semana 1 de la NFL: lista actualizada y pronóstico de cada jugador

La Semana 1 de la NFL deja las primeras bajas por lesión. Conoce los jugadores tocados, el diagnóstico de cada caso y los tiempos de recuperación.

Darnold se perderá varios partidos | STEPH CHAMBERS / GETTY IMAGES VIA AFP

La temporada 2026 de la NFL ya arrancó y con ella volvieron también los dolores de cabeza para las gerencias generales por culpa de las lesiones. Con apenas dos partidos disputados hasta el momento, ya se conocen los primeros nombres de jugadores que dejarán de ver acción por problemas físicos, y la lista promete seguir creciendo conforme avance la jornada.

Los reportes médicos de las distintas franquicias comienzan a confirmar bajas de distinto peso y pronóstico. Algunos casos se resolverán en cuestión de días, mientras que otros obligarán a los equipos a planificar movimientos de roster y a cubrir posiciones clave durante varias semanas de calendario.

Sources: Patriots are placing wide receiver AJ Brown on injured reserve due to his high ankle sprain, sidelining him for a minimum of four games. pic.twitter.com/hzOvh8T4n7 — Adam Schefter (@AdamSchefter) September 11, 2026

A continuación presentamos un repaso completo de todas las lesiones que se han producido hasta ahora en la Semana 1 de la NFL.

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Bajas confirmadas durante los partidos de Semana 1

Sam Darnold, Seattle Seahawks

El quarterback de Seattle se lesionó la cadera en el primer drive ofensivo del juego ante New England, un golpe temprano que de inmediato encendió las alarmas de la franquicia. Las radiografías iniciales trajeron un respiro importante, pues el head coach Mike McDonald comentó que recibieron “noticias realmente buenas” y que la cadera quedó intacta.

El pasador aparece como en duda en el reporte oficial y todo apunta a que no estará disponible en la Semana 2, aunque la franquicia no está valorando por ahora colocarlo en la lista de reserva de lesionados. La expectativa interna es que su ausencia sea de corto plazo, sin un límite de fechas todavía establecido de forma oficial.

A.J. Brown, New England Patriots

El debut del receptor estrella con los Patriots duró apenas unos cuartos y terminó en el peor escenario posible. Brown sufrió un esguince grave de tobillo durante la primera serie ofensiva del tercer cuarto ante Seattle, cuando New England ganaba 7-0, y una resonancia magnética confirmó el diagnóstico al descartar fractura.

La franquicia lo colocó en la lista de lesionados, lo que lo obliga a perderse un mínimo de cuatro partidos, con una ventana de ausencia que se estima entre tres y seis semanas según los informes de Adam Schefter e Ian Rapoport. Su regreso más temprano posible estaría proyectado para la Semana 6, contra los Jets, siempre que el tobillo responda al tratamiento. Como detalle adicional, New England ya movió piezas en su roster y firmó al defensive tackle DaQuan Jones, que llega procedente de los Buffalo Bills para ocupar la plaza liberada por la baja del receptor.

De’Zhaun Stribling, San Francisco 49ers

El receptor novato de los 49ers también pasó sustos con el tobillo durante su presentación en esta ventana de juegos iniciales. El head coach Kyle Shanahan confirmó que Stribling lidia con una lesión de tobillo y la franquicia espera todavía los resultados de los exámenes complementarios para fijar un calendario de baja.

Hubo un momento de preocupación en el que se temió por un problema en el tendón de Aquiles, pero los equipos médicos lo descartaron tras las primeras revisiones, lo que elimina por ahora el peor de los diagnósticos posibles.

Lesionados en la semana previa al debut con sus equipos

Tua Tagovailoa, Atlanta Falcons

El quarterback llegó a su nueva franquicia con un contratiempo físico que frenó de inmediato su estreno. Tua sufrió una distensión en los oblicuos en los días previos al duelo inaugural y terminó descartado oficialmente para el partido del domingo. Su estado se maneja día a día y no existe una fecha oficial para su regreso, aunque aparece listado como cuestionable para la Semana 2, lo que deja abierta la posibilidad de que vuelva de inmediato.

Brock Bowers, Las Vegas Raiders

Uno de los tight ends más productivos de la liga no alcanzó ni siquiera a debutar en la campaña. Bowers se sometió a una cirugía de recorte de meniscos tras un golpe sufrido en los entrenamientos y quedó fuera del primer partido de los Raiders. El plan de recuperación maneja una ausencia corta, entre uno y dos juegos, por lo que su reaparición podría producirse en la Semana 3 si las revisiones resultan favorables.

Nick Emmanwori, Seattle Seahawks

El safety de Seattle todavía arrastra la recuperación del tobillo que fue operado en la temporada muerta y no logró acreditarse a tiempo para el partido inaugural ante los Patriots. Trabajó de manera limitada en las prácticas durante la semana y quedó marcado como fuera para el siguiente compromiso, sin que la franquicia haya fijado una fecha confirmada para su regreso a plena actividad.

Tyson Bagent, Chicago Bears

El quarterback de los Bears es un caso cuya evolución se sigue casi a diario. Bagent no ha logrado participar en las prácticas por una lesión en la espalda y su estatus permanece como día a día, sin que el cuerpo técnico de Chicago pueda proyectar todavía en qué fecha estará disponible para los entrenamientos completos y menos para el emparrillado.

Patrick Jones II, Carolina Panthers

El linebacker de los Panthers tampoco pudo completar la semana de trabajo antes del debut dominical. Jones II no practicó y fue descartado oficialmente por problemas en la espalda, una baja que repite en los reportes más recientes de la liga y que por ahora no cuenta con fecha de regreso establecida por Carolina.

Próximas semanas y regresos esperados

La lectura de la primera semana deja una conclusión clara. Ninguno de los diagnósticos confirmados hasta el momento apunta a una lesión que termine con la temporada de alguno de estos jugadores, y en varios casos los plazos son lo bastante acotados como para hablar de regresos en el rango corto de la campaña.

Los casos que exigen más paciencia se concentran en dos plantillas concretas. New England vivirá el próximo mes sin su receptor estrella, mientras que Seattle esperará novedades de su mariscal de campo. En paralelo, franquicias como Atlanta y Las Vegas confían en recuperar a sus figuras ofensivas antes de que el calendario llegue a la Semana 4, siempre condicionando esos calendarios al comportamiento real de cada rehabilitación.

Este reporte se mantendrá actualizado en la medida en que los equipos entreguen nuevas evaluaciones médicas semana a semana, resonancias y revisiones durante los próximos días de práctica.

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