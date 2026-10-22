GP de Austin: ¿cuánto cuesta asistir a la Fórmula 1 en Texas?

Entradas, hoteles, estacionamiento, transporte y comida forman parte del presupuesto para vivir el Gran Premio de Estados Unidos 2026 en el Circuit of the Americas

Si asistes al GP de Austin, revisa bien tu presupuesto / Eric Alonso / DPPI VIA AFP

Asistir al Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 en Austin, Texas, requiere algo más que comprar una entrada. El boleto, el alojamiento y los traslados pueden elevar considerablemente el presupuesto, especialmente para quienes viajan desde otras ciudades y planean quedarse todo el fin de semana.

La edición de 2026 del GP de Austin se celebra del 22 al 25 de octubre en el Circuit of the Americas (COTA), con actividades durante cuatro días. Según las referencias de precios consultadas el 22 de octubre, una entrada para el domingo se ofrecía desde unos 391 dólares en reventa, mientras que algunas habitaciones disponibles partían de 170 dólares por noche. Las tarifas van cambiando según la demanda y la disponibilidad.

¿Cuánto cuestan las entradas para el GP de Austin?

El precio de los boletos para la Fórmula 1 en Texas depende del día, la ubicación y el tipo de acceso. Los pases de admisión general permiten recorrer determinadas zonas del circuito, pero no incluyen un asiento reservado en las tribunas. Además, la disponibilidad de entradas oficiales puede ser limitada durante la semana de la carrera.

Como referencia, los boletos del viernes se ofrecían desde 69 dólares en reventa, mientras que los del sábado comenzaban entre 199 y 210 dólares. Para el domingo, día de la carrera, los precios partían de aproximadamente 391 a 401 dólares. Los pases de tres días aparecían desde 550 hasta 741 dólares.

Quienes buscan una experiencia con asiento reservado deben contemplar un presupuesto mayor. Algunas localidades en la tribuna de la curva 1 se anunciaban alrededor de 2,100 dólares, mientras que los paquetes de hospitalidad Paddock Club superaban los 8,900 dólares por persona.

Estacionamiento y transporte hasta el circuito

El estacionamiento es otro gasto importante para quienes llegan en automóvil. COTA exige un pase oficial para aparcar dentro de sus instalaciones y publica diferentes opciones según la ubicación. Entre las tarifas iniciales de 2026 figuraban 52 dólares para el lote F, 70.83 dólares para el lote R y 82.83 dólares para el lote K. Algunas alternativas más próximas a determinadas curvas superaban los 100 dólares.

Compartir automóvil permite repartir el costo del estacionamiento entre varios pasajeros, aunque también hay que considerar la gasolina, los posibles peajes y el alquiler del vehículo. Otra alternativa son los autobuses oficiales, con salidas desde Travis County Expo Center, en el noreste de Austin, y Waterloo Park, en el centro de la ciudad.

Los shuttles se anunciaban desde 34 dólares por persona desde Travis County Expo Center y 49 dólares desde Waterloo Park. Estas tarifas iniciales no necesariamente corresponden a un pase para todo el fin de semana. También es importante revisar los horarios de salida y regreso, ya que el servicio tiene límites específicos durante las jornadas del evento.

Hoteles en Austin: cuánto reservar para el fin de semana

El alojamiento puede representar una parte considerable del presupuesto, sobre todo para quienes reservan a última hora. A inicios de semana, los precios de algunas habitaciones disponibles iban desde los 170 dólares por noche, principalmente fuera del centro de Austin, mientras que ciertos establecimientos de categoría alta alcanzaban tarifas mucho mayores.

Una habitación de 170 dólares por noche suma 510 dólares por tres noches, antes de impuestos y cargos. Si dos personas comparten el alojamiento, el gasto equivale a 255 dólares por persona, siempre que la tarifa se mantenga durante toda la estancia. En cambio, una habitación de 300 dólares por noche supondría 900 dólares por tres noches, o 450 dólares por persona al compartirla.

La ubicación también influye en el costo total. Un hotel más económico puede implicar mayores gastos de transporte, por lo que conviene comparar el precio de la estancia con la distancia hasta COTA y las alternativas para llegar al circuito.

Comida y bebidas: otro gasto que debes incluir

La alimentación también debe formar parte del cálculo. Las referencias publicadas durante la semana del Gran Premio situaban algunas comidas dentro del circuito en torno a 20 dólares o más. Las bebidas alcohólicas podían costar entre 8 y 25 dólares, dependiendo del producto y la presentación.

Para organizar el presupuesto, una reserva de entre 50 y 100 dólares diarios por persona permite contemplar comidas y bebidas dentro y fuera del recinto. Durante tres días, eso representa entre 150 y 300 dólares. El gasto real dependerá de las elecciones de cada visitante y de cuántas comidas haga dentro del circuito.

Para los amantes de la Fórmula 1 que planean viajar a Texas, la clave está en calcular el costo completo y no dejarse llevar únicamente por el precio inicial del boleto. Comparar las opciones de transporte, compartir habitación y revisar los cargos antes de pagar pueden ayudar a evitar sorpresas. En un fin de semana de alta demanda como el del Gran Premio de Estados Unidos, la disponibilidad cambia rápidamente y los precios anunciados no siempre coinciden con el total final.

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