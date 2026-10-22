Almeyda contra Chivas: el técnico campeón recibe a su ex equipo con Monterrey

El técnico que devolvió a Guadalajara a la cima de la Liga MX ahora dirige a Monterrey, en un duelo que mezcla recuerdos

Matías Almeyda enfrenta a Chivas como DT de Monterrey | J. Aguilar | AFP

El partido entre Monterrey vs Chivas de este sábado 24 de octubre que corresponde a la jornada 14 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX tendrá un ingrediente que va más allá de la tabla de posiciones.

El técnico Matías Almeyda se enfrentará al equipo con el que conquistó la Liga MX en 2017, ahora como entrenador de los Rayados. El Estadio BBVA será escenario de un reencuentro cargado de historia, pero también de una prueba táctica para dos clubes que necesitan sumar en la recta final del torneo.

Guadalajara llega como sublíder de la competencia mexicana con 23 puntos, mientras Monterrey ocupa el séptimo lugar con 20 unidades y un partido pendiente en el calendario.

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Para la afición rojiblanca, ver a Almeyda en el banquillo contrario puede despertar nostalgia. El argentino no solo ganó títulos: encabezó una etapa que devolvió al Guadalajara el protagonismo y la confianza. Sin embargo, el fútbol no concede demasiado espacio para los recuerdos cuando hay puntos importantes en disputa.

Desde su llegada a Monterrey en mayo de 2026, el estratega ha comenzado a construir un equipo con recursos ofensivos y una idea reconocible. Frente a él estará el Chivas de Gabriel Milito, un conjunto que busca imponer la posesión y conservar su lugar entre los mejores del campeonato.

La libreta de Almeyda ante su viejo amor: las claves tácticas

El Monterrey de Almeyda apuesta por un esquema 4-2-3-1, presión en bloque medio y transiciones rápidas, especialmente por las bandas. Orbelín Pineda que también jugó en el Rebaño, ocupa un lugar central en ese plan: el mediocampista conecta la recuperación con el ataque y ayuda a marcar el ritmo del equipo. A su alrededor, Lucas Ocampos y Diego Rossi ofrecen velocidad y capacidad para atacar los espacios.

La contundente victoria de Monterrey por 4-1 ante Puebla en la jornada anterior mostró la variedad de recursos de Rayados. No obstante, deberá comprobar si puede repetir esa eficacia frente a una defensa de Chivas que ha recibido apenas 12 goles en 13 partidos.

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Milito propone un dibujo 3-4-2-1, con carrileros adelantados y circulación de balón. Roberto Alvarado uno de sus caballos de batalla puede ser determinante entre líneas, siempre que encuentre espacio para recibir y conectar con los atacantes. El desafío será evitar que la presión de Monterrey interrumpa esa construcción y obligue al Guadalajara a jugar demasiado lejos del área rival.

La diferencia podría estar en quién imponga las condiciones: Rayados quiere acelerar y explotar los costados; Chivas buscará tener la pelota y encontrar los espacios a espaldas de los laterales.

Cuentas de Liguilla: lo que se juegan Monterrey y Guadalajara

Chivas tiene la oportunidad de consolidar su posición entre los punteros, mientras que en el caso de Monterrey necesita aprovechar su partido pendiente y evitar que los equipos perseguidores recorten distancias.

El antecedente más reciente en el Estadio BBVA favorece al Guadalajara. En el Clausura 2026, Chivas ganó 3-2 en Nuevo León. Ese resultado sirve como advertencia para Rayados, aunque no garantiza que la historia se repita.

Cómo ver Monterrey vs. Chivas en vivo desde Estados Unidos

El encuentro está programado para los Estados Unidos en los siguientes horarios:

Este (ET): 9:00 p. m.

Centro (CT): 8:00 p. m.

Pacífico (PT): 6:00 p. m.

La transmisión está prevista por Univision y TUDN, además de las opciones digitales ViX, TUDN.com y la aplicación de TUDN.

Almeyda volverá a cruzarse con una parte importante de su historia, pero esta vez la prioridad será Rayados. Para Chivas, el reto consiste en competir sin dejarse llevar por la carga emocional. En una recta final tan apretada, el recuerdo de los títulos tendrá que esperar hasta después del silbatazo.

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