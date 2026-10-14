Salomón Rondón vive un segundo aire en su carrera con los Tuzos del Pachuca

El delantero venezolano busca otro campeonato de goleo y apunta a los 17 tantos de Emanuel Villa, una cifra que no se ha podido igualar en más de una década

Salomón Rondón apunta al campeonato de goleo | Claro Sports

Salomón Rondón deja en claro que la edad es solo un número en el fútbol. El delantero venezolano de los Tuzos del Pachuca es el referente ofensivo del club hidalguense en el Apertura 2026, con 12 goles en 11 jornadas disputadas.

El futbolista de 37 años destacó este fin de semana con un doblete ante Necaxa en el Estadio Hidalgo, durante la jornada 11 del certamen. Con estas anotaciones, se mantiene en la cima de la tabla de goleo y amplía la ventaja sobre su más cercano perseguidor, Julián Carranza, quien suma siete tantos.

Rondón supera al delantero de los Rayos por cinco goles, pese a ser 11 años mayor. El Rey Salomón vive un segundo aire en su carrera, después de destacar en Europa con el West Bromwich de Inglaterra, el Málaga de España y el Zenit de Rusia.

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Salomón Rondón, un veterano con mucho talento en la Liga MX

Pachuca contrató al venezolano cuando tenía 34 años. En su primer torneo, el Clausura 2024, consiguió ocho anotaciones y compartió el campeonato de goleo con otros tres delanteros. Desde entonces, no ha dejado de festejar con los hidalguenses: acumula 53 goles en 104 partidos, 42 de ellos en la Primera División de México. Los 11 restantes se reparten entre la Copa Intercontinental, la Leagues Cup y la Concachampions. Su promedio con la camiseta albiazul es de 0.51 goles por partido.

Con el West Bromwich disputó 120 encuentros y marcó 28 goles, para un promedio de 0.23 por juego; con el Málaga anotó 27 en 72 compromisos, con una media de 0.38; mientras que con el Zenit registró 28 tantos en 58 partidos, para un promedio de 0.48. Estas cifras reflejan la productividad que mantiene con los Tuzos a sus 37 años.

La cuota goleadora del caraqueño con Pachuca lo coloca entre los principales anotadores de la institución. Además de incrementar su registro con el club, el venezolano busca otro título individual y tiene a su alcance superar la barrera de los 14 goles en la fase regular.

Una referencia para Rondón son los 17 tantos con los que Emanuel “Tito” Villa fue campeón de goleo en el Apertura 2009. Con seis jornadas por disputarse, Salomón necesita cinco anotaciones para igualar aquella cifra. Sus cuatro dobletes en lo que va de la campaña alimentan esa posibilidad.

Los campeones de goleo del Apertura 2009 al Clausura 2026 | Claro Sports

Salomón Rondón destaca entre los delanteros que llegaron a México después de los 30 años

A lo largo de la historia de los torneos cortos, la Liga MX ha recibido a diversos delanteros de 30 años o más. Algunos llegaron con experiencia en el fútbol europeo y encontraron en México una oportunidad para prolongar su trayectoria y mantener su aportación goleadora.

En ese grupo destaca Rondón, cuya producción con Pachuca ya supera la de Iván ‘Bam Bam’ Zamorano con América. El chileno llegó en 2001, con 33 años, y terminó su estancia de dos años en Coapa con 38 goles en competencias oficiales, frente a los 53 que acumula el venezolano con los Tuzos.

Los registros revisados de Bruno Marioni con Atlas y Enner Valencia en su segunda etapa con Pachuca también permiten dimensionar la aportación de Rondón. Aunque estas comparaciones no bastan para definirlo como el mejor fichaje mayor de 30 años en la historia de la Liga MX, sí muestran lo meritorio de su rendimiento.

Solo hay que voltear a ver su palmarés, ya que el sudamericano cuenta con tres títulos con los Tuzos: Derby de las Américas, Challenger Cup y la Concacaf Champions Cup, siendo el club con el que más ha levantado trofeos en su carrera, por encima del Zenit y River Plate.

Salomón Rondón es el sexto mejor goleador en la historia de Pachuca | Claro Sports

Calendario del Pachuca en lo que resta del Apertura 2026

A la fase regular del Apertura 2026 le restan seis jornadas. Pachuca enfrentará a rivales que exigirán mantener su capacidad ofensiva, por lo que la aportación de Salomón Rondón será importante para cumplir los objetivos del club.

Monterrey vs Pachuca | Jornada 12 | Domingo 18 de octubre | 19:00 horas

Pachuca vs Cruz Azul | Jornada 13 | Miércoles 21 de octubre | 21:00 horas

América vs Pachuca | Jornada 14 | Domingo 25 de octubre | 17:00 horas

Pachuca vs Tigres | Jornada 15 | Sábado 31 de octubre | 17:00 horas

Atlas vs Pachuca | Jornada 16 | Sábado 7 de noviembre | 17:00 horas

Pachuca vs Toluca | Jornada 17 | Sábado 21 de noviembre | 17:00 horas

Algunos de estos rivales se encuentran en zona de clasificación a la Liguilla, por lo que el cierre representará una prueba para los Tuzos. El equipo buscará asegurar su lugar en la fase final, mientras Rondón intentará ampliar su ventaja en la tabla de goleo y consolidar su lugar en la historia del Pachuca.