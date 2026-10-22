Pumas vs Tigres: la serenidad de Keylor Navas ante el volcán de Nahuel Guzmán

La experiencia europea del costarricense y el carácter desafiante del argentino protagonizan un duelo de porteros

Keylor Navas y Nahuel Guzmán duelo aparte del Pumas vs Tigres | Claro Sports

Pumas y Tigres se juegan mucho más que tres puntos en la jornada 14 del Apertura 2026, en un duelo en el que la actuación de los porteros Keylor Navas y Nahuel Guzmán pueden inclinar la balanza hacia sus respectivos equipos.

Este sábado 24 de octubre, en el Estadio Olímpico Universitario, dos de los guardametas más reconocidos de la Liga MX se enfrentarán con estilos distintos y una misma responsabilidad: sostener a sus equipos en un momento delicado de la temporada. Pumas llega tras caer 2-0 ante Santos Laguna jugando con uno menos desde el primer minuto, mientras Tigres perdió por 0-2 frente a León complicando su situación en la tabla.

El contexto aprieta. Los universitarios ocupan el undécimo puesto con 16 puntos y los felinos aparecen en el decimocuarto con 14 en un embudo que involucra a 5 equipos buscando el último boleto a la liguilla. Con la clasificación directa a cuartos de final como objetivo y poco margen para recuperarse, cualquier error puede resultar costoso.

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En ese escenario, la portería adquiere un peso especial. Navas aporta calma y experiencia en momentos de presión; Guzmán, en cambio, combina reflejos con una personalidad que suele convertir cada intervención en un episodio del partido. No se trata de elegir entre serenidad y carácter, sino de ver cuál de esas virtudes responde mejor cuando el encuentro se vuelva incómodo.

Dos escuelas, una misma garantía: la calma de Navas frente al show del ‘Patón’

A sus 39 años, Keylor Navas llegó a Pumas con una trayectoria que habla por sí sola: ganó tres Champions League consecutivas con el Real Madrid, jugó en el Paris Saint-Germain y disputó tres Copas del Mundo con Costa Rica. Su estilo se distingue por la colocación, la lectura anticipada de las jugadas y la capacidad de esperar el momento preciso antes de lanzarse.

Esa sobriedad puede ser especialmente valiosa para Pumas, cuya defensa ha mostrado dificultades para controlar algunos partidos. Navas no necesita gesticular para transmitir autoridad; sus decisiones bajo los tres palos y su experiencia en escenarios de máxima exigencia le permiten ordenar al equipo cuando el rival encuentra espacios.

Nahuel Guzmán representa otra escuela. El arquero argentino, de 40 años, ha sido una figura central en la etapa más exitosa de Tigres, con cinco títulos de Liga MX. Su juego es más expansivo: se anima a salir de su área, participa en la construcción desde el fondo y utiliza su temperamento para incomodar a los delanteros rivales.

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El contraste se nota también en la gestión emocional. Mientras Navas busca reducir el margen de error con movimientos calculados, el ‘Patón’ convierte la tensión en parte de su repertorio. En Ciudad Universitaria, donde la afición puede elevar la presión, su capacidad para manejar el ambiente será otro elemento a seguir.

Atajadas que valen puntos: ¿quién llega con mejores números?

Las estadísticas del Apertura 2026 muestran una ventaja de Guzmán en varios rubros. Después de 13 jornadas, ambos habían disputado los mismos minutos, pero el argentino acumula 42 atajadas frente a las 35 de Navas. También registraba cuatro porterías imbatidas, por una del costarricense.

La diferencia aparece igualmente en los goles recibidos: Guzmán ha encajado 18, con un promedio de 1.38 por partido, mientras Navas sumaba 22 y una media de 1.69. El arquero de Tigres, además, había detenido dos penales; el de Pumas no ha atajado ninguno de los que enfrentó.

Con los dos equipos obligados a buscar la victoria, el duelo podría abrir espacios y multiplicar los mano a mano. Ahí estará la verdadera prueba: la paciencia de Navas para esperar al delantero o la agresividad de Guzmán para achicarle el ángulo. En un partido que puede definir buena parte de sus aspiraciones, una sola atajada podría pesar tanto como un gol.

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