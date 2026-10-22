¡La Máquina pita en Hidalgo! Cruz Azul vence a Pachuca y asalta el tercer lugar de la tabla general del Apertura 2026

El cuadro cementero sumó su segundo triunfo al hilo e ilusiona a la afición con el bicampeonato de la Liga MX

El Cruz Azul pelea por la cima de la tabla general del Apertura 2026 | Imago7

El Cruz Azul vuelve a ilusionar por el bicampeonato. La Máquina de Joel Huiqui sumó su segundo triunfo al hilo, luego de vencer 2-1 a Pachuca en el Estadio Hidalgo, en duelo correspondiente a la jornada 13 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Un triunfo que le sirvió para asaltar la tercera posición de la tabla general por detrás de América y Chivas.

La Bella Airosa albergó un partido emocionante en sus primeros minutos. Tanto La Máquina como los Tuzos buscaron inclinar la cancha a su favor, ya que generaron un par de jugadas peligrosas en los primeros instantes del compromiso; sin embargo, el cero se mantuvo aunque por poco tiempo.

Los Celestes abrieron el marcador apenas al minuto 13, luego de una llegada por el costado de la derecha. Alan Mozo evitó caer en fuera de lugar y recibió la pelota por dicho sector, luego mandó un centro raso al área, donde llegó Gabriel Fernández para empujar el balón al fondo de las redes.

Para la mala fortuna de los Cementeros, el gusto les duró muy poco en el Estadio Hidalgo. En un ataque por la izquierda de los Tuzos, Rodolfo Pizarro sacó un pase filtrado entre dos rivales para encontrar a Francisco Venegas dentro del área. Sin pensarlo tanto sacó un potente disparo que estrelló el balón en el travesaño para poner el 1-1 con un golazo de campanita.

La Máquina volvió a presionar para recuperar la ventaja con un par de llegadas como un disparo lejano de Jeremy Márquez y de Charly Rodríguez, pero Carlos Moreno no fue exigido a fondo en dichas acciones. Por su parte, el cuadro local lo intentó con Salomón Rondón y Oussama Idrissi, pero no pudieron penetrar la zaga celeste.

En la segunda mitad los dos equipos buscaron los espacios necesarios para encontrar la ventaja en el electrónico, pero nadie pudo imponer su estilo de juego por el buen parado de las defensas. Al minuto 60 Erik Lira intentó asistir a Charly con un pase entre líneas, pero Rodríguez se encontraba en posición adelantada.

Con el paso de los minutos, Huiqui hizo algunas modificaciones, dándole oportunidad a Luka Romero y Roger González, quienes le cambiaron un poco la cara al Cruz Azul por los costados. Benjamín Mora respondió al ingresar a Gael Álvarez y sacar a Oussama Idrissi, quien se mostró muy molesto por su sustitución al azotar algunos termos y golpear las bancas del cuadro albiazul.

El movimiento clave de La Máquina fue el de Andrés Montaño, quien se convirtió el héroe de La Noria con la anotación del triunfo. Tras un tiro de esquina, el Toro Fernández recibió un golpe en la cara cuando intentaba ir por la pelota, algo que vio con claridad el silbante para decretar la pena máxima a favor de los Celestes. El 10 cementero venció a Carlos Moreno con un toque sutil.

Curiosamente, la anotación de Cruz Azul llegó después de una increíble falla de Salomón Rondón, quien no pudo vencer a Andrés Gudiño en un mano a mano. Incluso el delantero venezolano se sacó la espina al poner el 2-2 al 86′, pero el ariete sudamericano se encontraba en fuera de lugar, lo que evitó que los de la Ciudad de México dejaran escapar el triunfo.

Cruz Azul consigue tres puntos importantes en la jornada 13

La victoria por 2-1 permitió a Cruz Azul salir del Estadio Hidalgo con un resultado valioso en sus aspiraciones dentro del torneo. La Máquina logró imponerse como visitante y sumó tres unidades en una fase de la competencia en la que los puntos pueden marcar diferencias en la clasificación.

Para Pachuca, el resultado significó dejar escapar la oportunidad de sumar en casa frente a uno de los equipos que buscan mantenerse en la pelea por los primeros puestos. Los Tuzos deberán enfocarse en sus siguientes compromisos para recuperar terreno en la tabla general.

Con este resultado, Cruz Azul continúa su camino en el Apertura 2026 con la intención de llegar en las mejores condiciones posibles a la Liguilla. El triunfo ante Pachuca representa un impulso para el equipo celeste en la recta final de la fase regular, cuando cada jornada adquiere mayor importancia para definir las posiciones de clasificación.