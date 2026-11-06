El refugio de la cúpula republicana: la casa de Mar-a-Lago que se alquila por 110 mil dólares al mes

La vivienda ha sido utilizada por el vicepresidente JD Vance durante la transición de Trump en el segundo mandato

La vivienda de Trump en Mar-a-Lago. Foto: Shutterstock

La mayoría de los republicanos buscan un refugio soleado temporal yendo a Mar-a-Lago, entre esos se ha visto al vicepresidente JD Vance. Gimme Shelter publicó que una de las casas de huéspedes del presidente Trump está siendo alquilada por 110 mil dólares al mes.

Gimme Shelter, la columna de bienes raíces de lujo del diario New York Post, reseñó que la vivienda podría ser alquilada por 1.32 millones de dólares al año. Pero anteriormente había sido anunciada por 122,500 dólares al mes o 1.47 millones de dólares al año.

Es una casa de campo construida en 1974 que pertenece a la empresa familiar del presidente Trump, la Organización Trump, situada junto a Mar-a-Lago, también conocida como la “Casa Blanca de Invierno”.

“Se ha utilizado como una de las casas de huéspedes del presidente y ha sido frecuentada por altos funcionarios de la administración, miembros y amigos de la primera familia”, dijo una fuente al NY Post.

Es una de las siete viviendas que están siendo alquiladas en los rangos de los 100 mil dólares al mes en Palm Beach Island, según el sistema MLS de la Junta de Agentes Inmobiliarios de Palm Beach.

Visita de escape para JD Vance

En este lugar, que cuenta con cuatro habitaciones y cuatro baños, tuvo alojados a Vance y su familia un buen tiempo durante la transición previa al inicio del segundo mandato del presidente Trump.

De hecho, los visitantes de la zona podían ver a Atlas, el perro de la familia Vance, corriendo por la playa privada de la zona.

Aunque no sea republicano ni miembro de Mar-a-Lago y le gustaría alquilarla, la casa está ubicada en 124 Woodbridge Road e incluye un acceso al club “sujeto a la aprobación y discreción del club”, según la misma fuente citada por el medio neoyorquino.

El exclusivo club de Donald Trump

En 1985, el presidente Trump compró Mar-a-Lago por 10 millones de dólares, donde se incluía la compra de muebles y una parte del acceso a la playa. Tiempo después, en 1993, Trump lo convirtió en un club lujoso. En aquel momento obsequió a los demás propietarios de viviendas en Woodbridge Road la membresía del club a cambio de su apoyo.

Lujos al alcance en Palm Beach

La residencia, de cuatro mil 72 pies cuadrados y completamente renovada, está completamente amoblada. Cuenta con suelos de caoba y mármol, un comedor formal, una sala de estar y un despacho privado.

En el exterior, tiene un patio trasero con piscina y un portón que, al abrirlo, da acceso directo a las instalaciones de Mar-a-Lago. La propiedad también incluye acceso privado a la playa, consolidándose como una de las joyas inmobiliarias más exclusivas de la costa de Florida.