Pumas vs América: Henry Martín busca acercarse a su mejor marca ante un puma herido

El capitán del América llega al Clásico Capitalino con 10 goles en el Apertura 2026 y una oportunidad para acercarse a sus mejores registros

Henry Martín cerca de su mejor marca goleadora | Claro Sports

El partido Pumas vs América de la jornada 16 del Apertura 2026 llega con una motivación especial para Henry Martín: mantener su racha goleadora y acercarse a los 14 tantos que consiguió en su mejor torneo con las Águilas.

El delantero azulcrema suma 10 anotaciones en el campeonato que tiene a Salomón Rondón como líder de goleo, pero Henry vuelve a convertirse en una de las principales amenazas ofensivas de Universidad Nacional, un rival al que ya le ha marcado seis goles oficiales a lo largo de su trayectoria con el conjunto de Coapa.

El momento del capitán americanista representa una noticia importante para Guillermo Almada. Después de atravesar etapas complicadas por las lesiones y la falta de continuidad, el atacante ha recuperado protagonismo y demuestra que todavía tiene recursos para marcar diferencias en la Liga MX en el torneo en el que América pelea el liderato con Chivas y Cruz Azul.

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Con 1,014 minutos disputados y 10 anotaciones, registra un promedio de un gol cada 101 minutos aproximadamente. Una efectividad que explica por qué su presencia puede convertirse en uno de los factores determinantes del Clásico Capitalino.

Henry Martín quiere acercarse a su mejor marca con América

Los 10 goles del Apertura 2026 colocan a Henry Martín ante una oportunidad interesante. Su mejor registro en un torneo de Liga MX con América es de 14 anotaciones, cifra que consiguió durante el Clausura 2023, cuando también se proclamó campeón de goleo individual.

Aquella campaña representó uno de los momentos más importantes de su carrera. El delantero mexicano fue una pieza fundamental en el ataque azulcrema y confirmó su capacidad para competir entre los mejores goleadores del fútbol mexicano.

Ahora tiene cuatro tantos de distancia para igualar aquella marca. Aunque el calendario y las oportunidades disponibles determinarán si puede alcanzarla, su rendimiento actual permite pensar en un cierre de campeonato productivo.

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Su efectividad también llama la atención cuando se revisan los equipos contra los que ha marcado durante el torneo. Toluca, Pachuca, León, Necaxa, FC Juárez y Santos Laguna aparecen entre sus víctimas.

Además, su historia goleadora tiene otro antecedente destacado: durante el Clausura 2014, cuando jugaba para Mérida FC en el Ascenso MX, consiguió 14 anotaciones. Por lo tanto, igualar esa cifra también significaría acercarse a uno de los registros más importantes de sus primeros años como profesional.

Pumas, una víctima recurrente en la historia goleadora de Henry

El Clásico Capitalino representa una oportunidad para que Martín aumente su cuenta personal frente a Universidad Nacional. Hasta ahora, el atacante registra seis goles oficiales contra Pumas defendiendo la camiseta del América.

Su historial comenzó en el Apertura 2018, cuando marcó durante el empate 2-2. Posteriormente volvió a hacerse presente en el marcador durante el Clausura 2020, en otro partido de muchos goles que terminó 3-3.

En el Guard1anes 2021 consiguió una anotación en la victoria americanista por 1-0. También marcó de penal en el Clausura 2023, durante el empate 1-1 correspondiente a la Jornada 16.

Uno de sus tantos más recordados llegó en abril de 2024. Desde los once pasos convirtió contra los universitarios y alcanzó los 100 goles oficiales con América, una cifra que confirmó su lugar entre los delanteros más importantes de la historia reciente del club.

Su sexto tanto ante Pumas llegó en los cuartos de final de ida del Clausura 2026, cuando volvió a marcar desde el punto penal en un encuentro que terminó 3-3.

El delantero ya sabe lo que representa marcarle a Pumas. Ahora tendrá otra oportunidad para ampliar esa historia y demostrar que su instinto goleador sigue vigente.

Pumas vs América: hora en EE.UU. y dónde ver el clásico capitalino

El Clásico Capitalino entre Pumas UNAM y el América de la jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX se juega el sábado 7 de noviembre de 2026 en el Estadio Olímpico Universitario. Puedes seguir la transmisión en vivo por televisión y streaming a través de TUDN, Univision y la plataforma ViX.

Horarios en EE.UU.

• 10:00 PM (Este / ET)

• 9:00 PM (Centro / CT)

• 7:00 PM (Pacífico / PT)

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