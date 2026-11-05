Los latinos que van por el Bate de Plata 2026: quiénes son y contra quién compiten

Ya conocemos los finalistas al Bate de Plata 2026. Conoce duelos por posición y cuándo anuncian ganadores

Caminero es finalista al Bate de Plata | JULIO AGUILAR / GETTY IMAGES VIA AFP

La carrera por el Bate de Plata 2026 (Silver Slugger)ya tiene finalistas y varios latinos aparecen entre los candidatos. Grandes Ligas anunció este jueves 5 de noviembre la lista de jugadores que competirán por el premio a los mejores bateadores de cada posición en la Liga Americana y la Liga Nacional.

La presencia latina abarca desde la receptoría hasta los jardines, con un duelo entre Junior Caminero y Miguel Vargas por el reconocimiento de tercera base en la Americana. Tatis, además, tiene dos candidaturas, como jardinero y jugador de múltiples posiciones.

Los ganadores se conocerán el próximo 17 de noviembre. La lista reúne a figuras que ya cuentan con este premio y a jugadores que buscan obtenerlo por primera vez, como Wilyer Abreu, Randy Arozarena y Jackson Chourio. Estos son los latinos finalistas, sus equipos y los rivales que enfrentarán.

¿Qué latinos son finalistas al Bate de Plata 2026 en la Liga Americana?

La representación latina de la Americana incluye a dos jugadores de los Red Sox, al líder de bateo de las Grandes Ligas y a los dos aspirantes al premio de tercera base. Estos son sus equipos, posiciones y contrincantes.

Willson Contreras (primera base de los Red Sox): El venezolano conectó 27 jonrones y terminó con un OPS de .901, una estadística que combina el porcentaje de embasado y el slugging. Su único rival es Pete Alonso, de los Orioles, quien encabezó la Americana con 43 cuadrangulares y 113 carreras impulsadas.

El venezolano conectó 27 jonrones y terminó con un OPS de .901, una estadística que combina el porcentaje de embasado y el slugging. Su único rival es Pete Alonso, de los Orioles, quien encabezó la Americana con 43 cuadrangulares y 113 carreras impulsadas. Junior Caminero (tercera base de los Rays): El dominicano logró 42 jonrones y 101 carreras impulsadas. Compite contra Miguel Vargas, de los White Sox, por lo que esta posición tendrá un ganador latino.

El dominicano logró 42 jonrones y 101 carreras impulsadas. Compite contra Miguel Vargas, de los White Sox, por lo que esta posición tendrá un ganador latino. Miguel Vargas (tercera base de los White Sox): El cubano consiguió 33 cuadrangulares y un OPS de .837. Su candidatura llega después de una campaña en la que también obtuvo su primera selección al Juego de Estrellas.

El cubano consiguió 33 cuadrangulares y un OPS de .837. Su candidatura llega después de una campaña en la que también obtuvo su primera selección al Juego de Estrellas. Yordan Álvarez (bateador designado de los Astros): El cubano disparó 42 jonrones y lideró las Grandes Ligas en promedio de bateo, con .316, porcentaje de embasado, con .432, y slugging, con .601. Su contrincante es Ben Rice, de los Yankees, quien conectó 41 vuelacercas.

El cubano disparó 42 jonrones y lideró las Grandes Ligas en promedio de bateo, con .316, porcentaje de embasado, con .432, y slugging, con .601. Su contrincante es Ben Rice, de los Yankees, quien conectó 41 vuelacercas. Ezequiel Durán (utility de los Rangers): El dominicano estableció una marca personal de 17 jonrones y participó en todas las posiciones defensivas, excepto lanzador y receptor. Sus rivales son Sam Antonacci, de los White Sox, y Kevin McGonigle, de los Tigers.

El dominicano estableció una marca personal de 17 jonrones y participó en todas las posiciones defensivas, excepto lanzador y receptor. Sus rivales son Sam Antonacci, de los White Sox, y Kevin McGonigle, de los Tigers. Wilyer Abreu (jardinero de los Red Sox): El venezolano conectó 24 cuadrangulares y encabezó la Americana con 38 dobles. Busca el primer Bate de Plata de su carrera.

El venezolano conectó 24 cuadrangulares y encabezó la Americana con 38 dobles. Busca el primer Bate de Plata de su carrera. Randy Arozarena (jardinero de los Mariners): Nació en Cuba y representa a México en el béisbol internacional. Anotó 113 carreras y registró un OPS de .865. También aspira a su primer Bate de Plata.

¿Qué latinos son finalistas al Bate de Plata 2026 en la Liga Nacional?

En la Liga Nacional, Gabriel Moreno y Otto López llegan con credenciales que van más allá del poder. El receptor de Arizona conquistó el título de bateo de su liga y el campocorto de Miami lideró las Grandes Ligas en hits. La lista también incluye a Devers, De la Cruz, Chourio y Tatis.

Gabriel Moreno (receptor de los Diamondbacks): El venezolano bateó para .311 y registró un OPS de .874. Disputa el premio con Hunter Goodman, de los Rockies, quien conectó 41 cuadrangulares y busca repetir el reconocimiento que obtuvo en 2025.

El venezolano bateó para .311 y registró un OPS de .874. Disputa el premio con Hunter Goodman, de los Rockies, quien conectó 41 cuadrangulares y busca repetir el reconocimiento que obtuvo en 2025. Rafael Devers (primera base de los Giants): El dominicano terminó con 37 jonrones y slugging de .525. Aspira al tercer Bate de Plata de su carrera frente a Jake Bauers, de los Brewers; Alec Burleson, de los Cardinals, y Matt Olson, de los Braves.

El dominicano terminó con 37 jonrones y slugging de .525. Aspira al tercer Bate de Plata de su carrera frente a Jake Bauers, de los Brewers; Alec Burleson, de los Cardinals, y Matt Olson, de los Braves. Elly de la Cruz (campocorto de los Reds): El dominicano completó una temporada de 30 cuadrangulares y 30 bases robadas. Sus rivales son CJ Abrams, de los Nationals, y Otto López, de los Marlins.

El dominicano completó una temporada de 30 cuadrangulares y 30 bases robadas. Sus rivales son CJ Abrams, de los Nationals, y Otto López, de los Marlins. Otto López (campocorto de los Marlins): El pelotero nacido en República Dominicana, que representa a Canadá a nivel internacional, terminó con promedio de .305 y 191 hits. Busca superar a De la Cruz y Abrams en una categoría con dos candidatos de origen dominicano.

El pelotero nacido en República Dominicana, que representa a Canadá a nivel internacional, terminó con promedio de .305 y 191 hits. Busca superar a De la Cruz y Abrams en una categoría con dos candidatos de origen dominicano. Jackson Chourio (jardinero de los Brewers): El venezolano conectó 25 jonrones y busca el primer Bate de Plata de su carrera. Entre sus rivales en la categoría se encuentran Corbin Carroll (D-backs), Pete Crow-Armstrong (Cubs), y Seiya Suzuki (Cubs).

El venezolano conectó 25 jonrones y busca el primer Bate de Plata de su carrera. Entre sus rivales en la categoría se encuentran Corbin Carroll (D-backs), Pete Crow-Armstrong (Cubs), y Seiya Suzuki (Cubs). Fernando Tatis Jr. (jardinero de los Padres): El dominicano aspira al tercer Bate de Plata de su carrera y también compite en la categoría de jugadores de múltiples posiciones. Tatis compite en su cateogría contra Jordan Walker (Cardinals) y James Wood (Nationals), además del propio Jackson Chourio.

¿Cuándo se anuncian los ganadores y cómo se elige el Bate de Plata?

MLB anunciará a los ganadores el martes 17 de noviembre. En lo que respecta a la elección de los ganadores, son los mánagers y coaches de MLB quienes eligen a los mejores bateadores por posición en cada liga y no pueden votar por integrantes de sus propios equipos.

El premio existe desde 1980. Su estructura incluye receptor, primera base, segunda base, tercera base, campocorto, tres jardineros, bateador designado y un jugador de múltiples posiciones por liga. Esta última categoría forma parte del reconocimiento desde 2022.

El Bate de Plata distingue el rendimiento ofensivo. La posición defensiva organiza las candidaturas, pero el reconocimiento corresponde al trabajo con el bate. En el caso de Tatis, su participación en el jardín derecho y en segunda base le abrió la posibilidad de competir en dos categorías.

Quiénes han sido los últimos latinos en recibir este premio

La edición de 2025 dejó cinco ganadores de origen latino. José Ramírez obtuvo el premio como tercera base de los Guardians en la Americana. En la Nacional ganaron Ketel Marte y Geraldo Perdomo, de Arizona; Manny Machado, de San Diego, y Juan Soto, de los Mets.

José Ramírez , tercera base de los Guardians, consiguió el sexto Bate de Plata de su carrera.

, tercera base de los Guardians, consiguió el sexto Bate de Plata de su carrera. Juan Soto , jardinero de los Mets, también alcanzó su sexto reconocimiento.

, jardinero de los Mets, también alcanzó su sexto reconocimiento. Manny Machado , tercera base de los Padres, obtuvo el tercero.

, tercera base de los Padres, obtuvo el tercero. Ketel Marte , segunda base de los Diamondbacks, sumó el segundo.

, segunda base de los Diamondbacks, sumó el segundo. Geraldo Perdomo, campocorto de los Diamondbacks, recibió el primero.

Los finalistas latinos de este año deberán esperar hasta el 17 de noviembre para conocer si sus números les alcanzan para obtener el Bate de Plata 2026.

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