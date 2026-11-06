La Selección Mexicana se olvida de MLS: ausencias de Chucky Lozano y Berterame confirman el giro hacia Europa

Rafael Márquez apuesta por futbolistas de Europa y la Liga MX para enfrentar a Jamaica, ningún jugador de MLS aparece en la lista

Chucky Lozano y Berterame deben seguir trabajando en la MLS

La Selección Mexicana dejó fuera a Hirving ‘Chucky’ Lozano y Germán Berterame de su convocatoria para los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-2027 en los que enfrentará a Jamaica, una decisión que marca un cambio en los criterios de Rafael Márquez.

El entrenador presentó una lista de 28 futbolistas para enfrentar al conjunto caribeño, pero esta vez no incluyó a ningún representante de la MLS. El mensaje apunta a una nueva prioridad: el ritmo competitivo, la exigencia física y el rendimiento en Europa o en la Liga MX tendrán mayor peso que el nombre o la trayectoria de los jugadores que militan en Estados Unidos.

La ausencia de dos futbolistas que habían formado parte de la primera convocatoria del proceso no pasó inadvertida. Lozano, del LA Galaxy, y Berterame, del Inter Miami, quedaron fuera justo cuando sus equipos atraviesan momentos importantes en el cierre de la temporada de la MLS.

Sin embargo, el cambio también responde a la evaluación que hizo el cuerpo técnico después de los amistosos de septiembre y octubre, en los que México no consiguió victorias.

El nuevo filtro del Tri: por qué la MLS pierde peso en las convocatorias

En su primera lista, Rafael Márquez abrió espacio para jugadores de la liga estadounidense. Chucky Lozano y Germán Berterame recibieron oportunidades durante los encuentros frente a Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile. El balance colectivo no fue el esperado y el rendimiento ofensivo tampoco terminó de convencer.

Para los compromisos oficiales ante Jamaica, el cuerpo técnico optó por modificar el perfil de los convocados. La prioridad será contar con futbolistas acostumbrados a competir con intensidad y sostener un ritmo alto durante los partidos.

La decisión también alcanza a otros nombres. Jorge Ruvalcaba, quien atraviesa un buen momento en el fútbol estadounidense, tampoco apareció en la convocatoria. Así, la ausencia de representantes de la MLS no se limita a dos figuras conocidas: es una señal de que el lugar en el Tri deberá ganarse bajo los criterios que Márquez considera necesarios para una eliminatoria.

Chucky Lozano y Berterame: dos ausencias que llaman la atención

El caso de Lozano tiene un contexto particular. El atacante del LA Galaxy viene de marcar en la victoria 4-1 ante Austin FC, pero su desempeño con la Selección no habría ofrecido la explosividad y el desequilibrio que el cuerpo técnico espera de él. Además, su club está concentrado en la pelea por llegar a los playoffs.

Berterame, por su parte, atraviesa un buen momento con Inter Miami, donde comparte ataque con Lionel Messi. Sin embargo, el documento de referencia señala que acumuló 150 minutos con México en los compromisos recientes sin registrar goles ni remates a portería ante Colombia, Perú y Chile.

El calendario también aparece como un factor a considerar. El Galaxy pelea por mejorar su posición rumbo a la postemporada, mientras que Inter Miami busca cerrar la fase regular en una buena posición y acompañar la carrera goleadora de Messi. La coincidencia con el cierre de la MLS puede complicar la preparación y la disponibilidad de los futbolistas, aunque no se presenta como una explicación oficial de sus bajas.

Europa y Liga MX toman protagonismo rumbo al Mundial

Las ausencias abren espacio para futbolistas que llegan desde otras competencias. Entre las novedades destacan Rodrigo Huescas en defensa, además de Andrés Montaño en el mediocampo quien ha tenido un despertar con Cruz Azul en semanas recientes.

En ataque, Armando León aparece como una de las incorporaciones llamativas después de su campaña en el NK Osijek de Croacia. También figuran Armando ‘Hormiga’ González, del Olympiacos; Santiago Giménez, del FC Porto, y Julián Quiñones, del Al-Qadisiya. A ellos se suma el regreso de Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona, quien vuelve a la Selección por primera vez desde 2025.

México enfrentará a Jamaica el 14 de noviembre en Kingston y el 17 en el Estadio BBVA de Monterrey. Para Lozano y Berterame, la ausencia representa una advertencia: el prestigio acumulado no garantiza un lugar. Si quieren regresar al proyecto de Márquez y mantener sus opciones rumbo al Mundial, deberán ofrecer argumentos deportivos que los coloquen nuevamente por encima de sus competidores.

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