Semana 9 de la NFL: tres juegos imperdibles y dónde verlos en español en EE. UU.

La Semana 9 trae tres citas imperdibles en la agenda para los fanáticos de la NFL

Josh Allen busca su sexta victoria | CHRISTIAN PETERSEN / GETTY IMAGES VIA AFP

La Semana 9 de la NFL 2026 tiene tres partidos para apuntar en el calendario. Buffalo Bills contra Minnesota Vikings, New England Patriots frente a Green Bay Packers y Tampa Bay Buccaneers ante Chicago Bears reúnen varios de los principales atractivos de la jornada. Los encuentros tendrán lugar entre el domingo 8 y el lunes 9 de noviembre, con resultados que pueden influir en las posiciones de sus respectivas divisiones.

El duelo entre Buffalo y Minnesota destaca por una razón concreta. Ambos llegan con marca de 6-1 y presentan dos de las unidades más eficaces de la liga. Los Bills promedian 33.3 puntos por partido, la cifra más alta de la NFL, y los Vikings permiten apenas 13.3, el mejor registro defensivo. Josh Allen tendrá una prueba exigente ante el esquema de Brian Flores.

La agenda también incluye un cruce entre Patriots y Packers con récords idénticos de 5-3, además de una visita de Tampa Bay a Chicago que tiene más interés del que sugiere la diferencia de marcas. Los Bears llegan con tres victorias consecutivas y los Buccaneers suman dos triunfos desde el regreso de Baker Mayfield. Estos son los detalles para seguir los tres encuentros en Estados Unidos.

¿Cuándo juegan Bills vs. Vikings y por qué destaca este partido?

Buffalo visitará a Minnesota el lunes 9 de noviembre en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis. El principal atractivo está en el trabajo que Allen deberá resolver ante la defensa de Flores.

Buffalo llega después de vencer 36-10 a Baltimore y mantiene una producción ofensiva que ningún otro equipo iguala en puntos por partido. Minnesota busca una respuesta tras perder 19-15 ante Detroit, su primera derrota de la campaña.

La presión sobre el quarterback será una de las claves. Los Vikings generan presión sobre el pasador en el 45.8% de las jugadas de pase rivales, la mejor cifra de la NFL. Esa capacidad para reducir el tiempo de decisión de Allen explica buena parte del éxito de Minnesota durante las primeras ocho semanas.

Los Vikings también afrontarán un cambio importante en su ataque. El entrenador Kevin O’Connell confirmó que Carson Wentz será el titular ante la baja de Kyler Murray por una lesión en los isquiotibiales. Minnesota promedia 20 puntos por partido, por lo que la actuación de Wentz tendrá especial relevancia frente a la ofensiva más productiva de la liga.

¿Qué hace atractivo el duelo Patriots vs. Packers?

New England recibirá a Green Bay el domingo 8 de noviembre en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts. Ambos equipos llegan con récord de cinco victorias y tres derrotas.

Esa igualdad aporta un punto de partida claro. El ganador alcanzará su sexto triunfo y abrirá una distancia de tres partidos respecto al equilibrio entre victorias y derrotas. Para dos equipos con aspiraciones de avanzar hacia la postemporada, el resultado tendrá valor antes de la segunda mitad del calendario.

Drake Maye y Jordan Love concentran buena parte del atractivo. El enfrentamiento ofrece una oportunidad para observar cómo responden ambos quarterbacks ante un rival con el mismo balance. La precisión en los pases, la protección de sus líneas ofensivas y el control de las pérdidas tendrán peso en el desarrollo del juego.

New England contará con la localía, aunque el récord compartido invita a evitar pronósticos tajantes. A esto se suma la posibilidad de ver al pateador de los Patriots, el venezolano Andy Borregales una de las figuras latinas a seguir esta temporada.

¿Cuándo juegan Buccaneers vs. Bears y por qué importa el resultado?

Tampa Bay visitará a Chicago el domingo 8 de noviembre en Soldier Field. Los Bears llegan con marca de 6-2 y los Buccaneers buscan mejorar su actual récord negativo que se encuentra actualmente en 3-5.

Chicago viene de superar 34-17 a Seattle y acumula tres victorias consecutivas. Caleb Williams lanzó para 247 yardas y un touchdown en ese triunfo. El quarterback también mantiene un registro de 3-0 desde su regreso en la Semana 6, después de una lesión en los isquiotibiales.

El ataque terrestre añade otro argumento para seguir a los Bears. D’Andre Swift lidera la NFL con 10 touchdowns por carrera y anotó tres veces ante Seattle. Su producción complementa el juego de Williams y ofrece a Chicago una vía adicional para sostener sus series ofensivas.

Tampa Bay tiene recursos para complicar la noche. Los Buccaneers derrotaron 16-0 a Atlanta y establecieron un récord de franquicia con 324 yardas terrestres. Bucky Irving aportó 170 y Kenny Gainwell sumó 140. Ese rendimiento explica por qué el equipo representa una prueba relevante para Chicago, más allá de su balance negativo.

El encuentro también influye en dos carreras divisionales. Los Bears llegan a medio juego de Minnesota en la NFC Norte, mientras Tampa Bay se encuentra a medio juego de Carolina en la NFC Sur. Una victoria puede mejorar el panorama de cualquiera de los dos.

¿Dónde ver los tres partidos y cuáles son los horarios en Estados Unidos?

Packers vs. Patriots. Domingo 8 de noviembre a las 4.25 p. m. del Este | FOX.

Buccaneers vs. Bears. Domingo 8 de noviembre a las 8.20 p. m. del Este | NBC, Peacock y Universo.

Bills vs. Vikings. Lunes 9 de noviembre a las 8.15 p. m. del Este | ESPN, ABC y ESPN Deportes.

La programación permite seguir los tres partidos en ventanas distintas, con Patriots vs. Packers durante la tarde del domingo, Buccaneers vs. Bears por la noche y Bills vs. Vikings como cierre del lunes.

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