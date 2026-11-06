Inter Miami vs Charlotte: lo que se juega Messi en el Decision Day

Inter Miami busca asegurar el segundo puesto del Este, mientras Lionel Messi está a un paso de conquistar otra Bota de Oro

Inter Miami y Messi buscan goles ante Charlotte FC | ELSA | Getty Images vía AFP

El Inter Miami del astro argentino Lionel Messi afronta ante el cuadro de Charlotte FC un partido decisivo en el cierre de la temporada regular 2026 de la MLS.

Aunque ambos equipos ya tienen asegurado su boleto a los playoffs, el encuentro del sábado 7 de noviembre tendrá consecuencias importantes para la postemporada: el conjunto de Florida necesita defender el segundo lugar de la Conferencia Este, mientras que su rival todavía aspira a mejorar su posición y conseguir ventaja de localía.

Además, Lionel Messi llega con la oportunidad de asegurar el título de goleo y firmar otra temporada histórica en el fútbol estadounidense en la que ha firmado con su nombre récords inéditos para la MLS.

El duelo se disputará en el Nu Stadium, a las 4:00 p. m. ET, en una jornada en la que los resultados definirán la siembra definitiva de los equipos antes del comienzo de los playoffs.

Escenarios en juego: qué necesita Inter Miami para amarrar la cima

El primer objetivo de las Garzas es conservar el segundo puesto de la Conferencia Este. Inter Miami suma 59 puntos y tiene apenas uno de ventaja sobre New England Revolution, que ocupa la tercera posición con 58. Por encima de ambos aparece Nashville SC, que ya aseguró el Supporters’ Shield con 74 unidades.

La ecuación para el equipo de Florida es directa: si derrota a Charlotte, llegará a 62 puntos y asegurará matemáticamente el segundo sembrado, sin importar lo que suceda en el partido de New England.

Un empate o una derrota, en cambio, abrirían la puerta para que los Revs lo superen, siempre que consigan una victoria en su respectivo compromiso.

La diferencia no es menor. Terminar segundo permitiría a Miami enfrentar al séptimo clasificado en la Primera Ronda, posición que disputan Philadelphia Union y FC Cincinnati. Si cae al tercer lugar, su rival sería el equipo que termine sexto.

Aunque Inter Miami tiene garantizado abrir y cerrar su serie de primera ronda en casa, conservar el segundo puesto también puede darle una ventaja estratégica en una eventual semifinal de conferencia frente a cualquier rival que no sea Nashville.

Charlotte al acecho: un rival que también necesita ganar

Charlotte FC llega a Florida con sus propios objetivos. El conjunto de Carolina del Norte ocupa el quinto puesto con 53 puntos, dos menos que Chicago Fire, que se encuentra en la cuarta posición.

Para Charlotte, la victoria es indispensable si quiere aspirar a escalar al cuarto lugar. Sin embargo, no dependerá únicamente de su actuación: también necesita que Chicago empate o pierda su partido.

Conseguir esa posición le permitiría tener ventaja de localía en la primera ronda de los playoffs, un beneficio importante en una serie que se disputa al mejor de tres encuentros.

Por eso, el equipo visitante no tiene motivos para conformarse con un empate. Una derrota o una igualada lo dejarían en el quinto puesto, con la obligación de comenzar su serie como visitante ante Chicago Fire.

Messi, a cerrar el título de goleo con otra marca histórica

El atractivo individual del encuentro también tiene nombre y apellido. Lionel Messi lidera la tabla de goleadores de la MLS 2026 con 26 anotaciones, cuatro más que Petar Musa, delantero del FC Dallas, quien registra 22.

La ventaja coloca al argentino en una posición inmejorable para conquistar la Bota de Oro. Messi también suma 16 asistencias, frente a las cinco de Musa, un registro que representa una ventaja adicional en caso de que ambos terminen igualados en goles.

Si confirma el liderato, el capitán de Inter Miami se convertirá en el primer futbolista en ganar la Bota de Oro de la MLS en temporadas consecutivas.

El argentino llega con confianza después de marcar el gol de la victoria y asistir a Germán Berterame en el triunfo 2-1 frente a New England Revolution.

Inter Miami vs Charlotte FC: horario y dónde ver en Estados Unidos

El partido ante Charlotte comenzará a las 4:00 p. m. ET (1:00 p. m. PT) y la transmisión internacional está prevista por MLS Season Pass, disponible en Apple TV.

Para Messi y sus compañeros, el Decision Day no será una simple despedida de la fase regular: será la oportunidad de llegar a los playoffs con una posición privilegiada y con su máxima figura después de otra campaña goleadora.

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