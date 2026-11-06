NFL en Madrid: Bengals vs Falcons, horario y dónde ver el partido en EE.UU.

La Semana 9 de la NFL tendrá un escenario especial en el Santiago Bernabéu, con dos equipos que buscan fortalecer sus aspiraciones de playoffs en la temporada 2026

El duelo Burrow vs Penix Jr. se trasladará al Bernabéu / Claro Sports

La NFL cruza nuevamente el Atlántico y pone a Madrid en el centro de su calendario internacional. Este domingo 8 de noviembre, los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons se enfrentarán en el estadio Santiago Bernabéu, en un partido de temporada regular que también tendrá una cita especial e inolvidable para quienes siguen este deporte.

El encuentro corresponde a la Semana 9 de la temporada 2026. La diferencia horaria con España permitirá que los seguidores estadounidenses disfruten del partido desde temprano, sin esperar a la programación habitual de la tarde dominical, y así poder darse el tiempo suficiente para disfrutar de los demás encuentros del día.

Bengals vs Falcons: horario y dónde ver el partido en Estados Unidos

Para quienes no quieren perderse el segundo partido oficial de temporada regular de la NFL en España, estos son los detalles de la transmisión y los horarios en territorio estadounidense:

Fecha: domingo 8 de noviembre de 2026

domingo 8 de noviembre de 2026 Estadio: Santiago Bernabéu, Madrid, España

Santiago Bernabéu, Madrid, España Horario: 9:30 a.m. (ET) / 8:30 a.m. (CT) / 6:30 a.m. (PT)

9:30 a.m. (ET) / 8:30 a.m. (CT) / 6:30 a.m. (PT) Televisión en Estados Unidos: NFL Network

NFL Network Streaming: ESPN+ y NFL+

Cincinnati llega con Joe Burrow encendido; Atlanta necesita reaccionar

Más allá del escenario internacional, el enfrentamiento tiene implicaciones importantes para la carrera hacia los playoffs. Cincinnati llega con marca de 5-2 y tres victorias consecutivas, mientras que Atlanta presenta un registro de 3-5 y necesita recuperar terreno en la NFC Sur.

Los Bengals tienen en Joe Burrow a su principal argumento ofensivo. El quarterback acumula 13 pases de touchdown durante la racha ganadora del equipo, que incluye triunfos ante Miami (31-24), Baltimore (35-13) y Tennessee (43-36, en tiempo extra). Sin embargo, el último resultado también dejó una advertencia, ya que Cincinnati permitió 36 puntos y necesitó la prórroga para conseguir la victoria.

La situación de los Falcons es diferente. El equipo de Atlanta viene de sufrir una derrota por 16-0 ante Tampa Bay, un resultado que expuso las dificultades de su ofensiva. Michael Penix Jr. y sus compañeros tendrán que encontrar respuestas para evitar que los Bengals impongan su ritmo desde las primeras series.

En la clasificación divisional, Cincinnati busca mantener la presión sobre Pittsburgh, que registra marca de 6-2 en la AFC Norte. Atlanta, por su parte, todavía tiene posibilidades de meterse en la pelea por la NFC Sur, donde Carolina (3-4), Tampa Bay (3-5), los propios Falcons (3-5) y New Orleans (2-5) mantienen abierta la competencia.

Madrid vuelve a recibir un partido oficial de la NFL

El duelo tiene un valor especial para la expansión internacional de la liga. Los Falcons actuarán como equipo local ante Cincinnati y protagonizarán el segundo partido de temporada regular de la NFL disputado en España, nuevamente en el Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid.

El antecedente más reciente ocurrió el 16 de noviembre de 2025, cuando los Miami Dolphins derrotaron 16-13 a los Washington Commanders en tiempo extra. Aquel encuentro reunió a 78,610 espectadores y marcó el estreno de España como sede de un partido oficial de temporada regular de la NFL.

Sin embargo, la relación de la liga con el público español viene desde muchos años atrás. Barcelona recibió dos encuentros de exhibición bajo el formato American Bowl, en donde San Francisco 49ers venció 21-14 a Pittsburgh Steelers el 1 de agosto de 1993, mientras que Los Angeles Raiders superó 25-22 a Denver Broncos el 31 de julio de 1994. Ahora, Madrid vuelve a abrir sus puertas al fútbol americano, con una cita que también permitirá a los aficionados seguir de cerca la temporada desde otro escenario emblemático del deporte mundial.

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