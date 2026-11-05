“No nos vamos a ningún lado”: El viral mensaje con memes que publicó la Casa Blanca en redes

Casi 3 millones de reproducciones: El video de la Casa Blanca que desató duras críticas en internet



La polémica publicación de la Casa Blanca. Foto: Shutterstock

Luego de que el Partido Republicano se viera afectado tras la baja popularidad y los resultados adversos registrados durante las elecciones de medio término, la comunicación oficial tomó un giro muy viral.

Durante un reel publicado en sus canales oficiales, la Casa Blanca difundió una recopilación de memes asociados a películas y series de culto con una contundente descripción en inglés:

“We aren’t going anywhere. We play for the United States of America. Lock in, patriots. We’ve only just begun”. (No nos vamos a ningún lado. Jugamos para los Estados Unidos de América. Conéctense, patriotas. Esto apenas comienza).

La cuenta oficial de la administración presidencial utilizó icónicos y emotivos clips cinematográficos para armar un video editado con tono marcadamente patriótico. En pocas horas, la publicación se volvió viral, alcanzando casi tres millones de reproducciones y superando los 17 mil comentarios en plataformas digitales.

“Aún siguen en pie”: La estrategia tras la recopilación viral

La recopilación de videos fue publicada de manera conjunta por las cuentas oficiales de la Casa Blanca (@whitehouse) y del presidente Trump (@potus). Con la combinación de estos fragmentos audiovisuales, la sede ejecutiva buscó darle un nuevo significado político, apelando al orgullo nacional y al sentido de resistencia tras el escrutinio electoral.

En el inicio del montaje, la producción hace una clara referencia a la serie comedia The Office a través del personaje Michael Scott (interpretado por el actor Steve Carell):

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“We aren’t going anywhere. We play for the United States of America“. (No nos vamos a ningún lado. Jugamos para los Estados Unidos de América).

Posteriormente, el material pasa hacia la película The Wolf of Wall Street, donde se observa al personaje de Jordan Belfort (interpretado por el oscarizado Leonardo DiCaprio) pronunciando su famoso discurso:

“Lock in, patriots. We’ve only just begun… I’m not f*ing leaving! The show goes on!”. (Conéctense, patriotas. Esto apenas comienza… ¡No me voy a ir un carajo! ¡El espectáculo continúa!).

Ola de reacciones e indignación en redes sociales

Luego de que el video inundara la conversación digital, los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar, mostrando una amplia división de opiniones entre la audiencia.

Por un lado, seguidores críticos reprochan el uso de referentes culturales pop para minimizar el impacto político: “No te atrevas a usar a Michael Scott” o “El botón MAGA está MUERTO”, escribieron algunos usuarios en la sección de respuestas.

Por otro lado, diversos internautas mostraron preocupación por la línea editorial elegida para la vocería institucional del gobierno: “Estoy deseando que esta cuenta sea gestionada por personas que realmente se preocupen por los estadounidenses” o “Usar actores liberales para que se hagan los duros es jodidamente gracioso”, destacaron entre los miles de mensajes recopilados en la publicación.