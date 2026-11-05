Quiénes son todos los mexicanos y descendientes que ganaron un lugar en estas elecciones 2026 en EE.UU.

Las elecciones intermedias dejaron una mayor presencia mexicoamericana en la política estadounidense, con triunfos históricos en California, Texas y varios estados del país

Los padres de Becerra son mexicanos / Benjamin Fanjoy / Getty Images via AFP

Las elecciones intermedias del 3 de noviembre de 2026 dejaron un nuevo capítulo para la representación de la comunidad mexicana en Estados Unidos. Dos políticos de ascendencia mexicana conquistaron gubernaturas y otros más ganaron o conservaron sus lugares en la Cámara de Representantes federal.

El resultado reúne a figuras con trayectorias muy distintas, desde un cantante de música tejana que dio el salto a la política hasta legisladores con décadas de experiencia en Washington. Sus historias familiares también reflejan distintas generaciones de migración mexicana y el crecimiento de las comunidades mexicoamericanas en el país.

Entre los triunfos más destacados de la llamada “ola azul demócrata”, están los de Xavier Becerra en California y Gina Hinojosa en Texas. Ambos llegaron a gubernaturas estatales, mientras que el avance en el Congreso incluyó nuevos representantes y legisladores que consiguieron la reelección.

Xavier Becerra y Gina Hinojosa conquistan gubernaturas

Xavier Becerra se convirtió en gobernador de California. Nacido en Sacramento, tiene raíces familiares en México, ya que su madre es originaria de Jalisco y su padre creció en Tijuana. El demócrata derrotó al republicano Steve Hilton y se convirtió en el primer latino electo gobernador de California desde el siglo XIX.

En Texas, Gina Hinojosa derrotó al gobernador republicano Greg Abbott y consiguió una victoria histórica para los demócratas. Nació en McAllen, creció en Brownsville y tiene ascendencia mexicana por parte de su madre, originaria de San Luis Potosí. Su triunfo también la convirtió en la primera mujer latina en gobernar Texas.

Bobby Pulido y los nuevos mexicoamericanos que llegan al Congreso

Bobby Pulido encabeza la lista de nuevos representantes mexicoamericanos. El cantante tejano, nacido en Edinburg, Texas, ganó el Distrito 15 frente a la republicana Mónica De La Cruz. Su llegada al Congreso representa un cambio de trayectoria, pues después de construir una carrera musical vinculada con la cultura mexicoamericana, ahora tendrá un escaño en Washington.

También consiguió un lugar Randy Villegas, representante del Distrito 22 de California. Es hijo de inmigrantes mexicanos originarios de Michoacán y Guerrero y trabajó como profesor de ciencias políticas en Visalia antes de dar el salto a la política federal.

Otra figura que regresará al Congreso es Hilda Solis, quien ganó el Distrito 38 de California. Su padre es mexicano y su madre nicaragüense. Su trayectoria política incluye experiencia en cargos públicos y una etapa anterior como representante federal.

En Illinois, Patty Garcia ganó el Distrito 4 y sucederá a Jesús Chuy García. Es hija de inmigrantes mexicanos y anteriormente, trabajó como jefa de gabinete del legislador, por lo que conoce de cerca la actividad política y las necesidades de la comunidad que ahora representará.

Otros representantes mexicoamericanos que conservaron sus escaños

Los otros triunfos de mexicoamericanos en las recientes elecciones corresponden a representantes que conservaron sus escaños. En Texas, Joaquín Castro consiguió la reelección por el Distrito 20, mientras que Greg Casar mantuvo su representación por el Distrito 37. Casar es hijo de inmigrantes originarios de Monterrey, Nuevo León.

La representación mexicoamericana también continuará con Verónica Escobar, reelegida por el Distrito 16 de Texas, y Sylvia García, quien conservará el Distrito 29. Ambas forman parte del grupo de legisladoras demócratas con raíces mexicanas que mantienen presencia en la Cámara de Representantes.

En el Distrito 28 de Texas, Henry Cuellar consiguió nuevamente el respaldo de los votantes. Por su parte, Vicente González retuvo el Distrito 34, correspondiente a la región de McAllen. Los dos forman parte de la delegación mexicoamericana que continuará trabajando en el Congreso.

California concentra otra parte importante de estos resultados. Pete Aguilar, representante del Distrito 33, logró la reelección, al igual que Raúl Ruiz, del Distrito 25, quien es hijo de trabajadores agrícolas mexicanos. A ellos se suma Salud Carbajal, nacido en Guanajuato, quien continuará representando al Distrito 24.

La lista también incluye a Gil Cisneros, reelegido por el Distrito 31 de California, y Luz Rivas, quien mantendrá su escaño por el Distrito 29. Ambos forman parte de la delegación demócrata con ascendencia mexicana que seguirá teniendo representación en la Cámara baja.

Otros tres nombres que conservarán sus lugares son Linda Sánchez, del Distrito 41; Nanette Barragán, del Distrito 44, y Lou Correa, del Distrito 46. Sánchez y Barragán son hijas de inmigrantes mexicanos, mientras que Correa también tiene raíces familiares en México.

La representación de California se completa con Juan Vargas, reelegido por el Distrito 52, e Mike Levin, del Distrito 49, cuya madre es mexicoamericana.

Fuera de Texas y California, Adelita Grijalva consiguió conservar el Distrito 7 de Arizona. Su historia familiar está ligada a la migración mexicana, ya que es nieta de un trabajador que llegó a Estados Unidos mediante el Programa Bracero. También obtuvo la reelección Andrea Salinas, representante del Distrito 6 de Oregón, quien tiene ascendencia mexicana.

Hay, además, cuatro candidaturas que en horas recientes fueron confirmadas como ganadoras: la de Katy Padilla Stout, Leticia Gutierrez y Angela Gonzales-Torres, ampliándose así a casi una treintena de políticos de ascendencia mexicana que jugarán un papel trascendental en favor de su comunidad y buscando lo mejor para el país que los vio nacer o crecer.

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