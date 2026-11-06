¿Amor al primer taco? Pascal Siakam disfruta el sabor de México

Pascal Siakam aprovechó el NBA Mexito City Game 2026 para disfrutar de la gastronomía local

Siakam ya comió sus primeros tacos en México | ANDY LYONS / GETTY IMAGES VIA AFP

Pascal Siakam está disfrutando al máximo su visita a México. El alero de los Indiana Pacers fue sorprendido al ser grabado mientras disfrutaba de unos tacos en Ciudad de México, apenas unas horas antes del NBA Mexico City Game.

En las imágenes se ve al camerunés recorriendo un puesto de comida, sonriendo y compartiendo el momento con algunos de sus compañeros de equipo. El video, que fue compartido por la liga en redes sociales, demuestra que el ala-pívot no ha desaprovechado la visita a México para disfrutar de la gastronomía local.

La grabación se produce en medio de la preparación para el NBA Mexico City Game 2026, el duelo de temporada regular entre Indiana Pacers y Denver Nuggets que se jugará este sábado en la Arena CDMX.

El video viral de Siakam y los tacos

Pascal Siakam fue uno de los protagonistas de la llegada de los Pacers a Ciudad de México. En el clip que se volvió viral, el jugador de los Indiana Pacers aparece sonriendo mientras disfruta de unos tacos junto a integrantes del equipo, en una actividad previa al compromiso del sábado.

El camerunés aprovechó la visita para conocer la gastronomía mexicana y probar uno de los platillos más representativos del país. La publicación generó reacciones positivas entre los aficionados quienes destacaron la cercanía del jugador y su disposición para vivir la experiencia local antes de concentrarse en el partido.

La llegada de los equipos siguió un itinerario habitual para los eventos internacionales de la NBA. Los jugadores arribaron el jueves, se aclimataron, entrenaron el viernes y disputarán el partido el sábado, con espacio para actividades culturales y de convivencia.

Por qué la NBA aterriza en México

El partido entre Denver Nuggets e Indiana Pacers forma parte de los planes de expansión internacional de la NBA. México se ha consolidado como uno de los mercados más importantes fuera de Estados Unidos y Canadá, y este será el partido número 35 que la liga disputa en territorio mexicano desde 1992.

De esos 35 compromisos, 19 fueron de pretemporada y 16 corresponden a temporada regular. El juego de este sábado será el 16º partido de temporada regular en México, un dato que refleja el crecimiento sostenido del basquetbol profesional en el país.

La NBA también utiliza estas visitas para fortalecer su vínculo con la audiencia hispanohablante. Los Pacers mantienen contenidos en español a través de sus canales Los Pacers en Facebook e Instagram, además de transmisiones locales en español de algunos partidos como parte de su estrategia de conexión con fans latinos.

Cuándo y dónde ver Pacers vs Nuggets

Partido: Denver Nuggets vs. Indiana Pacers.

Denver Nuggets vs. Indiana Pacers. Fecha: Sábado 7 de noviembre de 2026

Sábado 7 de noviembre de 2026 Hora en Estados Unidos: 5:00 p. m. del Este.

5:00 p. m. del Este. Sede: Arena CDMX, Ciudad de México.

Arena CDMX, Ciudad de México. Transmisión en Estados Unidos: NBA TV y NBA League Pass.

Para verlo en español desde Estados Unidos, la opción principal es NBA League Pass, disponible en la aplicación de la NBA. La plataforma permite seguir los partidos de temporada regular y puede ofrecer alternativas de narración en español, según la disponibilidad del servicio y la configuración de la cuenta.

La transmisión nacional en Estados Unidos será por NBA TV, mientras que NBA League Pass funciona como alternativa digital para quienes prefieren ver el juego desde el celular, la tablet, la computadora o una televisión inteligente.

Figuras que llegan a México para un partido imperdible

El partido tendrá un atractivo especial por la presencia de Nikola Jokic, tres veces Jugador Más Valioso de la NBA, quien lidera a los Nuggets en su primera visita a Ciudad de México para un juego de temporada regular.

Por Indiana, Pascal Siakam será una de las principales figuras después del video viral de los tacos. El equipo llega con marca de 3-6, mientras Denver presenta récord de 4-3, por lo que ambos conjuntos buscarán sumar una victoria para mejorar su posición en sus respectivas conferencias.

Los Pacers no contarán con Tyrese Haliburton, quien sigue en proceso de recuperación y estará fuera al menos dos semanas por una molestia en el tendón de la corva. Su ausencia aumenta la responsabilidad ofensiva de Siakam en un partido de alta exigencia frente a los Nuggets.

El duelo también representa una oportunidad para que la NBA siga consolidando México como sede recurrente. Con la Arena CDMX como escenario, el NBA Mexico City Game 2026 combina competencia de temporada regular, presencia de estrellas internacionales y una conexión directa con el público mexicano.

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