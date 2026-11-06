León vs Chivas: horario y dónde ver en vivo en EE.UU. al Rebaño buscando el liderato

El Guadalajara visita a la Fiera en la jornada 16 del Apertura 2026 con la posibilidad de tomar el liderato de la Liga MX

Chivas busca la cima en su visita a León en la jornada 16 | Claro

Las Chivas visitan al Club León este domingo 8 de noviembre con un objetivo importante en el Apertura 2026: ganar para acercarse al liderato de la Liga MX que actualmente pelea con América y Cruz Azul y llegar a la última jornada con opciones de terminar en la cima.

El Guadalajara llega a esta visita con 29 puntos y el equipo dirigido por Gabriel Milito también presume dos registros importantes: es el único conjunto que permanece invicto como visitante y cuenta con la mejor defensiva del torneo, con apenas 14 goles recibidos, según los datos del documento de referencia.

La ventaja para Chivas es que jugará el domingo, después de conocer los resultados de sus dos competidores directos. América enfrentará a Pumas en el Clásico Capitalino y Cruz Azul visitará a Tigres durante la jornada sabatina.

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El Rebaño por la cima: lo que necesita Chivas para amanecer como líder

El escenario es sencillo: si las Águilas y La Máquina no consiguen ganar, una victoria rojiblanca en León le permitiría llegar a 32 unidades y colocarse como líder en solitario. Si los tres equipos obtienen el triunfo, la diferencia de goles entrará en juego. América registra +15, mientras que el Guadalajara tiene +11.

Por eso, ganar no será suficiente en cualquier escenario: también puede ser importante la cantidad de goles que consiga el equipo tapatío. Del otro lado estará un León que suma 22 puntos y necesita hacerse fuerte en casa para asegurar su lugar en los cuartos de final.

León vs Chivas: ¿a qué hora inicia el juego en EE. UU.?

Para los aficionados que viven en Estados Unidos, estos son los horarios indicados para seguir el encuentro:

6:00 PM Pacífico

8:00 PM Centro

9:00 PM Este

Dónde ver León vs. Chivas en vivo en Estados Unidos

El partido entre León y Chivas se podrá ver en Estados Unidos a través de TUDN (por cable o vía DirecTV) y en streaming por ViX Premium.

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Para Chivas, la visita a León representa mucho más que tres puntos: puede ser el paso que necesita para llegar a la última fecha con el liderato al alcance. Para sus seguidores en Estados Unidos, la cita está marcada este domingo 8 de noviembre.

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