Fracaso en ventas y cambio de rumbo: Por qué Tesla dejará de fabricar el icónico Cybertruck

De casi un millón de reservas a bajas ventas, Tesla le dice adiós al Cybertruck a mediados de 2027

Elonk Musk anunció el fin de una era. Foto: Shutterstock

Mediante un tuit en X, Elon Musk anunció que Tesla pondrá fin a la producción del Cybertruck a mediados de 2027. Musk, su dueño, tomó la decisión de parar la producción en Gigafactory Texas en Austin debido a las bajas ventas durante años del modelo futurista que en algún momento funcionó y prometía ser el rival de las camionetas tradicionales, pero solo vendió unos pocos debido a su diseño pesado.

Esta drástica reestructuración de la línea de montaje representa una de las mayores correcciones de rumbo en la estrategia de vehículos eléctricos de la compañía automotriz.

Adiós al famoso Cybertruck de Elon Musk

El debut oficial del Tesla Cybertruck que se maneja solo ocurrió en 2023 y la primera vez que fue visto en un videoclip de Travis Scott en 2019.

La innovación que tenía el Cybertruck fue tanta que en nueve días de su lanzamiento se vendieron casi un millón de reservas. Sin embargo, solo de ese número un 2.5% finalmente adquirió el producto realizado por Elon Musk.

A pesar del gran entusiasmo inicial mostrado por fanáticos de la marca y entusiastas de la tecnología, la conversión real de pedidos en compras definitivas se vio severamente mermada por su elevado precio final y las dificultades asociadas a su volumen, mantenimiento y uso cotidiano.

Polémico lanzamiento

Según Kelley Blue Book, la compañía solo vendió 20 mil 237 Cybertrucks en Estados Unidos el año pasado, lo que sería un 48% menos que en 2024. Pero esta expectativa no se cumplió por Musk, ya que esperaba vender al menos 250 mil unidades anuales.

Durante el lanzamiento oficial del Cybertruck en 2023, Musk lo promocionó como un competidor futurista de las camionetas pickup de General Motors y Ford, diciendo: “Finalmente, el futuro se verá como el futuro”.

Sin embargo, el golpe de realidad en las cifras operativas generó un consenso crítico en la industria automotriz global sobre la viabilidad comercial del modelo.

“No tiene sentido seguir adelante con esto cuando no está cumpliendo sus objetivos”, dijo el exdirector ejecutivo de Aston Martin, Andy Palmer. “Cualquier persona sensata del sector automotriz diría lo mismo”.

Elon Musk: “el fin de una era”

Según Musk, la paralización en la fabricación del Cybertrucks ayudaría a que la empresa se dedique solo al aumento de la producción de su modelo Cybercab, enfocando sus esfuerzos en la movilidad autónoma.

En respuesta a un usuario en X, Musk calificó al Cybertruck como “el mejor vehículo que Tesla ha fabricado jamás” y la retirada del mercado como “el fin de una era”.