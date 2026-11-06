Los errores que Rafa Márquez quiere corregir en México antes de la Nations League

La Selección Mexicana llega a los cuartos de final de Concacaf con dudas en defensa, poca producción ofensiva y una sequía de goles que preocupa al cuerpo técnico

Márquez deberá superar el reto ante Jamaica / Omar Vega / Getty Images via AFP

La Selección Mexicana afronta un momento clave bajo la dirección de Rafael Márquez. Después de sus primeros cuatro partidos al frente del equipo, el nuevo técnico del Tri tiene identificados varios problemas que necesita resolver antes de comenzar su primera eliminatoria oficial: las desatenciones defensivas, la falta de claridad para generar ocasiones y la poca contundencia frente al arco rival.

El balance de sus primeros compromisos encendió algunas señales de alerta. México consiguió dos empates y sufrió dos derrotas, con apenas dos goles a favor y siete en contra. Más allá de los resultados, el funcionamiento colectivo dejó dudas que el cuerpo técnico deberá atender antes de medirse con Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27.

Márquez no ocultó su preocupación después de los amistosos. Su diagnóstico fue claro: “Tenemos que ser más contundentes en ambas áreas”. La frase resume buena parte del trabajo pendiente, pues el equipo necesita defender con mayor seguridad y aprovechar las oportunidades que consigue construir.

Los tres problemas que preocupan a Rafa Márquez

Uno de los primeros aspectos que el entrenador quiere corregir es el comportamiento defensivo. Ante Chile, México mostró dificultades para controlar los espacios y permitió que sus adversarios le ganaran la espalda con relativa facilidad. El problema no se reduce a las equivocaciones individuales: también pasa por mejorar los movimientos colectivos y la reacción del equipo cuando pierde la pelota.

Las fallas se hicieron aún más evidentes frente a Estados Unidos. Después de ese encuentro, Márquez calificó algunas equivocaciones como “errores muy groseros” y reconoció que México prácticamente había regalado los tres goles recibidos. Para el estratega, reducir esas facilidades será indispensable si pretende construir una selección más competitiva.

El segundo pendiente está en la generación de fútbol ofensivo. México ha tenido dificultades para conectar con sus delanteros y encontrar espacios en el último tercio de la cancha. La posesión del balón, por sí sola, no alcanza, ya que el equipo necesita mejorar las asociaciones, encontrar pases que rompan líneas y construir oportunidades con mayor peligro.

La tercera preocupación es la contundencia. Santiago Giménez, Armando González y Germán Berterame tuvieron oportunidades durante los primeros cuatro encuentros, pero ninguno consiguió marcar. La falta de efectividad terminó por reflejarse en una producción de apenas dos anotaciones, una cifra que aumenta la presión sobre los atacantes mexicanos.

Jamaica, la primera prueba oficial del proyecto de Márquez

Los cuatro partidos iniciales también le permitieron al entrenador observar a distintos futbolistas y evaluar sus posibilidades dentro del proyecto. Márquez explicó que necesitaba identificar con quién podía contar y con quién no. Ahora, esa valoración tendrá que reflejarse en decisiones deportivas y una alineación capaz de ofrecer mayor equilibrio.

El siguiente desafío será Jamaica, rival de México en los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27. Además de buscar el boleto a las semifinales, el conjunto mexicano tendrá que demostrar que puede responder en partidos de mayor exigencia.

Para Márquez, la solución no pasa por renunciar a la intención de controlar el balón, sino por conseguir que esa posesión tenga un propósito. México necesita generar más ocasiones, recuperar mejor cuando pierde la pelota y evitar que sus errores defensivos se conviertan en oportunidades para el contrario.

La eliminatoria ante Jamaica representa, por tanto, mucho más que una oportunidad para avanzar en el torneo. Será el primer examen oficial de Rafa Márquez como seleccionador mexicano y una medida de cuánto ha conseguido corregir en un equipo que todavía busca identidad, eficacia y confianza.

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