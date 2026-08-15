Ganador del Powerball: aún no reclama su premio de 1.04 mil millones de dólares

La Lotería de Illinois busca al misterioso ganador de $1.04 mil millones de dólares, el octavo mayor premio en la historia del Powerball, comprado en la estación Hy-Vee Fast & Fresh.

No se ha cobrado el premio del Powerball | Claro Sports

El boleto ganador fue vendido en una tienda de Quincy, Illinois, pero su propietario todavía no aparece. La comunidad busca pistas mientras aumenta la expectativa por conocer quién se llevó uno de los mayores premios en la historia del Powerball.

El ganador del Powerball de $1.04 mil millones de dólares todavía no reclama su premio, después de que un solo boleto acertara los seis números del sorteo del miércoles 12 de agosto de 2026.

El boleto fue vendido en Hy-Vee Fast & Fresh, en 310 N. 36th St., en Quincy, Illinois, confirmó la Lotería de Illinois. El premio es el segundo más grande ganado en la historia de Illinois y el octavo mayor jackpot en la historia del Powerball.

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¿Cuáles fueron los números ganadores del Powerball?

La combinación ganadora fue:

4 – 26 – 66 – 67 – 69

Powerball: 9

Las probabilidades de acertar los cinco números blancos y el Powerball son de aproximadamente 1 entre 292.2 millones.

El ganador todavía no aparece

La situación ha generado expectación en Quincy, una ciudad de unos 39,000 habitantes ubicada a orillas del río Mississippi.

Jon Marshall, gerente de la tienda donde se vendió el boleto, contó a Fox News que los clientes se acercan para preguntar si ya apareció el ganador. Incluso él tuvo que revisar su propio boleto después de enterarse, alrededor de las 3 de la mañana, de que su establecimiento había vendido el jackpot.

Por ahora, la identidad del ganador no ha sido confirmada públicamente.

La tienda, además, recibirá un bono de $500,000 dólares por haber vendido el boleto ganador.

¿Cuánto puede cobrar el ganador?

El premio anunciado de $1.04 mil millones corresponde a la opción de anualidad.

El ganador también puede elegir un pago único de aproximadamente $450.5 millones de dólares antes de impuestos.

De acuerdo con las reglas de Powerball, la anualidad se entrega mediante 30 pagos graduados durante 29 años.

¿Cuándo vence el plazo para reclamar el premio?

El ganador tiene un año desde el sorteo del 12 de agosto de 2026 para reclamar el boleto en Illinois.

Sin embargo, existe otro plazo importante: quien quiera elegir la opción de pago único en efectivo debe hacerlo dentro de los primeros 60 días posteriores al sorteo, de acuerdo con las reglas de la Lotería de Illinois. Esta regla también aparece en los antecedentes oficiales de reclamación de jackpots del estado.

La Lotería recomienda al ganador firmar el reverso del boleto y conservarlo en un lugar seguro hasta iniciar el proceso de reclamación.

¿Se conocerá quién ganó el Powerball?

No necesariamente. Illinois permite que los ganadores de premios de $250,000 dólares o más soliciten mantener confidenciales su nombre y municipio de residencia al momento de presentar su reclamación.

Por eso, incluso cuando el propietario del boleto reclame los $1.04 mil millones, podría no conocerse públicamente su identidad.

Por ahora, el boleto ganador sigue sin dueño públicamente identificado y Quincy continúa esperando descubrir quién compró el boleto que convirtió a una persona en multimillonaria.

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