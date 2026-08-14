UFC 330 promete una cartelera explosiva con dos títulos en juego

Islam Makhachev y Mackenzie Dern defienden sus títulos en una noche de UFC 330 que tiene dinamita de principio a fin.

Makhachev defenderá su título Wélter ante Ian Garry | Cortesía UFC

La UFC 330 llega este sábado 15 de agosto con un menú de alto voltaje en la Xfinity Mobile Arena de Philadelphia. La velada contará con dos campeonatos en juego, nombres con enorme recorrido y varios cruces diseñados para prender fuego al octágono desde las primeras peleas.

UFC 330 pone dos cinturones en juego

Makhachev lidera la cartelera del UFC 330 | ISHIKA SAMANT / GETTY IMAGES VIA AFP

El plato fuerte de la noche será el duelo entre Islam Makhachev e Ian Machado Garry por el campeonato wélter. Makhachev aterriza como campeón con récord de 28-1 y afrontará la primera defensa de la corona que conquistó ante Jack Della Maddalena. El ruso llega respaldado por su tradicional dominio en la lucha, su control posicional y una capacidad cada vez más peligrosa para conectar de pie.

Del otro lado estará Machado Garry, irlandés de 28 años y dueño de una marca de 17-1, con una diferencia física que salta a la vista. El retador cuenta con 1.91 metros de estatura y 1.89 de alcance, cifras superiores a las de Makhachev. Su golpeo largo, su lectura de distancia y su movilidad serán claves para intentar impedir que el campeón convierta el combate en una batalla de agarres.

La coestelar también tendrá oro sobre la mesa. Mackenzie Dern defenderá el título femenino de peso paja ante Gillian Robertson. Dern, con registro de 16-5, construyó buena parte de su reputación desde el jiu-jitsu de élite y ahora tendrá enfrente a una canadiense de 17-8 que sabe cómo incomodar en el piso y que no suele regalar un segundo dentro de la jaula. Será la primera defensa para ambas monarcas de la función, una presión extra que le añade picante al asunto.

Cartelera principal de alto impacto

La función estelar incluye tres enfrentamientos sin cinturón, aunque con argumentos de sobra para robarse la conversación en redes sociales.

Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry por el título wélter

Mackenzie Dern vs. Gillian Robertson por el título femenino de peso paja

Jalin Turner vs. Kauê Fernandes en peso ligero

Mansur Abdul-Malik vs. Dustin Stoltzfus en peso mediano

Edson Barboza vs. Esteban Ribovics en peso ligero

El choque entre Barboza y Ribovics es otro de los duelos de la cartelera principal. Barboza, brasileño con 24 victorias en su haber, es uno de los pateadores más reconocibles que ha pasado por la UFC. Ribovics llega desde Argentina con una propuesta agresiva, presión constante y la intención de dar un salto grande a costa de un veterano de primer nivel. Es una pelea que huele a intercambio intenso desde la campana inicial.

También habrá que mirar de cerca a Mansur Abdul-Malik, invicto en ocho peleas y con un empate en su historial, frente al experimentado Dustin Stoltzfus. Mientras tanto, Turner y Fernandes tendrán una oportunidad valiosa para escalar posiciones en una división ligera donde cualquier triunfo llamativo puede cambiarlo todo.

Preliminares con sabor latino

Los preliminares no se quedan cortos. El español Joel Álvarez se medirá con Chidi Njokuani en peso wélter, un duelo en el que el europeo puede convertir su agresividad y sus recursos de sumisión en una auténtica pesadilla. Vicente Luque, figura brasileña con largo recorrido en la empresa, enfrentará a Tresean Gore en peso mediano.

La cartelera también contará con Neil Magny ante Ramiz Brahimaj, Jeremiah Wells contra Myktybek Orolbai y Rafael Tobias frente a Lucas Fernando. Además, Charles Johnson se medirá con el debutante Eduardo “Chapolin” Henrique en un peso pactado de 130 libras, después de que José Ochoa saliera de la pelea por lesión. Henrique aceptó el reto con pocos días de aviso y logró dar el peso, una incorporación de último minuto que suma un ingrediente imprevisible a la noche.

La programación comenzará con preliminares tempranos a las 5:00 p. m. ET, seguirá con los preliminares a las 7:00 p. m. ET y tendrá su cartelera principal desde las 9:00 p. m. ET, con transmisión en Estados Unidos a través de Paramount+. UFC 330 tiene todo para dejar momentos memorables, desde la ambición de Machado Garry hasta el pulso de campeonas entre Dern y Robertson.

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