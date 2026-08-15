Fin de una era: los jugadores de la NBA que se despiden y quién está listo para heredar su trono

El relevo generacional ya es una realidad, con figuras como Victor Wembanyama y Luka Dončić consolidándose como los nuevos referentes en la liga.

Victor Wembanyama, presente y futuro de la NBA | Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

Rusell Westbrook y Chris Paul, dos de los bases más influyentes de las últimas dos décadas, decidieron retirarse de las duelas. LeBron James, con 41 años, empieza a hablar del final sin poner fecha todavía. La NBA está cerrando, uno por uno, el capítulo de la generación que la convirtió en un fenómeno global, mientras Victor Wembanyama, Luka Dončić y compañía ya se instalan en el centro de la conversación.

Russell Westbrook le puso punto final a 18 temporadas

El 12 de agosto de 2026, Russell Westbrook anunció su retiro tras 18 temporadas en la liga, según confirmó la propia NBA en su sitio oficial. Lo hizo con un video narrado por el actor Michael B. Jordan, sin decir una sola palabra, y cerró el mensaje con una frase que resume su carrera: a veces no te das cuenta de que ya viste el final hasta que ya pasó.

Westbrook se va como líder histórico de la liga en triples-dobles, quinto en asistencias y decimocuarto en anotación de todos los tiempos. Ganó el MVP en 2017, fue nueve veces All-Star y formó parte del equipo del 75 aniversario de la NBA. Pasó por siete franquicias, de Oklahoma City a Sacramento, pero su huella más profunda quedó en el Thunder, el equipo que ayudó a construir desde cero. Su nombre ya suena fuerte para el Salón de la Fama en su primer año de elegibilidad.

Chris Paul, el “Point God”, cerró su historia sin anillo

Meses antes, el 13 de febrero de 2026, Chris Paul confirmó su retiro después de 21 temporadas, poco después de que Toronto Raptors —su última parada, donde nunca llegó a debutar— rescindiera su contrato. En el comunicado oficial de la NBA, el propio Paul explicó que, tras más de 21 años, decidió alejarse del básquetbol.

Se retira como el segundo máximo asistente y ladrón de balones en la historia de la liga, solo detrás de John Stockton. Doce veces All-Star, once veces All-NBA y Novato del Año en 2006, Paul nunca ganó un campeonato —la gran espina de su carrera—, pero cambió para siempre la manera de entender la posición de base: control absoluto del ritmo e inteligencia por encima del físico.

LeBron James: el reloj corre, pero él todavía no se detiene

A sus 41 años, LeBron firmó con Philadelphia 76ers para jugar su temporada 24 en la NBA, la que él mismo definió como su última decisión de franquicia. Antes de ese anuncio, en abril de 2026, el comisionado Adam Silver había dicho que todo apuntaba a que James seguiría jugando.

El propio LeBron ha admitido que el final se acerca, aunque sin fecha concreta: dijo que el retiro “vendrá, pero aún no está aquí”. Su círculo cercano, incluida su esposa Savannah, ha dejado entrever que ese momento podría estar más cerca de lo que parece. Lo que sí luce descartado, por ahora, es una gira de despedida al estilo Kobe Bryant o Dirk Nowitzki. Lo que es un hecho es que el primer rival al que enfrentarán los 76ers serán los Knicks, partido en el que James podría debutar con su nuevo equipo.

Con cuatro campeonatos, cuatro premios MVP y el récord histórico de puntos en la liga, cuando LeBron se retire cerrará la carrera más longeva y dominante que ha tenido un jugador en la historia del deporte.

Stephen Curry, sin prisa pero con el tema sobre la mesa

Stephen Curry, de 38 años, sigue a un nivel altísimo y buscaría extender su contrato con Golden State Warriors por dos temporadas más, con la idea —ya casi un hecho para ambas partes— de retirarse con esa camiseta.

Curry promedió más de 26 puntos por partido en la temporada 2025-26, lejos de mostrar señales de declive. Aun así, Golden State ya tiene una de las plantillas más veteranas de la liga, con Curry, Draymond Green, Jimmy Butler y Al Horford —de 39 años— como piezas centrales, lo que mantiene el tema del retiro en la conversación diaria del equipo, aunque no sea inminente. El legado de este basquetbolista es tan indiscutible que el Salón de la Fama de la NBA montó una exposición inédita en su honor, con el jugador activo en la liga.

El relevo generacional ya está en marcha

La salida progresiva de esta generación abre espacio, literal y simbólico, para los nombres que ya dominan la liga. Victor Wembanyama, Luka Dončić, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokić y Anthony Edwards forman parte del nuevo núcleo de figuras que está tomando el protagonismo de la NBA. La evidencia ya está en los reconocimientos y en la atención que generan: Wembanyama fue elegido al All-NBA First Team, ganó el premio al Defensive Player of the Year y terminó tercero en la votación al MVP; Gilgeous-Alexander, por su parte, conquistó el Kia MVP por segundo año consecutivo.

Pero el dato más contundente aparece fuera de la cancha. De acuerdo con la propia NBA, Wembanyama fue el segundo jugador más visto en sus plataformas sociales y digitales durante la temporada 2025-26, únicamente detrás de LeBron James, con 2.43 mil millones de visualizaciones. Luka Dončić ocupó el tercer lugar con 2.11 mil millones, Nikola Jokić fue quinto con 1.23 mil millones, Shai Gilgeous-Alexander sexto con 1.14 mil millones y Anthony Edwards octavo con 982 millones.

El dato cambia la lectura: el recambio generacional no es una posibilidad a futuro; ya está ocurriendo. LeBron todavía encabezó la audiencia digital de la NBA en 2025-26, pero inmediatamente detrás apareció Wembanyama, un jugador de apenas 22 años que además cerró la temporada como All-NBA, mejor defensor de la liga y pieza central de los Spurs que llegaron hasta las Finales.

Ninguno de estos procesos, salvo los retiros ya confirmados de Westbrook y Paul, tiene fecha cerrada. Pero la NBA avanza hacia el mismo destino: el cierre de una de sus generaciones más determinantes, justo cuando la siguiente ya está lista para tomar el control.

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