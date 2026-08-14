Eddie Segura, el muro de LAFC que convirtió años de trabajo en un gol inolvidable

De Pereira a Los Ángeles, el defensor colombiano convirtió la constancia, las lesiones y los títulos en el camino hacia el liderazgo de LAFC

Eddie Segura se ganó un lugar en LAFC | Luiza Moraes | Getty Images vía AFP

Eddie Segura es hoy uno de los pilares defensivos de Los Angeles Football Club, pero su historia en la MLS que está por regresar a la actividad, comenzó mucho antes de aquel remate que le dio el triunfo al LAFC sobre Toluca 1-0 en la Leagues Cup 2026.

Desde sus primeros pasos en Deportivo Pereira hasta convertirse en uno de los futbolistas con mayor antigüedad en LAFC, el colombiano construyó su carrera a base de regularidad, inteligencia táctica y una capacidad extraordinaria para levantarse después de los golpes más duros.

Segura ha superado circunstancias que a más de uno le harían replantearse su destino en el fútbol, como una lesión de ligamentos que ha cortado la carrera de más de un futbolista a nivel mundial.

De Pereira al corazón de la defensa de LAFC

Segura comenzó a abrirse camino en el futbol profesional colombiano cuando apenas tenía 16 años. El 5 de mayo de 2013 debutó con Deportivo Pereira y, durante cuatro temporadas, acumuló 69 partidos y dos goles.

No era todavía un nombre conocido fuera de Colombia, pero ya mostraba características que terminarían definiendo su carrera: disciplina, capacidad de anticipación y seguridad para jugar la pelota.

El siguiente paso fue Atlético Huila. Entre 2017 y 2018 disputó 80 encuentros, se consolidó como titular y comenzó a llamar la atención de los encargados de scouting de la MLS que dio gratas impresiones en Leagues Cup.

Su estatura de 1.78 metros podía parecer una desventaja para un defensa central, pero su capacidad de salto, velocidad para corregir y precisión después de recuperar el balón compensaban esa diferencia.

LAFC apostó por él en enero de 2019 mediante un préstamo con opción de compra. La respuesta del colombiano fue inmediata.

En aquella temporada participó en los 36 partidos de la fase regular y los playoffs, mientras el club angelino conquistaba el Supporters’ Shield. Poco después, LAFC hizo permanente su incorporación.

La confianza se transformó en continuidad.Segura llegó a encadenar 71 titularidades consecutivas en temporada regular y se convirtió en una referencia de la zaga. Su rendimiento incluso le abrió las puertas de la Selección Colombia Sub-23.

Las lesiones pusieron a prueba su carrera

En agosto de 2021 apareció el obstáculo más complicado: una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla terminó con su impresionante racha y lo mantuvo fuera de las canchas durante casi un año. Regresó en junio de 2022, justo a tiempo para formar parte de una temporada histórica para LAFC.

En la semifinal de la Conferencia Oeste contra LA Galaxy volvió a sufrir una lesión ligamentaria, pero completó el partido y participó en la acción que originó el tiro de esquina del gol decisivo.

Posteriormente necesitó nuevas intervenciones quirúrgicas y se perdió toda la temporada 2023. LAFC, sin embargo, decidió renovarlo mientras continuaba con su recuperación.

El regreso llegó en 2024, después de 482 días sin competir. Segura disputó 27 partidos de MLS y ayudó al club a conquistar la U.S. Open Cup. En 2025 volvió a ser fundamental, liderando a los centrales de LAFC con 2,490 minutos y aportando un gol y dos asistencias.

Por eso, su aparición ante Toluca tuvo un significado especial. El 8 de agosto de 2026, cuando todo apuntaba al empate, Segura apareció en el minuto 90+1 con un potente disparo desde fuera del área para darle a LAFC la victoria por 1-0.

Pero el gol fue apenas el desenlace de otra actuación sólida en defensa, donde destacó en las coberturas, los duelos y el juego aéreo.

Para 2026, Segura ya supera los 140 partidos con LAFC y es el futbolista activo con mayor antigüedad en la institución. Su precisión de pase, superior al 88%, y su capacidad para desempeñarse como central por ambos perfiles o como stopper explican por qué continúa siendo tan valioso.

El gol ante Toluca fue la fotografía perfecta de su recorrido: un defensor que llegó desde Pereira como una apuesta y que, después de títulos, lesiones y largas recuperaciones, terminó convertido en uno de los muros de LAFC.

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