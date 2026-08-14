Cómo los Raiders desmantelaron su QB para abrirle el trono a Fernando Mendoza

Fernando Mendoza debutó con touchdown y dejó una grata impresión en la derrota de los Raiders ante Arizona.

Mendoza logró su primer pase de anotación | ETHAN MILLER / GETTY IMAGES VIA AFP

Los Raiders entendieron que su problema bajo centro no se resolvía con parches. Por eso desmontaron una estructura de quarterbacks sin dueño definitivo, cambiaron las piezas que ya no ofrecían certezas y apostaron todo por un proyecto capaz de redefinir a la franquicia. La salida de Gardner Minshew en 2025 fue uno de los primeros movimientos de una limpieza que siguió con una decisión mucho más ambiciosa en el Draft de 2026.

Con la primera selección global, Las Vegas eligió a Fernando Mendoza y puso en marcha un relevo generacional diseñado con precisión. Kirk Cousins representa el puente de experiencia y estabilidad inmediata, aunque el trono ya tiene heredero. El debut del novato ante los Arizona Cardinals, coronado con su primer pase de touchdown en la NFL, confirmó que el plan podría tomar velocidad mucho antes de lo previsto. Mendoza no llegó para llenar un puesto, llegó para convertirse en el rostro de una nueva era de los Raiders.

La anotación llegó con un envío de seis yardas para el receptor Jack Bech, una jugada que confirmó que el joven mariscal no necesitó demasiado tiempo para sentirse cómodo bajo las luces del Allegiant Stadium.

FERNANDO MENDOZA FIRST RAIDERS TD



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Un primer golpe de autoridad de Fernando Mendoza

Mendoza entró en la segunda serie ofensiva de Las Vegas, después de que Kirk Cousins condujera el primer ataque del equipo. A partir de ahí, el novato mostró serenidad, movilidad en la bolsa y una lectura bastante madura para alguien que apenas vivía su primer partido en la NFL.

El quarterback terminó la noche con 10 pases completos en 16 intentos, 97 yardas aéreas y un touchdown, sin entregar el balón. Más allá de la cifra, lo que ilusiona a los Raiders es la naturalidad con la que manejó sus oportunidades. No pareció acelerado, no se escondió después de recibir presión y mantuvo la agresividad necesaria para atacar una tercera oportunidad cerca de la zona de anotación.

La jugada más importante fue un pase corto y preciso por el centro para Jack Bech, quien encontró espacio en la zona roja para completar la anotación. Mendoza tuvo que ejecutar con rapidez y no dejó escapar la oportunidad. En pretemporada, cada snap funciona como examen y el egresado de Indiana aprobó uno de los más importantes con una acción que ya quedará marcada como su primer touchdown en la liga.

Jack Bech y Mike Washington también levantan la mano

El touchdown de Mendoza encontró un socio ideal en Bech. El receptor de segundo año apareció en el momento justo para cerrar una ofensiva de 10 jugadas y 79 yardas, una posesión que además tuvo como protagonista al corredor novato Mike Washington Jr. con una impresionante carrera de 53 yardas.

Washington le puso explosividad a una ofensiva que busca nuevas variantes, mientras Bech enseñó que puede convertirse en una opción de confianza para el quarterback que tome los controles durante la temporada. Para Mendoza, ese tipo de conexiones son oro puro. Un pasador joven necesita receptores capaces de encontrar zonas libres, ajustar rutas y darle una salida clara cuando el reloj aprieta.

También fue relevante el contexto. Kirk Cousins comenzó como titular y movió al equipo hasta la anotación en su primera serie ofensiva, una muestra de que los Raiders cuentan con experiencia en una posición donde normalmente no se puede improvisar. Sin embargo, Mendoza dejó claro que su proceso de adaptación podría ir a una velocidad inesperada.

Los Raiders tienen motivos para creer

La derrota frente a Arizona pesa poco en agosto, especialmente cuando el principal objetivo es evaluar talento, ajustar sistemas y medir la respuesta de los recién llegados. Las Vegas cayó 27-14, aunque el partido dejó una historia que puede marcar buena parte de la conversación durante las próximas semanas. Fernando Mendoza ya demostró que puede producir puntos en la NFL.

Es demasiado pronto para exigirle que transforme por completo a la franquicia, pero su debut ofrece elementos concretos para ilusionarse. El novato mostró precisión en pases cortos, capacidad para conducir una serie larga y la calma para terminar una ofensiva con seis puntos. No fue una noche perfecta, ya que también sufrió una captura, aunque ese golpe forma parte del aprendizaje inevitable para cualquier quarterback que pasa del football universitario al ritmo brutal de los domingos.

Mendoza llegó a Las Vegas con la presión natural de ser la primera selección del Draft y con un contrato de novato de cuatro años valorado en 57.27 millones de dólares garantizados. Ahora empezó a responder dentro del campo. El camino apenas arranca, aunque su primer touchdown ya puso a la Raider Nation a mirar el futuro con bastante más entusiasmo.

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