Ian Machado Garry: el apellido que eligió por amor y que ahora busca hacer historia en UFC

El luchador irlandés Ian Machado Garry se enfrentará a Islam Makhachev en la Xfinity Mobile Arena de Filadelfia para disputar el campeonato de peso wélter de la UFC.

Ian Machado | Steve Marcus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Ian Machado Garry está a punto de disputar la pelea más importante de su carrera. Este sábado 15 de agosto, el irlandés enfrentará a Islam Makhachev por el campeonato de peso wélter de UFC en la pelea estelar de UFC 330, en la Xfinity Mobile Arena de Filadelfia, que ya ha comenzado a dar emociones desde el careo previo al combate.

Pero antes de entrar al octágono hay una historia que durante años ha despertado curiosidad entre los aficionados: ¿por qué Ian Garry se llama Machado Garry?

La respuesta está en su familia y no en los rumores que durante algún tiempo circularon alrededor del peleador y su esposa, Layla Machado Garry, conocida profesionalmente como Layla Anna-Lee.

¿Por qué Ian Garry se llama Machado Garry?

Ian Garry nació en Irlanda y comenzó su carrera profesional utilizando el nombre Ian Garry. Con el tiempo incorporó Machado, el apellido de soltera de su esposa Layla.

El propio peleador explicó en una entrevista con CBS Sports que tomó esa decisión principalmente por una razón familiar: quería que su hijo y su hijastro tuvieran una conexión a través del apellido.

Garry explicó que no quería que los dos niños crecieran con apellidos diferentes y que buscaba que ambos sintieran que formaban parte de la misma familia.

El apellido también representa las raíces brasileñas de Layla. Aunque profesionalmente durante años fue conocida como Layla Anna-Lee, su apellido de nacimiento es Machado y procede de su familia materna brasileña.

Por eso, Machado Garry no es el apellido de un antiguo esposo de Layla, como se llegó a afirmar en redes sociales.

La propia Layla rechazó públicamente esa versión y explicó que Machado es su apellido de nacimiento.

¿Quién es Ian Machado Garry?

Ian Machado Garry es un peleador irlandés de artes marciales mixtas que compite en la división de peso wélter de UFC. Su trayectoria profesional lo convirtió rápidamente en uno de los nombres jóvenes más importantes de la categoría. Llegó a UFC después de conquistar el campeonato wélter de Cage Warriors y desde entonces ha construido una carrera marcada por su estilo de pelea, su confianza y una fuerte presencia mediática.

Su récord profesional es de 17 victorias y una derrota, con siete triunfos por nocaut y uno por sumisión, de acuerdo con el registro de UFC.

En 2025 consiguió dos victorias que terminaron por colocarlo como el principal contendiente de la división. UFC destaca especialmente su triunfo sobre Carlos Prates, conseguido después de cinco asaltos, como uno de los resultados que consolidaron su candidatura a una pelea por el campeonato.

Ahora tendrá la oportunidad que llevaba años buscando.

Ian Machado Garry vs. Islam Makhachev: la pelea por el título de UFC

La próxima pelea de Ian Machado Garry será nada menos que por el campeonato wélter de UFC. Islam Makhachev, actual campeón de las 170 libras, defenderá su cinturón frente al irlandés en el combate principal de UFC 330, este sábado 15 de agosto de 2026.

El evento se realizará en la Xfinity Mobile Arena de Filadelfia, Pensilvania. El inicio del combate estelar se tiene previsto para las 11:30 PM ET / 10:30 PM CT / 8:30 PM PT.

Para Garry, no se trata solamente de conseguir la victoria más importante de su carrera. Está ante la posibilidad de convertirse en campeón de UFC y derrotar a uno de los peleadores más dominantes de los últimos años.

Makhachev busca seguir haciendo historia

El reto es especialmente complicado. Makhachev llega a la pelea como campeón wélter, título que conquistó al vencer a Jack Della Maddalena en noviembre de 2025, y con una trayectoria que ya lo coloca entre los grandes nombres de UFC. Antes de conquistar el título de las 170 libras fue campeón de peso ligero.

Ahora tiene otro objetivo histórico. Makhachev puede superar el récord de Anderson Silva de más victorias consecutivas en la historia de la organización si consigue prolongar su impresionante racha.

El ruso, además, está acostumbrado a resolver peleas mediante su lucha y control sobre el rival, mientras que Garry representa un desafío diferente por su tamaño, alcance y capacidad para mantener la pelea a distancia.

¿Qué está en juego para Ian Machado Garry?

Mucho más que un cinturón. Garry llega a UFC 330 como el número uno del ranking welter y tendrá enfrente al campeón de la división. UFC presentó oficialmente el combate como una pelea entre el campeón y su principal contendiente.

Una victoria lo convertiría en campeón de UFC y cambiaría definitivamente su lugar dentro de las artes marciales mixtas.

Una derrota, en cambio, no borraría su trayectoria, pero dejaría pendiente la pregunta de cuánto tendrá que esperar para volver a disputar el campeonato. Por eso la pelea de Filadelfia representa un punto de quiebre para el irlandés.

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