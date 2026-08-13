Cierran las playas de Maine tras el avistamiento de un gran tiburón blanco

Un tiburón blanco obligó a cerrar las playas de Wells, Maine, mientras autoridades piden a los visitantes extremar las precauciones.

Un gran tiburón blanco fue avistado en Maine | JOE RAEDLE / GETTY IMAGES VIA AFP

Las autoridades de Wells, una localidad costera del condado de York, en Maine, ordenaron el cierre de las playas para nadar luego de que un gran tiburón blanco fuera avistado el miércoles cerca de Wells Beach. El animal, un ejemplar juvenil de unos 3 metros de largo, fue detectado a menos de 600 metros de la costa, una distancia suficiente para encender las alarmas en plena temporada de playa.

La decisión dejó fuera del agua a residentes y turistas que buscaban aprovechar el verano en una de las zonas más concurridas del sur de Maine. La medida apunta a evitar cualquier riesgo mientras se mantiene la vigilancia sobre la actividad marina en el área.

Tiburón blanco obliga a cerrar las playas de Wells

El Departamento de Bomberos de Wells confirmó que los socorristas desplegaron la bandera morada en todos los puestos de vigilancia durante la jornada. Esa señal implica que no está permitido ingresar al agua, aunque las personas pueden permanecer en la arena y disfrutar de la playa con las debidas precauciones.

SHARK SPOTTING 🦈: Incredible drone footage captured two great white sharks cruising through the waters close to shore in Scarborough, Maine, on August 5. pic.twitter.com/QzTe1ZygPL — FOX Weather (@foxweather) August 9, 2026

“Manténganse alerta, manténganse seguros y disfruten de la playa con responsabilidad”, fue el mensaje difundido por el Departamento de Bomberos local. La recomendación busca que los visitantes no minimicen la advertencia ni se aventuren al mar ante la ausencia aparente del tiburón.

El avistamiento forma parte de una serie de reportes recientes de tiburones blancos frente a la costa sur de Maine. La presencia de estos animales no significa que haya una emergencia constante, aunque sí exige atención máxima de quienes acuden a las playas, especialmente cuando hay señales oficiales, salvavidas en alerta o información de fauna marina alimentándose cerca de la orilla.

El susto que vivió un salvavidas en Scarborough

La cautela de las autoridades de Wells también se explica por un episodio reciente ocurrido a casi 50 kilómetros de distancia, en Scarborough Beach State Park. Durante el fin de semana, un salvavidas fue atacado por un tiburón mientras se encontraba en el agua con un torpedo de rescate.

El animal mordió el dispositivo de flotación y arrastró al socorrista cerca de 2 metros bajo el agua, según los reportes de las autoridades y medios locales. El trabajador logró desprenderse de la correa del equipo y nadó con rapidez hasta la orilla.

Por fortuna, el salvavidas salió ileso del encuentro. El incidente no pasó de un tremendo susto, aunque dejó una imagen muy clara sobre la necesidad de respetar cualquier instrucción de seguridad en esta época del año. Un testigo incluso aseguró haber visto el dispositivo de rescate elevarse fuera del agua poco después del momento en que el socorrista comenzó a regresar a la costa.

Recomendaciones para disfrutar la playa con seguridad

Las autoridades de Maine recomiendan prestar mucha atención a los salvavidas y salir del agua de inmediato si se informa sobre un tiburón en las cercanías. También aconsejan nadar cerca de la costa, evitar hacerlo en solitario y mantenerse lejos de sectores donde se observen focas, cardúmenes de peces o aves alimentándose.

Reportar cualquier aleta, movimiento inusual o avistamiento a los equipos de emergencia puede marcar una diferencia importante. La playa sigue siendo un espacio para relajarse, caminar y pasarla bien, aunque estos días toca hacerlo con los ojos bien abiertos y con respeto por un mar que, de vez en cuando, recuerda quién manda.

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