¿Qué sigue para Penta después de SummerSlam? WWE tiene tres caminos para el mexicano

Tras perder el Campeonato Intercontinental, enfrenta un nuevo escenario en el máximo escenario de la lucha libre en EE.UU. con algunas opciones para mantener su impulso y crecer como figura

Penta puede ser una de las grandes figuras / Ethan Miller / Getty Images Via AFP

Penta dejó SummerSlam 2026 sin el Campeonato Intercontinental, pero también con algo que puede resultar más valioso a largo plazo: el respaldo de una afición que lo ha convertido en una de las figuras más reconocibles de WWE. El mexicano perdió el cinturón ante Chad Gable en la Noche 2 del evento, poniendo fin a un reinado de 153 días que comenzó el 2 de marzo tras derrotar a Dominik Mysterio.

La derrota no necesariamente representa un retroceso. Durante su primer reinado, Penta defendió el título con éxito en nueve ocasiones televisadas frente a 10 rivales distintos y protagonizó combates importantes, incluida una lucha de escaleras en WrestleMania 42. WWE ya demostró que confía en él; ahora deberá decidir hasta dónde quiere llevarlo.

Tres caminos para Penta tras perder el título

Buscar nuevamente el Campeonato Intercontinental

El camino más lógico es que Penta permanezca en la órbita del Campeonato Intercontinental y, eventualmente, intente recuperar el cinturón que ahora pertenece a Gable. Un segundo reinado no sería extraño después del impacto que tuvo durante sus 153 días como campeón.

Además, Penta tiene una ventaja que pocos competidores pueden ofrecer: su conexión con el público latino y su estilo de lucha, que lo diferencia dentro de una división con varios nombres establecidos. Una rivalidad prolongada con Gable podría darle tiempo a WWE para mantenerlo relevante mientras construye nuevas historias.

Dar el salto hacia el evento estelar

La segunda opción sería mucho más ambiciosa: comenzar a probar a Penta en la escena principal. El mexicano ya demostró que puede sostener una historia alrededor de un campeonato individual, por lo que WWE podría enfrentarle a figuras como Roman Reigns, Seth Rollins, CM Punk o Cody Rhodes para medir la reacción del público.

No significa convertirlo de inmediato en candidato a un campeonato mundial. WWE podría construir ese ascenso gradualmente, colocando a Penta en combates de mayor exposición hasta determinar si está preparado para dar el salto definitivo al main event.

Reunir a los Lucha Brothers

La tercera posibilidad tiene un atractivo especial para los aficionados de la lucha libre: reunir a Penta con Rey Fénix y volver a formar a los Lucha Brothers. Juntos construyeron una de las parejas más reconocidas de su generación antes de llegar por separado a WWE.

La reunión podría revitalizar una división de parejas que necesita historias con mayor peso. Penta y Fénix aportarían experiencia, identidad y una conexión inmediata con los aficionados, además de abrir la puerta a nuevas rivalidades y eventualmente a una separación con mayor impacto.

Por ahora, Penta tiene motivos para mirar hacia adelante. Perder el Campeonato Intercontinental en SummerSlam no borra el trabajo realizado durante meses; al contrario, coloca a WWE ante una decisión interesante sobre uno de sus luchadores mexicanos con mayor respaldo. Cualquiera de los caminos podría mantener al mexicano como protagonista.

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