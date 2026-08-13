Hubo ganador de Powerball: Illinois gana el premio mayor de 1,040 millones de dólares, el octavo más grande en la historia de EE.UU.

El afortunado jugador acertó los cinco números más la Powerball roja, lo que le hace ganador del premio mayor

Ahora el ganador elegirá cómo recibe su premio. Foto: MargJohnsonVA / Shutterstock

La suerte le sonríe generosamente a un jugador de Illinois. Este miércoles acertó los seis números del Powerball, incluyendo la bola roja, y se llevó el premio mayor de 1,040 millones de dólares.

Según el sitio web de la lotería, se trata del octavo premio mayor más grande de la historia y el más alto de 2026. Para obtenerlo, el afortunado ganador compró un boleto que contenía las bolas blancas 4, 26, 66, 67 y 69, pero la euforia llegó cuando en su ticket también estaba el 9 como Powerball roja.

Cabe recordar que el premio mayor también se disputó en Reino Unido, después de una histórica expansión que anunció la lotería.

El último ganador del jackpot había sido el 2 de mayo, cuando dos boletos vendidos en Florida y Texas se repartieron 20 millones de dólares. Desde entonces, el bote se venía acumulando cada semana.

¿Cuánto dinero recibirá el ganador de Powerball?

Las normas de esta lotería indican que el ganador ahora debe tomar una decisión sobre cómo recibirá el dinero. Powerball le entrega dos opciones: un pago único de 450.5 millones de dólares o una anualidad dividida en 30 pagos escalonados durante 29 años.

Aunque la segunda alternativa implica más dinero, la gran mayoría de ganadores suelen optar por el pago único en efectivo.

Sin embargo, todos los jugadores de Powerball deben saber que cualquier decisión está sujeta a fuertes deducciones por impuestos federales y estatales. Según las leyes estatales de Illinois, el ganador tiene hasta un año para reclamar su dinero.

Otros cuatro jugadores también recibieron premios de hasta 2 millones de dólares por acertar las bolas blancas en el sorteo del miércoles. Los ganadores están en Arizona, California, Florida, Carolina del Norte y Massachusetts.

Ahora la lotería reinicia su premio mayor al monto de 20 millones de dólares, que comenzará a sortearse el sábado 15 de agosto.

De acuerdo con Fox Business, Stephen Durrell, presidente del Grupo de Productos Powerball y director ejecutivo de la Lotería de Kansas, destacó: “Hemos demostrado que un boleto ganador puede venderse en cualquier lugar, lo que le da a cada boleto de 2 dólares la oportunidad de cambiar no solo la vida de un ganador, sino también la de las generaciones venideras”.

El premio mayor más grande en la historia de Powerball se entregó el 7 de noviembre de 2022, cuando un afortunado jugador de California se llevó 2,040 millones de dólares, prácticamente el doble del bote actual. El segundo más alto fue de 1,1817 millones, pero guarda una particularidad: se sorteó en la Nochebuena de 2025.

En agosto de 2024, la lotería Mega Millions también entregó en California el jugoso premio de 1,220 millones de dólares.

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