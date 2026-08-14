Prichard Colón: Qué cambió en el boxeo después de su trágica pelea

El caso abrió un debate sobre la seguridad de los boxeadores y reforzó la vigilancia de árbitros, médicos y esquinas durante los combates

Prichard Colón dejó una huella en el boxeo / Patrick Smith / Getty Images Via AFP

La tragedia de Prichard Colón dejó una huella profunda en el boxeo profesional. Más allá de las consecuencias para el peleador puertorriqueño, su caso puso bajo el reflector una de las faltas más peligrosas dentro del ring: los golpes ilegales en la nuca, conocidos como rabbit punches o ‘golpes de conejo’.

El 17 de octubre de 2015, Colón enfrentó a Terrel Williams en Fairfax, Virginia. Durante la pelea recibió varios impactos en la parte posterior de la cabeza y terminó con un severo hematoma subdural. Fue sometido a una cirugía de emergencia y permaneció 221 días en coma. Las lesiones neurológicas acabaron con su carrera y con su vida.

El fallecimiento de Colón, ocurrido años después de aquel combate y reportado el 13 de agosto de 2026, volvió a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué aprendió el boxeo de aquella noche? La respuesta no es un reglamento mundial completamente nuevo, pero sí una mayor presión para prevenir, sancionar y atender los golpes ilegales.

La Regla Prichard Colón

En 2016, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) estableció la llamada Regla Prichard Colón, enfocada en reforzar la protección de los peleadores frente a los golpes en la nuca y detrás de la cabeza.

La medida puso mayor énfasis en las instrucciones previas al combate, la vigilancia de estas faltas y la capacidad del referee para advertir, descontar puntos o incluso descalificar a un boxeador cuando existe reincidencia. También elevó la atención sobre la respuesta médica cuando un peleador recibe impactos ilegales.

El referee y los médicos, bajo mayor presión

La tragedia de Colón también alcanzó la actuación de quienes deben proteger al boxeador durante la pelea. La discusión dejó claro que señalar una infracción después de que ocurre puede no ser suficiente cuando los golpes prohibidos se repiten.

Síntomas como dolor de cabeza, mareo, desorientación, vómitos o cambios de conducta deben activar una evaluación médica inmediata. La esquina, el árbitro y los médicos de ring tienen responsabilidades distintas, pero comparten un objetivo: impedir que una pelea continúe cuando la integridad del deportista está en riesgo, algo que puede generar mucho debate.

Es importante aclarar que el boxeo profesional no funciona bajo un único reglamento internacional. Las comisiones atléticas estatales, los organismos sancionadores y las distintas jurisdicciones pueden aplicar protocolos diferentes.

Por eso, el impacto de la tragedia de Prichard Colón no puede medirse únicamente por una regla. Su nombre quedó ligado a una advertencia que sigue vigente: la seguridad del boxeador debe estar por encima del espectáculo, del resultado y de la decisión de continuar un combate.

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