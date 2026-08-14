¿Cuánto cuesta ir a un juego de los Dodgers en 2026? Guía completa

Precios, estacionamiento y promociones para vivir un juego de los Dodgers en 2026 sin gastar de más.

Ver a Dodgers en casa es una experiencia | KATELYN MULCAHY / ETTY IMAGES VIA AFP

Ir a un juego de los Los Angeles Dodgers en 2026 puede ser un gran plan para disfrutar una noche de béisbol en familia, con amigos o solo. El equipo tiene figuras que llenan el estadio, como Shohei Ohtani, Mookie Betts, Freddie Freeman, Yoshinobu Yamamoto y el nuevo jardinero Kyle Tucker.

El precio de las entradas cambia según el juego. Depende del rival, el día, la zona del estadio y si hay una promoción especial. Por eso, no existe un precio único para todos los partidos de los Dodgers. El costo oficial aparece al elegir el juego y el asiento en la página del equipo.

Antes de comprar, conviene pensar en todo el gasto del día. Además del boleto, hay que tomar en cuenta el estacionamiento, la comida, las bebidas y el transporte. Con un poco de organización, es posible disfrutar Dodger Stadium sin llevarse una sorpresa al momento de pagar.

Cuánto cuestan los boletos oficiales de los Dodgers

La forma más segura de comprar entradas es usar la página oficial de los Dodgers. Allí están disponibles los boletos para cada juego de local de la temporada 2026, junto con las localidades que todavía quedan abiertas.

Los precios cambian mucho de un juego a otro. Los asientos en las partes más altas del estadio suelen ser una buena opción para quienes buscan gastar menos. Las zonas más cercanas al campo, como Loge y Field Level, cuestan más por la cercanía a la acción.

Un juego de lunes a jueves puede ser una opción más cómoda para el bolsillo. Las fechas de viernes, sábado y domingo suelen tener más demanda. También pueden subir los precios cuando los Dodgers enfrentan a rivales populares o cuando hay regalos para los aficionados.

Los Dodgers cuentan con opciones oficiales para distintos planes. Hay boletos por juego, membresías de temporada, paquetes para grupos y asientos premium. Si una familia quiere ir a varios partidos durante el año, vale la pena revisar esas alternativas en el sitio del club.

El estacionamiento también cuenta

El estacionamiento es uno de los gastos principales para quien va en auto. El pase general de estacionamiento cuesta $40 dólares si se compra antes del juego. Si se compra al llegar al estadio, el precio sube a $45 dólares.

El estacionamiento preferente cuesta $65 dólares con compra anticipada. Para vehículos grandes, como autobuses, limusinas y casas rodantes, el precio es de $65 dólares antes del juego y $70 dólares el mismo día.

Comprar el pase con tiempo ayuda a ahorrar dinero y evita resolver el tema a última hora. Las puertas de estacionamiento abren dos horas y media antes del inicio del juego. Las puertas de Dodger Stadium abren dos horas antes del primer lanzamiento.

En algunos partidos también hay estacionamiento exterior por cinco dólares en los lotes 13 y 14. Esta opción depende de la disponibilidad y conviene confirmarla antes de salir de casa.

Promociones que dan más valor

Las promociones pueden hacer que una visita al estadio sea todavía más especial. Los Dodgers tienen juegos con regalos como bobbleheads, camisetas, gorras y artículos de colección. En 2026 hay obsequios relacionados con Clayton Kershaw, Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto, Reggie Smith y recuerdos de la Serie Mundial de 2025.

La mayoría de estos regalos está limitada a 40,000 personas, así que es importante llegar temprano. El boleto da acceso al juego, aunque los artículos especiales pueden agotarse antes de que todos entren al estadio.

También hay noches pensadas para públicos específicos. Viva Los Dodgers ofrece música, actividades familiares, entrevistas y ambiente latino antes de algunos juegos. La Gran Fiesta está programada para el 19 de septiembre.

Los eventos especiales incluyen celebraciones de Lakers, LA Kings, personal de salud y personal de emergencia. Estos paquetes requieren una compra oficial especial, ya que el regalo temático no viene incluido con una entrada normal.

Para gastar mejor, elige una fecha, revisa el valor oficial del boleto, suma el estacionamiento si vas en auto y busca una promoción que te interese. Ver a Ohtani, Betts, Freeman, Tucker y el resto de los Dodgers en casa puede tener distintos precios, pero una buena planificación hace que la experiencia valga mucho más.

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