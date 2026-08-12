La actriz Lucy Davis, de The Office y Wonder Woman, se entrega “en paz” a un cáncer incurable

A través de un sensible mensaje en Instagram, Lucy Davis detalló que tiene cáncer y que es “muy tarde” para quimioterapias

Lucy Davis tiene cáncer de mama en etapa cuatro. Foto: Featureflash / Shutterstock

“Intento vivir lo que me queda de vida de la forma más divertida posible”. Con esa expresión, la actriz Lucy Davis reveló que hace año y medio fue diagnosticada de cáncer de mama. Sin embargo, después de meses de lucha la enfermedad alcanzó la etapa cuatro.

A través de un sensible mensaje en Instagram, la artista que formó parte de la serie ‘The Office’ y la saga de ‘Wonder Woman’, explicó que el cáncer hizo metástasis en su columna vertebral, cadera y costillas.

Incluso, los médicos le dijeron que la quimioterapia ya no es opción. “Es incurable. Es muy tarde”, dijo.

A principios de 2024, la actriz Shannen Doherty, reconocida por su papel en ‘Beverly Hills, 90210’, compartió cómo fue su batalla contra el cáncer de mama en etapa cuatro. En julio de ese mismo año falleció.

Lucy Davis afirma no tener miedo y sentir paz

La enfermedad de Lucy Davis, de 53 años, comenzó como “una especie de punto duro”, un detalle que no se hizo revisar al no sentir molestias. Sin embargo, ahora extiende el mensaje de que nadie ignore cualquier señal, por mínima que sea.

“El bulto que sentí al principio no era un ‘bulto’ propiamente dicho, sino más bien una especie de punto duro. Muy pequeño. Casi no me molesté en que me lo revisaran. Así que supongo que lo que quiero decir es que no ignoren nada: háganse revisar todo”, escribió en Instagram.

Pero la famosa no se lamenta y tampoco tiene miedo. Por el contrario, afirma que está decidida a aprovechar al máximo cada instante que la vida le continúe regalando.

“Intento vivir lo que me queda de vida de la forma más divertida posible. Siempre me gusta encontrar lecciones en cualquier situación negativa. Y el cáncer no me ha decepcionado en ese sentido, he aprendido mucho de él y estoy agradecida por ello”, expresó.

“No me asusta lo que venga después. Estoy en paz con ello”, añadió Lucy Davis, asegurando que verá a su Gracie “antes de lo esperado”. Se trata de su amada mascota, una perrita que falleció en septiembre de 2024, a la edad de casi 17 años.

“Dejar mi cuerpo físico solo significa volver a casa. Todo el duelo es para mi familia, es mucho más difícil para ellos que para mí”, agregó.

Asimismo, compartió que el dolor que le ha dejado el cáncer “puede ser realmente insoportable”. Lucy Davis no puede estar de pie ni caminar durante mucho tiempo, por lo que en ocasiones se apoya con una silla de ruedas.

La actriz afirma que seguirá trabajando

Pese a la complicada etapa de su enfermedad, Lucy Davis asegura que continuará trabajando en lo que más le apasiona: defender los derechos de los animales.

“Es algo muy importante para mí y me gustaría seguir trabajando. Soy perfectamente capaz de hacerlo, y la actuación es una de las mayores alegrías de mi vida”, destacó la artista.

Lucy Davis comenzó su carrera como actriz en los años 90, interpretando a ‘Maria Lucas’ en la aclamada adaptación de ‘Orgullo y prejuicio’, de 1995. Sin embargo, su gran salto a la fama llegó con la versión británica original de ‘The Office’, que se emitió de 2001 a 2003, y donde encarnó a la recepcionista Dawn Tinsley’.

Dicha serie cuenta también con una versión mexicana, lanzada en marzo de este año. No se trata de una adaptación fiel, sino una mexicanización completa de la franquicia.

Por su parte, en ‘Wonder Woman’ tomó el papel de ‘Etta Candy’, secretaria y aliada de ‘Steve Trevor’, además de convertirse en gran amiga de ‘Diana Prince’ durante su estancia en Londres.

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