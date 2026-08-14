Leagues Cup: historial de campeones y finales del torneo

Cruz Azul abrió el palmarés en 2019 y Seattle Sounders levantó el trofeo en 2025; así han sido las finales más importantes de la Leagues Cup

Seattle es el campeón de la Leagues Cup 2025 | R. Lam | Getty Images vía AFP

La Leagues Cup cuya edición 2026 ya está en cuartos de final tiene una historia breve, pero en apenas cinco ediciones disputadas ya dejó finales memorables, campeones de la Liga MX y la MLS, y partidos que marcaron etapas distintas del fútbol entre México y Estados Unidos.

Desde el triunfo de Cruz Azul en 2019 hasta la coronación de Seattle Sounders en 2025, el torneo ha cambiado de formato y también de protagonista, mientras la edición 2026 busca escribir un nuevo capítulo.

Cruz Azul y León abrieron el camino para la Liga MX

La primera edición se disputó en 2019 con ocho clubes, cuatro de cada liga. La final enfrentó a Tigres y Cruz Azul en el Sam Boyd Stadium de Las Vegas.

En esa ocasión, la Máquina consiguió el campeonato después de imponerse 2-1. Yoshimar Yotún, de penal, y Jonathan Rodríguez marcaron los goles del conjunto cementero.

Aquella final fue el punto de partida de una competencia que todavía buscaba su identidad. Un año después, el torneo no se disputó debido a la pandemia de Covid-19.

En 2021, la Leagues Cup regresó con un formato todavía reducido y volvió a terminar con un campeón mexicano. León derrotó 3-2 a Seattle Sounders en el Allegiant Stadium de Las Vegas, en una final que tuvo sus cinco goles durante la segunda mitad. Seattle se adelantó con Cristian Roldan, pero Ángel Mena, con un doblete, y Emmanuel Gigliotti dieron vuelta al marcador.

Ese título fue particularmente importante para León porque representó su primer trofeo internacional. A partir de 2023 llegó el cambio que transformó por completo al torneo: todos los clubes de la MLS y todos los equipos de la Liga MX pasaron a competir por el trofeo durante un mes.

Messi, Columbus y Seattle protagonizaron las finales recientes

La edición 2023 quedó marcada por la llegada de Lionel Messi a Inter Miami. El argentino llevó al equipo hasta la final contra Nashville SC y consiguió el primer título de la historia de la franquicia.

El partido terminó 1-1 después de 90 minutos y Miami ganó 10-9 en la tanda de penales, en una definición que se extendió hasta el undécimo lanzamiento.

En 2024, el protagonismo volvió a la MLS. Columbus Crew derrotó 3-1 a LAFC en Lower.com Field y se convirtió en campeón, con Cucho Hernández como figura de aquella final. El delantero colombiano marcó dos goles y participó también en el tercero.

La final más reciente también tuvo un sabor especial. En 2025, Seattle Sounders venció 3-0 a Inter Miami ante 69,314 espectadores en Lumen Field. Osaze De Rosario abrió el marcador y Alex Roldán amplió la ventaja desde el punto penal antes de que Paul Rothrock sentenciara el encuentro en el tiempo añadido.

Así queda el historial de finales:

2019: Cruz Azul 2-1 Tigres — campeón: Cruz Azul.

Cruz Azul 2-1 Tigres — campeón: Cruz Azul. 2021: León 3-2 Seattle Sounders — campeón: León.

León 3-2 Seattle Sounders — campeón: León. 2023: Inter Miami 1-1 Nashville SC — Inter Miami ganó 10-9 en penales.

Inter Miami 1-1 Nashville SC — Inter Miami ganó 10-9 en penales. 2024: Columbus Crew 3-1 LAFC — campeón: Columbus Crew.

Columbus Crew 3-1 LAFC — campeón: Columbus Crew. 2025: Seattle Sounders 3-0 Inter Miami — campeón: Seattle Sounders.

La edición 2026 entró en fase decisiva y está claro es que la historia de la Leagues Cup ya pasó de un torneo experimental a uno de los escenarios principales para medir la rivalidad futbolística entre la MLS y la Liga MX.

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