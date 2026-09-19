Gustavo Dudamel, el venezolano que quiere cambiar la música clásica en Estados Unidos

El maestro asume la dirección musical y artística de la Filarmónica de Nueva York con el objetivo de expandir los límites tradicionales de la institución y conectar con nuevas audiencias.

Dudamel | Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Gustavo Dudamel tenía 14 años cuando llegó por primera vez a Nueva York. Era 1995 y viajaba como violinista de la Orquesta Nacional Infantil de Venezuela, formada dentro de El Sistema, el programa de educación musical que marcó su trayectoria. Recuerda aquel viaje como la llegada a otro mundo: las Torres Gemelas, la Estatua de la Libertad, Naciones Unidas y una visita a una tienda de juguetes que para aquel adolescente venezolano parecía un lugar de fantasía.

Tres décadas después, regresó a la misma ciudad, pero ya no como el muchacho que descubría Nueva York. A los 45 años, Dudamel acaba de asumir como director musical y artístico de la New York Philharmonic, después de 17 temporadas al frente de la Los Angeles Philharmonic. Es el vigésimo séptimo director en la historia de una orquesta que tuvo entre sus principales figuras a Gustav Mahler y Leonard Bernstein.

Su llegada, sin embargo, no parece planteada como un simple relevo en la dirección. Dudamel quiere aprovechar el cambio para modificar la relación de la Philharmonic con la ciudad y con sus audiencias. Su primera semana en Nueva York funcionó como una declaración de intenciones: una noche en Radio City Music Hall con Lizzo, St. Vincent, Joaquina y Aaron Tveit; un concierto para recordar el 11 de septiembre; y después el regreso a David Geffen Hall para comenzar formalmente la temporada sinfónica.

La pregunta ahora no es solamente qué música dirigirá Dudamel, sino hasta dónde puede llevar una de las orquestas más tradicionales de Estados Unidos sin perder aquello que la convirtió en una institución.

Una orquesta que quiere salir de su sala

El primer gesto fue significativo. Dudamel decidió comenzar su etapa al frente de la New York Philharmonic en Radio City Music Hall, no en la sede habitual de la orquesta en Lincoln Center.

El concierto del 10 de septiembre reunió a la Philharmonic con Lizzo, St. Vincent, la venezolana Joaquina y Aaron Tveit, además de obras de compositores como George Gershwin, Philip Glass, Jessie Montgomery y Arturo Márquez. Para una orquesta sinfónica con 184 años de historia, el mensaje era difícil de ignorar: la música clásica podía encontrarse con otros géneros y otros públicos sin que ninguno de los dos mundos tuviera que desaparecer.

Dudamel lo ha resumido con una frase que explica buena parte de su proyecto: “There are not borders. There are bridges”. No hay fronteras, hay puentes. Para el venezolano, una orquesta sinfónica también puede entrar en contacto con el pop, el folk, los musicales y otras expresiones musicales.

No se trata de una idea improvisada para su debut. Durante sus años en Los Ángeles, Dudamel convirtió a la Philharmonic en una institución acostumbrada a cruzar las fronteras entre la sala de conciertos y otros espacios de la ciudad. Ahora intenta trasladar esa experiencia a Nueva York.

La compositora Zosha Di Castri, cuyo trabajo Invisible House tuvo su estreno mundial esta semana con Dudamel y la Philharmonic, considera que el nuevo director puede abrir la orquesta a nuevas audiencias en la ciudad. Su obra forma parte precisamente de los primeros conciertos de la nueva temporada y también acompañará a la orquesta durante su gira europea de octubre.

La estrategia, por tanto, no consiste en reemplazar la música clásica por música popular. Consiste en ampliar el espacio en el que ambas pueden convivir.

Nueva York no es Los Ángeles

Ese proyecto tendrá que funcionar ahora en una ciudad distinta.

Dudamel dejó Los Ángeles después de 17 años en los que construyó una relación particular con la ciudad y con su público. Nueva York presenta otro escenario: una oferta cultural gigantesca, instituciones con una historia propia y una audiencia que tiene prácticamente todas las formas de entretenimiento al alcance.

La propia Philharmonic llega a esta nueva etapa con una infraestructura renovada y con una estrategia para atraer nuevos públicos. Cuando Dudamel dirigió en mayo a la orquesta junto a Spanish Harlem Orchestra, en el United Palace, casi dos terceras partes de los asistentes compraban por primera vez boletos de la Philharmonic, según The New York Times.

Ese dato resulta más interesante que cualquier declaración promocional. Significa que el experimento de sacar a la orquesta de su circuito habitual ya había conseguido llevar al público a personas que no formaban parte de su base tradicional.

Ahora Dudamel tendrá que demostrar que aquello no fue una excepción.

El reto está también en las butacas

La transformación que busca el venezolano no ocurre solamente sobre el escenario. También se juega en las localidades.

The New York Times reportó que los ingresos por boletos de la Philharmonic para esta temporada habían aumentado 8 por ciento respecto al mismo momento del año anterior y que las ventas de suscripciones habían superado los 12 millones de dólares. AP, por su parte, reportó un crecimiento de 20 por ciento en las localidades vendidas durante septiembre frente al mismo periodo de 2025.

Es demasiado pronto para atribuir esos resultados exclusivamente a Dudamel. La temporada nueva, la renovación de David Geffen Hall y la propia programación forman parte del contexto. Pero los primeros números ofrecen una señal concreta de que existe interés alrededor de la nueva etapa.

Incluso dentro de la orquesta hay cambios. Dudamel modificó la disposición de algunas secciones de músicos para acercarlos entre sí y generar una relación diferente dentro del escenario. La intención es también hacer que la experiencia del concierto resulte más cercana.

La transformación, entonces, no es solamente musical. También tiene que ver con cómo se presenta una institución histórica ante una ciudad que cambia constantemente.

Venezuela también está en la nueva etapa

La historia personal de Dudamel sigue siendo importante, pero no como una simple biografía de superación.

Su formación en El Sistema explica buena parte de la manera en que entiende la música como una herramienta capaz de llegar a comunidades diferentes. En 1995, cuando visitó Nueva York por primera vez, todavía era un adolescente que tocaba el violín. Hoy regresa como responsable artístico de una institución que forma parte de la historia cultural estadounidense.

Y su vínculo con la música latinoamericana tampoco quedó fuera de su primera temporada.

El 25 de septiembre, Dudamel dirigirá el estreno mundial de Imágenes mestizas, de la compositora Tania León, obra encargada por la New York Philharmonic, junto con la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler. La combinación resume bastante bien el proyecto: una obra nueva de una compositora latinoamericana junto a uno de los grandes pilares del repertorio sinfónico europeo.

La temporada también incluye una gira europea en octubre y el regreso de la Philharmonic al Carnegie Hall en noviembre para presentaciones de Tosca, de Giacomo Puccini.

Dudamel no está abandonando la tradición. Está intentando ensancharla.

Una temporada para probar la fórmula

La nueva etapa apenas comienza y todavía no permite saber hasta dónde llegará.

El contrato de Dudamel es por cinco años y contempla alrededor de 15 semanas de trabajo con la New York Philharmonic por temporada. Es tiempo suficiente para modificar una institución, pero también para que la ciudad mida con atención qué tan profunda puede ser la transformación.

El calendario de las próximas semanas ofrece varias pistas. El estreno de Tania León llegará después de sus primeros conciertos oficiales en David Geffen Hall. En octubre vendrá la gira europea. En noviembre, Carnegie Hall. Y el 23 de septiembre, Dudamel compartirá escenario con Lin-Manuel Miranda en el Delacorte Theater para conversar sobre música y vida en Nueva York.

Es una agenda que difícilmente encaja con la imagen de un director dedicado exclusivamente a repetir el repertorio tradicional dentro de una sala de conciertos.

Aquel adolescente venezolano que en 1995 miraba las Torres Gemelas y la Estatua de la Libertad desde la ventana de un autobús regresó a Nueva York tres décadas después con una batuta y una responsabilidad mucho mayor.

Ahora tiene que convencer a una ciudad que ya lo conoce de algo distinto: que una orquesta fundada en 1842 puede seguir siendo una institución del pasado sin vivir en el pasado.

La apuesta de Gustavo Dudamel apenas comienza. Y esta vez, el escenario no es solamente una sala de conciertos. Es Nueva York.

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